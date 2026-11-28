Las Fuerzas Armadas del Perú emitieron un comunicado confirmando el trágico accidente de una aeronave militar. Ocho efectivos perdieron la vida, mientras que un piloto sobrevivió y fue trasladado a Lima. Las investigaciones sobre las causas del siniestro ya han comenzado. | Canal N

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Los ocho militares que fallecieron en el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fueron identificados. Entre ellos se encuentra el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, un piloto cuya trayectoria estuvo marcada por misiones de ayuda humanitaria y operaciones aéreas de relevancia, como el traslado del papa León XIV durante su visita al Perú.

Su muerte ha causado conmoción en Tambogrande, Piura, donde familiares, amigos y vecinos lo recuerdan con profundo pesar. El oficial también dejó huella en las comunidades educativas donde se formó y entre quienes compartieron con él distintas misiones al servicio del país.

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Bruno Rivas fue parte de la tripulación que trasladó al papa León XIV

Uno de los episodios más recordados de su carrera fue su participación en el operativo aéreo organizado por la Fuerza Aérea del Perú para trasladar al papa León XIV y a su comitiva durante su reciente visita al país.

La institución dispuso cuatro helicópteros multipropósito Mi-17 para garantizar los desplazamientos del sumo pontífice. El capitán Bruno Rivas integró la tripulación de una de estas aeronaves, conocida como el ‘Papacóptero’.

Un montaje reúne la figura de un pontífice, al piloto militar peruano y los restos de un helicóptero accidentado de la Fuerza Aérea del Perú en el VRAEM. (Infobae Perú)

De acuerdo con la información difundida tras su fallecimiento, Rivas se desempeñó como copiloto del helicóptero MI-17 de matrícula FAP 636, la misma aeronave que sufrió el accidente en el VRAEM el último viernes 27 de noviembre. Su participación en el traslado del papa generó especial orgullo entre sus familiares y vecinos de Tambogrande, quienes hoy recuerdan ese episodio como uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

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Tambogrande despide al militar que llevó ayuda humanitaria a su tierra

La confirmación de su fallecimiento, durante la tarde del viernes 27 de noviembre, provocó consternación en Tambogrande, localidad de Piura donde sus familiares, amigos y vecinos lamentaron la pérdida de uno de sus hijos.

Los restos del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú yacen en una ladera del VRAEM tras el accidente que causó la muerte de ocho militares cerca de Sonabamba.

El capitán FAP también es recordado por su participación en vuelos de ayuda humanitaria que llegaron a esta localidad en 2017. Aquellas operaciones forman parte de los recuerdos que hoy recuperan quienes conocieron su trabajo y su vocación de servicio.

Su trayectoria también fue reconocida por la comunidad educativa de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, donde cursó sus estudios y perteneció a la promoción 2010. Tras conocerse la noticia, el colegio expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

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“Lo recordaremos siempre como parte de nuestra historia institucional”, manifestó uno de sus profesores al despedir al exalumno.

Las misiones humanitarias en comunidades de difícil acceso

Entre los antecedentes de las operaciones humanitarias de la Fuerza Aérea figura una intervención realizada en coordinación con la Unidad Militar de Asentamiento Rural de Urakusa (UMAR N.° 1), que permitió distribuir cuatro refrigeradoras fotovoltaicas en establecimientos de salud de comunidades indígenas de Amazonas.

Los equipos fueron destinados a los puestos de salud de Wichim, Kumpin y Teesh, pertenecientes a la microred Huampami, en el distrito de El Cenepa; así como al establecimiento de Pashkus, de la microred Candungos, en el distrito de Río Santiago.

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La distribución requirió varios vuelos debido a las dificultades de acceso a estas localidades, donde los establecimientos de salud no contaban con una red eléctrica constante. Las refrigeradoras funcionaban mediante paneles solares y permitirían mejorar la conservación de medicamentos e insumos médicos.

La unidad encargada de esta intervención estuvo liderada por el entonces mayor FAP Enzo Espinoza Roque, quien años después se convertiría en el único sobreviviente del accidente del helicóptero en el VRAEM. También participaron el teniente Pozo Méndez, el técnico de segunda FAP Cuadros Inga y la suboficial de primera FAP Estrella Flores.

El accidente del helicóptero de la FAP durante una misión en el VRAEM

El capitán Bruno Rivas perdió la vida el viernes 27 de noviembre, cuando el helicóptero MI-17 de matrícula FAP 636 sufrió un siniestro durante una operación militar en las inmediaciones de Sanabamba, en Ayacucho.

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La aeronave participaba en una misión de extracción de tres integrantes de una patrulla militar que había realizado labores de reconocimiento en una zona considerada peligrosa por la presencia de remanentes de Sendero Luminoso.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, explicó que el accidente habría ocurrido durante la fase final del aterrizaje, cuando el helicóptero se encontraba a muy baja altura. Según su versión preliminar, una de las aspas habría hecho contacto con un árbol, lo que provocó que la aeronave se volcara.

El titular del sector también precisó que este tipo de extracciones se realizan durante la noche por razones de seguridad operacional, aunque reconoció que implican riesgos propios de las misiones militares. Las causas definitivas del siniestro continúan bajo investigación.

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El único sobreviviente recordó a sus compañeros tras la tragedia

Un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú yace destruido en una zona boscosa del VRAEM tras una operación que dejó ocho militares muertos.

El comandante FAP Enzo Espinoza Roque, piloto de la aeronave, fue el único sobreviviente entre los nueve efectivos que viajaban a bordo. Tras ser rescatado, fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada.

Durante el traslado, el oficial recordó a los militares que lo acompañaron en la misión y destacó el compromiso de quienes perdieron la vida.

“Tengo los mejores soldados, soldados que siempre, pese a las dificultades, estuvieron para afrontar las cosas más difíciles”, manifestó.

Espinoza también expresó cuánto significaban sus compañeros para el cumplimiento de las operaciones que tenían a cargo. “Sin ellos no hubiera tenido éxito las misiones que nos encomendaron”, añadió.

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