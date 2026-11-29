Varias personas caminan por una calle inundada por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en la ciudad de Piura. (Latina)

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La Defensoría del Pueblo cuestionó la falta de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) en la ciudad de Piura después de que las motobombas no operaran oportunamente el 26 de noviembre, lo que agravó las inundaciones y aniegos provocados por las lluvias provocadas como consecuencia del Fenómeno El Niño.

Según Exitosa, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en Piura informó que los equipos no pudieron evacuar a tiempo el agua acumulada. La falta de activación municipal, el escaso combustible y la ausencia de operarios impidieron el funcionamiento de equipos para afrontar el desastre.

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La entidad pidió a los alcaldes provinciales y distritales activar de inmediato las motobombas y asegurar combustible, mangueras, accesorios en buen estado, y personal capacitado. También exhortó al Gobierno Regional de Piura a coordinar el despliegue en sectores donde el agua amenace viviendas, limite el acceso a centros de salud, afecte servicios básicos o bloquee el tránsito de vehículos de emergencia.

También se reportó el pedido de la Defensoría del Pueblo al Ejército del Perú y a la Fuerza Aérea del Perú para que ambas instituciones verifiquen sus equipos y coordinen su uso en las zonas donde los municipios no tengan capacidad suficiente.

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Personal de emergencia utiliza un equipo de bombeo para drenar una calle inundada tras las intensas lluvias en la ciudad de Piura. (X/@MINDEF)

Además, recordó que la Ley 30787 obliga al Estado a brindar una respuesta inmediata a las personas afectadas, registrar a las familias damnificadas y garantizar ayuda humanitaria y albergues temporales.

La atención debe priorizar la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, el agua potable, el saneamiento, la educación y la seguridad, con especial protección para niños, adolescentes, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes sufran afectaciones graves en su salud física o emocional.

¿Por qué el sistema de drenaje de Piura no pudo contener las lluvias extremas?

La ciudad de Piura afronta inundaciones provocadas por lluvias de extrema intensidad, asociadas al fenómeno de El Niño. El aviso meteorológico de nivel rojo continúa vigente hasta el lunes 30 de noviembre para Piura y Tumbes, mientras las autoridades despliegan equipos de emergencia para evacuar el agua acumulada en calles, viviendas y zonas urbanas.

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Las precipitaciones alcanzaron distintos puntos de la región y afectaron con mayor fuerza a Mayares, Morropón y San Miguel. En esas localidades, el agua ingresó a viviendas, interrumpió el tránsito y complicó las labores de asistencia. Los pronósticos anticipaban nuevas lluvias de alta intensidad en Piura, Tumbes y parte de Cajamarca, con riesgo de que la situación se extendiera hacia otras áreas vulnerables.

Reporte informativo sobre las lluvias registradas en el departamento de Piura. A partir de datos difundidos por el Senamhi, se da a conocer un récord de precipitación diaria en la estación Miraflores. La transmisión exhibe calles y avenidas residenciales cubiertas de agua, vehículos parcialmente sumergidos y afectaciones en el ingreso a viviendas de la zona urbana.

La emergencia volvió a poner bajo presión los sistemas de drenaje de Piura, una ciudad que aún arrastra déficits en infraestructura desde las inundaciones de 2017. Tras aquel episodio, se esperaba la ejecución de un plan de reconstrucción que contemplara una red de evacuación de aguas pluviales. Sin embargo, las lluvias dejaron expuestas las limitaciones de los mecanismos disponibles para responder a una precipitación de esa magnitud.

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La falta de drenaje suficiente se combinó con dificultades para trasladar equipos, abastecer de combustible y poner en funcionamiento las motobombas. Esos obstáculos demoraron la evacuación del agua en algunos sectores y elevaron la preocupación de los vecinos. Las autoridades locales debían coordinar el uso de maquinaria y personal en los puntos con mayores niveles de anegamiento.