Rafael Rey y Madeleine Osterling.

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El Gobierno nombró a Rafael Rey como embajador extraordinario y plenipotenciario en el Reino de España y a Madeleine Osterling Letts como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ambos nombramientos fueron oficializadas mediante resoluciones supremas publicadas por el diario oficial El Peruano, rubricadas por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Rey dejó el MTC hace poco

Rafael Rey Rey, de 72 años, llega al cargo diplomático tras dejar el MTC. El ingeniero industrial, formado en la Universidad de Piura y la Pontificia Universidad Católica del Perú, asumió el 28 de julio de 2026 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dentro del gabinete encabezado por el entonces primer ministro Luis Galarreta. Su gestión al frente de esa cartera duró poco menos de dos meses: el 18 de septiembre presentó su renuncia tras una recomendación médica, luego de reportar problemas de salud.

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Antes de ese paso por el MTC, Rey había acumulado una trayectoria diplomática y política. Se desempeñó como embajador del Perú en Italia entre febrero y julio de 2009, y también representó al país ante Turquía y San Marino. En el segundo gobierno de Alan García ocupó los ministerios de la Producción (2006-2008) y de Defensa (2009-2010), y entre 2016 y 2021 integró el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Un documento con formato legal presenta el nombramiento de Rafael Rey como embajador en España con la firma de Keiko Fujimori como mandataria.

En el caso de Rafael Rey Rey, la resolución establece que se le extenderán las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes para ejercer su función como representante de Perú ante el Gobierno español. El documento indica que la fecha en la que deberá asumir funciones será fijada mediante una resolución ministerial posterior, un trámite habitual antes de que un diplomático se instale formalmente en su sede.

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Embajadora política

La designación de Madeleine Osterling Letts, de 67 años, a diferencia de Rey, su trayectoria se concentró principalmente en el ejercicio profesional del derecho y la docencia universitaria, sin experiencia previa en cargos de gobierno o representación diplomática. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se especializó en derecho minero, ambiental y de telecomunicaciones, con estudios de posgrado en la Universidad de Boston.

Osterling fue directora de Asuntos Legales en Telefónica Móviles entre 2003 y 2011, y desde 2012 integra como socia el Estudio Osterling, firma fundada por su padre, el jurista Felipe Osterling Parodi. También ocupó un puesto en el directorio de Volcan Compañía Minera entre 2012 y 2017. En el plano académico, ejerce como profesora en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad del Pacífico, y es columnista en medios de comunicación.

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El texto de una resolución dispone el nombramiento de Madeleine Osterling como embajadora de Perú en el Reino Unido bajo la firma de Keiko Fujimori.

Su única incursión política previa data de 2014, cuando postuló a la alcaldía del distrito limeño de San Isidro por el partido Fuerza Popular, elección en la que obtuvo el segundo lugar.

¿Cuándo iniciarán funciones?

En ambos casos, las resoluciones supremas constituyen el acto formal de nombramiento, pero no determinan de manera inmediata el inicio de funciones de los diplomáticos en sus respectivas sedes. Ese paso quedará sujeto a una resolución ministerial que establecerá las fechas en que Rey y Osterling se incorporarán oficialmente a sus cargos en Madrid y Londres, respectivamente.

Los nombramientos de Rey y Osterling se suman a una serie de designaciones de embajadores políticos que el Ejecutivo ha realizado durante 2026, entre ellas las de Carlos Tubino en Argentina, Carlos Pareja ante la ONU, Aurelio Pastor en la OEA y Álvaro Vargas Llosa en Estados Unidos.

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En su momento, ante los cuestionamientos de la oposición, Carlos Espá sostuvo que las decisiones se tomaron “en estricto apego a la legislación” y recordó que la Constitución faculta a la presidenta a designar hasta el 20% de los embajadores en el exterior, mientras que el 80% restante corresponde a diplomáticos de carrera. El canciller remarcó que Fujimori ha usado esa facultad “de manera muy prudente”, con un número de nombramientos “muy por debajo” de ese límite.