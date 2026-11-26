El reglamento establece que los períodos de descanso sentado forman parte de la jornada laboral y no admiten descuentos de salario.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el proyecto de reglamento de la denominada Ley Silla, que establece criterios para aplicar el derecho al descanso sentado y la alternancia de postura en los centros laborales.

La Ley N° 32721 se publicó en julio de 2026 y reconoce el derecho al descanso sentado para quienes deben permanecer de pie durante tres horas continuas o más. Su ámbito comprende a centros de trabajo públicos y privados.

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El reglamento definirá criterios técnicos para aplicar la norma

La Resolución Ministerial N° 375-2026-TR, que dispone la consulta pública durante 15 días calendario, contados a partir de este viernes 27 de noviembre, precisa cómo las empresas identificarán los puestos alcanzados, evaluarán los riesgos ergonómicos y organizarán la provisión de sillas o asientos.

También desarrolla los criterios de alternancia postural, los sistemas rotativos y las excepciones previstas en la ley. La norma vigente ya obliga a los empleadores a entregar asientos con respaldo y condiciones ergonómicas mínimas.

El reglamento establece que los períodos de descanso sentado forman parte de la jornada laboral y no admiten descuentos de salario.

El reglamento en borrador exige que los empleadores permitan la alternancia entre estar de pie y sentado, o periodos de descanso sentado, de acuerdo con las tareas y el diagnóstico de riesgos del puesto.

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Los descansos sentados forman parte de la jornada, por ello, no pueden considerarse como tiempo no trabajado ni generar descuentos en las remuneraciones.

La ley permite que las empresas usen sistemas proporcionales y rotativos de sillas. No obliga a que cada trabajador tenga un asiento asignado durante toda la jornada, pero establece que debe haber una cantidad suficiente para permitir la alternancia efectiva y que los turnos deben ser organizados, razonables y documentados.

El derecho rige desde julio, pero empresas tienen plazo para adecuar reglamentos

Las obligaciones centrales de la Ley Silla están vigentes desde el 9 de julio de 2026, un día después de su publicación.

Mientras no se apruebe el reglamento específico, rige de forma supletoria la Norma Básica de Ergonomía y el procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos, aprobados por la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR.

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Las empresas tienen un plazo de 360 días calendario, hasta julio de 2027, para adecuar sus Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. El plazo se limita a esa actualización documental y no posterga el derecho de los trabajadores a acceder a descansos sentados.

Las actividades en el agro, la industria o la vigilancia activa cuentan con excepciones que exigen pausas activas o descansos sustitutorios.

La norma contempla excepciones cuando estar de pie sea inherente al puesto, como algunas tareas de producción industrial, labores agrícolas de campo o mantenimiento activo.

También excluye las funciones en las que sentarse represente un riesgo objetivo para trabajadores, usuarios o clientes, como agentes de seguridad en control activo. En esos casos, los empleadores deberán establecer pausas activas, rotación de tareas o descansos equivalentes.

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La Ley N° 32721 surgió del Proyecto de Ley N° 13572/2025-CR, presentado por la congresista María del Carmen Alva. La exposición de motivos de la iniciativa señaló que más del 48% de los trabajadores del sector servicios realiza actividades de pie por periodos prolongados, según una referencia a la Encuesta Nacional de Hogares de 2022.