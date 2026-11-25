Elmer Cuba dio su primera conferencia de prensa oficial en el MEF. Esto detalla sobre un nuevo régimen laboral. - Crédito MEF

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Un solo proyecto de retiro AFP se ha presentado en este Congreso bicameral, pero el revuelo ha sido alto. Nada más hasta este enero de 2026 estaba vigente la anterior Ley de retiro de AFP, que permitió que, nuevamente, millones de afiliados, sacaran hasta 4 UIT (S/22.000) de su fondo de pensiones.

Por esto, tanto la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tanto como el Ministerio de Economía y Finanzas señalan que ya los afiliados no tendrían montos para retirar, y si los tienen, en su gran mayoría solo sería esos que, dado que luego de varios retiros de AFP y aún tienen ahorros, estarían entre los 10% más ricos de trabajadores peruanos.

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Es decir, personas que no necesitarían dinero de su AFP para poder hacer frente a la inflación por el fenómeno El Niño y los otros choques de ofertas internacionales. Para los demás, los que sí serán afectados por este aumento en el precio de los alimentos, el MEF destinaría el bono ya anunciado.

Retiro AFP sería de hasta 4 UIT, equivalente a S/22.000 - Crédito Infobae/Paula Elizalde

MEF contra retiro AFP

En entrevista con Canal N, en el marco del CADE Ejecutivos 2026, el ministro de Economía, Elmer Cuba, reiteró su posición contra el retiro de AFP, uno que ya tiene una proyecto de ley en el Congreso que propone que todos los afiliados puedan sacar hasta 4 UT (S/22.000) de sus fondos de pensiones.

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“Un noveno retiro solamente destrozaría las pensiones de ese pequeño grupo que todavía tiene ahorro. Ese pequeño grupo que todavía tiene ahorros pertenece al 10 % más rico de todos los trabajadores peruanos”, resalta Cuba a Canal N.

Para el ministro ese segmento todavía tiene dinero acumulado en el fondo privado de pensiones y se trataría de personas que todavía tienen empleo, que siguen aportando y que, en opinión de Cuba, pueden enfrentar sin muchos problemas un incremento de inflación de 5%.

Aún el retiro de AFP no se agenda para sustentarse en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso. - Crédito Congreso

Es decir, que el retiro de AFP sería más que nada aprovechado por este segmento que aún guarda dinero en su fondo de pensiones, que no habría retirado anteriormente con los acceso aprobados antes, o que tendrían fondos tan grandes que a pesar de haber retirado 4 UIT antes, aún tendrían dinero. Gente que, según sugiere el MEF, no tendría necesidad de sacar más dinero para afrontar la inflación.

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Bonos sí ayudarían a los más pobres

Es decir, para el MEF la justificación del retiro AFP, cuyo texto del proyecto de ley presentado por Catherin Palomino (Juntos por el Perú) señala que se permitiría sacar hasta S/22.000 por el impacto del fenómeno El Niño, no tendría asidero en tanto los que más retirarían son los trabajadores que ganan más y no los más pobres, que no tendrían ya fondos.

Pero, para eso el MEF destaca los bonos que han planteado entregar a las personas más vulnerables. “Los bonos justamente son para los sectores populares, de pobreza o vulnerables, para enfrentar mejor eso”.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronuncia sobre un posible nuevo retiro de fondos de las AFP, advirtiendo sobre la falta de estudios actuariales y el grave 'forado' que estas medidas generan en EsSalud. Además, defiende la solicitud de delegación de facultades al Ejecutivo para agilizar la aprobación de leyes | Canal N

Asimismo, Cuba cree que el “mejor remedio” para los precios altos (en gasolina, en el mercado, etc.), es que la gente tenga empleo. “Si ve, los indicadores de empleo son sorprendentes. El desempleo en Perú, en todo Perú, es de 4% y en Lima es de 4,4%. Estamos asistiendo a las menores tasas de desempleo de 20 años, de lo que va del siglo XXI. Un hogar se defiende cuando los precios suben, con nuevos ingresos”, añade el ministro.

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Sin embargo, como se sabe, aún el MEF no ha aprobado la medida del bono para los sectores vulnerables. Si bien para los pensionistas de la ONP ya se ha confirmado un monto adicional de S/200 en el dinero que recibirán en diciembre, aún no para el otro grupo. Y mientras, los precios de los alimentos sigue subiendo.