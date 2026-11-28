El papa León gesticula al llegar para celebrar la misa durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa a Perú, donde anteriormente ejerció como misionero y obispo, en Santa Cruz de Succhabamba, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

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A un par de semanas, la visita del papa León XIV ha dejado miles de recuerdos en Perú. Y si bien en su mayoría este evento dejó momentos que permanecerán en la memoria de miles de peruanos —desde misas multitudinarias y encuentros con jóvenes cargados de entusiasmo, hasta las situaciones más espontáneas— también quedó registro en millones de celulares y cámaras de foto.

Así, con el propósito de preservar esos recuerdos, Latam Airlines Perú presenta “León XIV vuela a casa”, un concurso de fotografía que invita a los ciudadanos y profesionales de la prensa a compartir sus mejores imágenes de la visita del Santo Padre. “Cada fotografía cuenta una historia distinta de un acontecimiento que unió al país”, se resalta.

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Esta “iniciativa busca reconocer aquellas fotografías que, más allá de registrar un momento, sean capaces de transmitir las emociones, historias y expresiones de fe que acompañaron la visita papal, realizada del 11 al 16 de noviembre”, explicaron los organizadores, en una nota de prensa. Los ciudadanos que participen podrán ganar un pasaje doble, pero tendrán que asegurar que la foto no fue generado ni intervenida con inteligencia artificial.

Miles de fieles se congregaron en la plaza principal de Chiclayo con motivo de la llegada del papa León XIV. (Infobae/Paula Elizalde)

Concurso de la foto del papa León XIV

El concurso contará con dos categorías: Ciudadana, dirigida al público general, y Periodística, destinada a fotoperiodistas y periodistas que cubrieron el acontecimiento para medios de comunicación.

“Hay momentos que merecen ser recordados y la visita del Papa León XIV es, sin duda, uno de ellos. Este concurso es una invitación a compartir recuerdos y a mantener viva la emoción de un acontecimiento que nos unió como país”, señaló la gerente senior de Asuntos Corporativos de Latam, Mónica Obando.

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Las fotografías serán evaluadas por un jurado formado por cinco especialistas en fotografía, periodismo y comunicación con reconocida trayectoria profesional o académica, quienes considerarán el impacto emocional de las imágenes, su calidad técnica, composición, originalidad y capacidad narrativa. Cada participante podrá presentar una fotografía.

TVPerú Noticias presenta una nota sobre el interés expresado del Papa León XIV por realizar un viaje a Sudamérica y retornar a Perú el próximo año.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en https://forms.gle/m2SwTKEYucQmVWgM6, siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos de las fotografías que se detallan en las Bases.

Para enviar su postulación, el participante deberá aceptar en el formulario, marcando las casillas correspondientes, estos Términos y Condiciones junto con las Bases, la Declaración Jurada y Autorizaciones del Participante y el Consentimiento para el Tratamiento de Datos Personales.

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Pero la Declaración Jurada incluye también la declaración de autoría, la declaración de que las fotografías no fueron generadas ni alteradas con inteligencia artificial y la licencia de uso de las fotografías.

El participante no necesita completar, firmar ni adjuntar documentos: la aceptación electrónica queda registrada con la fecha y hora de envío del formulario, y el participante recibirá una copia de su postulación en su correo. Los ganadores confirmarán la aceptación del premio respondiendo el correo que LATAM les envíe. Las Bases, la Declaración Jurada y el Consentimiento forman parte integrante de estos Términos y Condiciones

Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

Los premios

En la categoría Ciudadana, el primer lugar recibirá como premio un pasaje doble de ida y vuelta a un destino nacional operado por Latam en el Perú, mientras que el segundo lugar obtendrá 10.000 millas Latam Pass.

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En la categoría Periodística, el primer lugar recibirá como premio un pasaje doble de ida y vuelta desde Lima a un destino internacional de la red de Latam Airlines Perú, mientras que el segundo lugar obtendrá 20.000 millas Latam Pass.

Las postulaciones estarán abiertas del 26 de noviembre al 11 de diciembre de 2026 al mediodía. Podrán participar personas mayores de 18 años que hayan tomado fotografías durante la visita papal, ya sea con cámaras profesionales o teléfonos celulares.

Para participar, los interesados deberán completar el formulario de inscripción, adjuntar su fotografía y aceptar las bases y términos y condiciones del concurso. Los ganadores serán anunciados el 17 de diciembre a través de los canales oficiales de Latam. Las bases y términos y condiciones completos del concurso estarán disponibles en la web de la aerolínea.

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