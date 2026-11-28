Aeropuerto de Tumbes

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Las imágenes y videos de las graves inundaciones en diversas regiones del país han alarmado tanto a ciudadanos como a las autoridades. En medio del gran impacto del fenómeno El Niño, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ahora ha declarado la emergencia sectorial en la infraestructura aeroportuaria de seis aeropuertos del país.

Esto, “ante el peligro inminente de afectaciones por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, con el objetivo de preservar la seguridad operacional y garantizar la continuidad de los servicios aeroportuarios”. Pero esto no significa que estos detengan sus servicios de a primeras, solo que se “adopten las medidas necesarias para preservar la seguridad operacional, la operatividad y la continuidad de los servicios”. Esta medida comprende los siguientes aeropuertos:

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Tumbes : Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez

Piura : Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico

Chiclayo : Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones González

Trujillo : Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos

Cajamarca : Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias

Pucallpa: Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo.

Las terminales aéreas de Tumbes, Piura y Trujillo integran el grupo de aeropuertos peruanos declarados en emergencia sectorial ante el riesgo de lluvias por el fenómeno de El Niño. (Composición: Infobae Perú)

Aeropuertos en emergencia

La medida dada por el MTC comprende a los aeropuertos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, los que forman parte del Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y Explotación del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, suscrito entre el Estado peruano y la empresa Aeropuertos del Perú S. A.

Esta declaratoria fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 693-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, y responde a las condiciones de vulnerabilidad identificadas en los sistemas de drenaje pluvial, pavimentos, coberturas y otros componentes de la infraestructura aeroportuaria.

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Asimismo, según los informes técnicos del sector, las intensas precipitaciones pluviales previstas en el contexto del Fenómeno El Niño 2026-2027 podrían incrementar los riesgos de anegamientos, inundaciones, erosión, filtraciones y deterioro de la infraestructura, comprometiendo la seguridad operacional, las operaciones aéreas y la continuidad de los servicios aeroportuarios.

También cabe señalar que el Fenómeno El Niño 2026-2027 fue declarado mediante el Decreto Supremo Nº 149-2026-PCM, que comprende a los distritos donde se encuentran ubicados los seis aeropuertos incluidos en la declaratoria de emergencia sectorial.

¿Cómo prevendrán?

En ese contexto, el MTC dispuso que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adopte las medidas necesarias para preservar la seguridad operacional, la operatividad y la continuidad de los servicios aeroportuarios en los terminales comprendidos en la resolución.

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Para ello, dicha dependencia podrá ejecutar las acciones y realizar las coordinaciones necesarias, incluida la suscripción de actas de acuerdo con la empresa concesionaria Aeropuertos del Perú S. A., previa verificación de su procedencia técnica, contractual, legal y presupuestal.

FOTO DE ARCHIVO: Varios coches quedan atrapados en una calle anegada después de que las fuertes lluvias inundaran el barrio con barro y escombros, en Arequipa (Perú), el 19 de febrero de 2026. REUTERS/Oswald Charca/Foto de archivo

La resolución precisa que la atención de la situación de peligro inminente no resulta atribuible al concesionario y excede el ámbito de sus obligaciones contractuales de mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Al respecto, la medida se sustenta en la Ley Nº 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, cuyo numeral 59.11 establece que las situaciones de emergencia sectorial declaradas por la entidad pública titular del proyecto no constituyen supuestos de modificación contractual y pueden atenderse mediante actas de acuerdo entre las partes.

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Asimismo, el artículo 150 del reglamento de dicha ley establece que estas intervenciones se financian con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública titular del proyecto y que su ejecución puede encargarse al concesionario mediante un acta de acuerdo.

Bonos por lluvias

Asimismo, en el contexto de las medidas frente al FEN, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, retiró el anuncio de la entrega de bonos para las familias damnificadas por las fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno El Niño, en este caso en el marco del impacto en Piura.

“Con el ministro de Economía (Elmer Cuba) se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas, a las familias damnificadas”, manifestó a los medios de comunicación, indicando luego que esta entrega se hará “lo más pronto posible”.

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