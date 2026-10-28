Perú

Retiro de AFP 2026: Los siguientes pasos de las 4 UIT en la Comisión de Economía del Congreso

El acceso de hasta S/22 mil no se ha sustentado ni debatido aún en la Comisión de Economía y solo hay un solo proyecto de ley presentado. ¿Qué falta?

Comisión de Economía del Congreso con presidente José Salazar
Aún el retiro de AFP no se agenda para sustentarse en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso. - Crédito Congreso
Guardar

El retiro de AFP avanza con lentitud en el Congreso. Comparado a otros años, en que decenas de congresistas proponían proyectos de ley para el retiro de fondos de las AFP para sus afiliados, esta vez en el primer parlamento bicameral en décadas, la medida no ha ganado tantos aliados en los diputados.

Como se recuerda, anteriormente la última Ley se dio en un año preelectoral, con la justificación del aumento de precios, tras la recesión, y el encarecimiento del costo de vida en general. También fue empujada por la protesta social contra la reforma de pensiones, una promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, perfeccionada por Fuerza Popular desde el Congreso.

PUBLICIDAD

Ahora, tan solo hay un proyecto de ley (presentado por Catherin Palomino de Juntos Por el Perú) y parece no ser prioridad en el Congreso. ¿Cuál es el proceso y en qué estado va? Por ahora, a la Ley le falta sustentarse por la diputada, y que se dictamine, ya sea recomendado su aprobación o su archivo. Pero primero se está a la espera de las opiniones de entidades consultadas como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Mano con billetes de 100 soles
Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El camino del retiro de AFP

El proyecto de ley del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22 mil) se presentó el jueves 1 de octubre y ha pasado casi un mes de esto. Luego de semanas de representación, las comisiones del Congreso finalmente está sustentando propuestas presentadas por diputados, pero aún no esta medida.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el estado en qué está y qué camino seguirá? Así se explica fácilmente:

  • 1 de octubre: el proyecto fue presentado
  • 2 de octubre: el proyecto fue admitido en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera para que esta evalúe la propuesta. Este proceso sucede en la Cámara de diputados
  • 13 de octubre: la Comisión de Economía ha pedido opinión a seis entidades para decidir sobre la medida
  • A fines de octubre se recibirían las opiniones
  • Luego de esto, la diputada Catherin Palomino debería sustentar su proyecto ante la comisión y recibirá comentarios de otros diputados
  • Tras esto, la comisión evaluará la medida y elaborará el dictamen, ya sea recomendado su aprobación o su archivo. Es decir, buscando voto para que siga su proceso o votos para desechar la medida.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Si se archiva, ahí queda el tema. Pero si no, la medida seguirá su camino en la Cámara de Senadores y, si se sigue validando, pasaría hasta el Ejecutivo para aprobarse:

  • Si se aprueba en Cámara de Diputados, la medida pasa a la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del consumidor de la Cámara de Senadores
  • Se delibera en esta comisión, y si se aprueba, pasa al Pleno del Senado para su aprobación o archivo
  • Si se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo para que se promulgue
  • Pero el Gobierno puede decidir observar la medida y devolverla al Congreso
  • Pero el Congreso puede decidir aprobarla por insistencia.

Así, aún es un largo camino para la medida. Ya el BCRP ha señalado que no ve sentido en la medida para aprobarse. Sin embargo, la situación extraordinaria del fenómeno de El Niño, sí podría configurar una justificación desde los defendores y promotores de la medida para que buscar fuertemente su aprobación.

José Marcelo, diputado de Ahora Nación
José Marcelo es el presidente de la Comisión de Economía, quien tendrá que encaminar el proceso del proyecto de ley del retiro AFP. - Crédito Congreso

¿Retiro AFP por impacto de El Niño?

La finalidad de la nueva propuesta de retiro de AFP es “contribuir a mitigar los efectos económicos adversos que el Fenómeno El Niño pueda generar sobre los afiliados al Sistema Privado de Pensiones y sus hogares, permitiéndoles disponer, de manera extraordinaria, facultativa y limitada, de una parte, de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización”.

Al igual que retiros anteriores, el acceso sería de hasta 4 UIT (S/22.000) y se daría del siguiente modo, según señala el texto del proyecto de ley:

  1. Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Operativo de la presente ley
  2. Se abona un monto de hasta una 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario. El primer desembolso se realiza dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado
  3. El afiliado puede desistir de continuar con el retiro de los fondos de su cuenta individual de capitalización, comunicándolo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, 10 días calendario antes del siguiente desembolso.

Temas Relacionados

Retiro AFPRetiro AFP 2026Comisión de EconomíaCámara de Diputadosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

La central dominicana aseguró que aún no tuvo contacto con la entrenadora peruana, aunque destacó su admiración por la líder del club de Comas, quien se sumará este domingo

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

Esmeralda Sánchez anticipa una temporada exigente y desgastante con Alianza Lima: “Recién vamos dos fechas y estamos así”

Tras disputar dos partidos consecutivos de cinco sets, la líbero reconoció el cansancio del plantel, aunque destacó el trabajo físico y la capacidad del equipo para responder en encuentros exigentes

Esmeralda Sánchez anticipa una temporada exigente y desgastante con Alianza Lima: “Recién vamos dos fechas y estamos así”

Gobierno del Perú expresa consternación por el accidente ferroviario de Toledo y activa asistencia consular

La Cancillería informó que sus sedes en Madrid y Sevilla mantienen teléfonos de emergencia para atender a connacionales, aunque las autoridades no han confirmado pasajeros nacionales entre las víctimas o lesionados

Gobierno del Perú expresa consternación por el accidente ferroviario de Toledo y activa asistencia consular

Señor de los Milagros visitará los hospitales San Bartolomé y Loayza: qué se sabe del homenaje

La jornada contempla dos paradas en la avenida Alfonso Ugarte, donde pacientes, familiares y trabajadores podrán presenciar el paso de la imagen. Conoce qué se sabe sobre los homenajes y las condiciones para participar.

Señor de los Milagros visitará los hospitales San Bartolomé y Loayza: qué se sabe del homenaje

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

La senadora de Fuerza Popular respaldó el ahorro de 303 millones de soles logrado por el Congreso, pero descartó que tocar los ingresos de los legisladores tenga algún efecto relevante

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

Aprueban derogar la ‘Ley Soto’ y restablecer la autonomía de la extinción de dominio

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Gobierno crea comisión para revisar el Nuevo Código Procesal Constitucional y proponer reformas

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

Maria Pía Copello y su madre revelan la razón por la que son devotas del Señor de los Milagros

DEPORTES

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

Esmeralda Sánchez anticipa una temporada exigente y desgastante con Alianza Lima: “Recién vamos dos fechas y estamos así”

“Luis Advíncula es un lateral normal, intrascendente”: Pedro García y la comparación con Leandro Sosa previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿qué pasa si hay triunfo, empate o derrota en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026?