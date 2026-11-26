Un retiro de AFP que podría estar validado por el Gobierno. Eso pide la Comisión Ad Hoc para afrontar el impacto laboral por el fenómeno El Niño. - Crédito Andina

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¿Un retiro AFP validado por el gobierno? Esto sugeriría el último informe de la Comisión Ad Hoc de respuesta tripartita al impacto laboral del Fenómeno El Niño, del Consejo Nacional de Trabajo, donde como medida frente al FEN se recomienda evaluar un régimen que permita tanto el acceso a las pensiones como a la CTS (la cual solo se puede retirar hasta fines de este 2026).

El informe, aprobado por el Pleno del CNTPE en Sesión Extraordinaria N°50 del 20.11.2026, revela las recomendaciones de esta comisión en temas laborales y cuenta con la firma de representantes del sector trabajador, de los empleadores y del mismo gobierno.

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¿Cuál es la propuesta exacta? Que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con Sunafil, propongan un marco normativo excepcional y dentro de este evalúe un régimen temporal y focalizado que permite liberación de fondos limitados de la AFP así como el retiro de un porcentaje de la CTS para los trabajadores afectados por el fenómeno El Niño.

La Comisión recomienda que se apruebe un régimen con acceso a una parte de los fondos de AFP y CTS. - Crédito Andina

Retiro de AFP podría ser validado por el Gobierno

El informe de la Comisión Ad Hoc de respuesta tripartita frente al impacto laboral del Fenómeno de El Niño ha acordado realizar una serie de recomendaciones para que los trabajadores puedan afrontar las consecuencias de las altas temperaturas (que impacta en el precio de alimentos y las viviendas).

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Entre estas medidas, hay una que destaca, porque revelaría que dentro del Gobierno se podría validar una especie de retiro de AFP, pero que sería focalizado en los trabajadores en zonas afectadas por el FEN, y no uno de hasta 4 UIT (S/22.000) como busca el Congreso, sobre el cual los ministros de Economía y Trabajo se han mostrado en contra.

El punto 2 de la Recomendación 1 revela resalta que haya “mayor disponibilidad temporal de la CTS y liberación limitada de la AFP”. Esto involucra evaluar “un régimen excepcional que autorice, de manera temporal y focalizada, el retiro de un porcentaje adicional de la CTS, así como de los fondos de AFP, para trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en zonas afectadas por el FEN, en tanto se mantenga la protección de un saldo mínimo”.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronuncia sobre un posible nuevo retiro de fondos de las AFP, advirtiendo sobre la falta de estudios actuariales y el grave 'forado' que estas medidas generan en EsSalud. Además, defiende la solicitud de delegación de facultades al Ejecutivo para agilizar la aprobación de leyes | Canal N

Es decir, que desde el Gobierno se valide un retiro de AFP, pero focalizado en algunos trabajadores y manteniendo un salario mínimo.

Las otras recomendaciones

En general, la Comisión Ad Hoc recomienda que el MTPE, en coordinación con Sunafil, “proponga y emita un marco normativo temporal, excepcional y focalizado en zonas afectadas por el FEN, que precise y simplifique la aplicación de las reglas laborales durante” el fenómeno El Niño. Lo que se pide que considere lo anterior (un retiro de AFP y CTS), así como “habilitar un esquema temporal que permita, en zonas afectadas por el FEN cambios de jornadas, horarios, turnos y lugar de prestación de servicios”.

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Esto supone que las empresas puedan “modificar jornada, horario y turnos con comunicación inmediata al trabajador y verificación posterior, cuando existan razones vinculadas a la seguridad, accesibilidad o continuidad razonable de la actividad”.

El FEN impactará en en los trabajadores. Su fondo AFP podría caer estos meses, pero, como recuerda las mismas administradoras de pensiones, estos se recuperan a largo plazo. - Crédito Andina

Asimismo, que se pueda establecer, de manera excepcional, “licencias con goce de haber compensable, con acuerdos o reglas claras de recuperación posterior de horas, priorizando el acuerdo entre partes”.

También se pide que se evalúe “facilitar la movilidad funcional o geográfica temporal a sedes no afectadas, dentro de ámbitos razonables, salvaguardando la remuneración del trabajador y respetando los límites legales al ius variandi” (esto es la facultad del empleador para modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo).

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También se pide incluir pautas simplificadas para la implementación de teletrabajo por fuerza mayor. Esto, considerando tanto el interés del trabajador como del empleador damnificados, para mantener la prestación de servicios, con requisitos formales mínimos (por ejemplo, comunicaciones electrónicas y modelos de constancia), orientados a preservar el vínculo laboral siempre que la naturaleza de las funciones lo permita.