José Marcelo de Ahora Nación es el presidente de la Comisión de Economía. De él y la mesa directiva depende que se priorice el debate. - Crédito Congreso

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El retiro AFP sigue esperando sustentación en la Comisión de Economía de la Cámara de diputados del Congreso de la República. Pero ya se han dado los primeros pasos para poder evaluar un dictamen, ya sea de aprobación o archivo, de la medida.

En un lado, la comisión ha recibido opiniones en contra, y también otras instituciones se han pronunciado públicamente contra la propuesta: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) están en contra.

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Pero al otro lado, ya tres sindicatos han mandado cartas con su opinión a la comisión pidiendo que se apruebe la medida. ¿La justificación? Justo como el mismo proyecto del retiro AFP lo señala, que la situación extraordinaria del fenómeno El Niño afectará a la economía de las familias peruanas.

Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Sindicato del Indeci apoya retiro AFP

La más reciente de las entidades sindicales que se ha pronunciado a favor del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000) es el Sindicato de Trabajadores del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - Instituto Nacional de Defensa Civil (Sintraindeci).

Tal como los sindicatos de pescadores de embarcaciones y el del Ositran, ahora estos se suman al pedido de aprobación del retiro AFP.

“Como organización sindical, conocemos las necesidades y preocupaciones que afrontan los trabajadores y sus familias para atender sus obligaciones económicas, cubrir los gastos del hogar y responder ante situaciones imprevistas que pueden comprometer su estabilidad y bienestar”, señalan,

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Así, ante el riesgo de lluvias intensas y otros efectos asociados al fenómeno El Niño, apuntan que numerosas familias podrían tener que asumir gastos extraordinarios para proteger sus viviendas, reparar techos, reforzar estructuras, adquirir bienes esenciales o adoptar medidas preventivas destinadas a resguardar la salud y seguridad de sus integrantes.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Serían necesidades pueden presentarse de manera urgente y representar una carga económica difícil de afrontar con los ingresos ordinarios.

Pero los fondos de AFP sirven para la jubilación de los trabajadores. ¿Cómo responde este sindicato a esto? Ellos consideran este riesgo.

“Somos conscientes de que los fondos previsionales tienen como finalidad contribuir a garantizar ingresos durante la etapa de jubilación y que todo retiro anticipado puede tener efectos en las pensiones futuras. Sin embargo, consideramos que, frente a circunstancias extraordinarias, corresponde evaluar alternativas que permitan a los trabajadores disponer voluntariamente de una parte de sus propios ahorros previsionales para atender necesidades urgentes, respetando la decisión individual de quienes opten por mantener la totalidad de sus fondos”, añaden.

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Sergio Espinosa es el Superintendente de la SBS y ya anteriormente ha ido al Congreso a alertar de las medidas de retiro AFP anteriores. - Crédito Congreso

SBS alerta de afectación a fondos

Como se sabe, ya la SBS se ha pronunciado en contra, revelando datos que muestran cómo se ha ido el dinero del sistema previsional privado con cada uno de los ocho retiros de AFP anteriores.

“Los retiros reducen la pensión futura de los afiliados y aumentan el riesgo de pobreza en la vejez. Al 31 de mayo de 2026, como resultado de los ocho retiros extraordinarios, 7,8 millones de afiliados retiraron S/140 mil millones de sus fondos, monto equivalente al 11,5% del PBI de 2025″, alerta la entidad.

Así, como consecuencia de esto, actualmente, 2 millones 194 mil 329 afiliados (20,8% de los afiliados activos, una quinta parte de los del sistema previsional privado) ya no cuentan con recursos para su jubilación.

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Pero a eso se sumarían las cifras anteriores. Si se aprueba el noveno retiro, la SBS estima que 4 millones 466 mil 198 afiliados retirarían S/19 mil 330 millones adicionales. La falta de estos recursos haría que se afecta la rentabilidad hasta la jubilación. Es decir, la reducción de la pensión sería mayor que el monto retirado. Los afiliados estarían perdiendo dinero a futuro.