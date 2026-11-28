Resultados de la fecha 7 por la Liga Peruana de vóley 2026/27. (Betsson)

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Hoy, sábado 28 de noviembre, inicia la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 con partidazos: Universitario de Deportes chocará con Deportivo Géminis, Alianza Lima enfrentará a Perú Sub 19, San Martín hará lo suyo con Deportivo Atenea, y mucho más.

Las ‘santas’ siguen contundentes y se mantienen líderes de la competencia, hay mucha expectativa en el duelo que tendrán con las ‘diosas’. Todas las miradas estarán en el cotejo entre las ‘pumas’ y las ‘guerreras’ debido al momento que viven ambas.

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Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ todavían pueden asegurar sus boletos para alentar al equipo de sus amores desde el Polideportivo Luchan Fuentes de Villa El Salvador. Solo deben ingresar al portal de Joinnus.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 en señal abierta para el público peruano, sin necesidad de contratar una suscripción.

Los partidos se emitirán a través del canal 2 y de la señal 702 en alta definición. La cobertura también llegará por el sitio web y la aplicación de Latina TV para los dispositivos conectados a internet.

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Infobae Perú acompañará el torneo con las previas y los relatos punto a punto de los encuentros. El medio publicará las principales jugadas de cada fecha, los resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

¿Cómo llegan Alianza Lima, Universitario y San Martín a la fecha 7?

Alianza Lima buscará sostenerse en los primeros puestos cuando enfrente a Perú Sub-19, un equipo juvenil que todavía no sumó unidades en el campeonato.

Las ‘blanquiazules’ llegan después de imponerse por 3-0 ante Atlético Atenea. Ese resultado les permitió mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Universidad San Martín, líder del torneo, tendrá la posibilidad de defender su invicto ante las ‘diosas’. Las santas intentarán ampliar su ventaja en la tabla tras vencer por 3-0 a Olva Latino.

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El cruce entre Deportivo Géminis y Universitario de Deportes también concentrará la atención de la fecha. Las pumas buscarán recuperarse de sus últimos resultados adversos, mientras que el equipo de Comas procurará extender su buen momento y avanzar en la clasificación.

Paola Rivera celebró el triunfo de San Martín ante Alianza Lima. Crédito: USMP Vóley