El sueldo promedio en Perú sube a S/1.982: estos son los sectores y ciudades donde mejor pagaron

El sector de la construcción registró el mayor ingreso mensual promedio entre las actividades económicas con S/ 2.367.

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El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Perú alcanzó S/ 1.982,5 entre octubre de 2025 y setiembre de 2026, un aumento de 7,2% frente al periodo anual anterior, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El incremento equivale a S/ 133 adicionales al mes. Sin embargo, el promedio nacional esconde brechas marcadas por actividad económica, ciudad, nivel educativo, sexo y zona de residencia. Los ingresos más altos se concentraron en Construcción, Servicios y en Lima Metropolitana y Callao, mientras que Juliaca tuvo el menor promedio entre las 28 ciudades evaluadas.

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La población ocupada llegó a 17 millones 973 mil 200 personas en el tercer trimestre de 2026, 2,0% más que en igual periodo de 2025. El aumento representó 347 mil 400 empleos adicionales.

Construcción y servicios ofrecieron los ingresos más altos por actividad

Los trabajadores de Construcción recibieron el mayor ingreso promedio mensual entre las ramas de actividad, con S/ 2.367. El sector Servicios se ubicó en el segundo lugar, con S/ 2.348,2.

Lima Metropolitana y Callao lideraron el nivel salarial entre las 28 ciudades evaluadas con S/ 2.579,6 al mes.

Manufactura registró un promedio de S/ 2.027,9, por encima del ingreso nacional. Comercio alcanzó S/ 1.747,1, mientras que Agricultura, Pesca y Minería tuvo el promedio más bajo, con S/ 1.194 mensuales.

Servicios también concentró la mayor creación de empleo durante el tercer trimestre: sumó 417 mil 200 ocupados, un alza de 5,8%. Construcción creció 8,6%, con 100 mil 500 puestos adicionales. En sentido contrario, Agricultura, Pesca y Minería perdió 192 mil 100 empleos, una reducción de 4,5%.

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Lima y Callao encabezaron los ingresos entre las 28 ciudades evaluadas

Lima Metropolitana y Callao tuvieron el ingreso promedio mensual más alto entre las ciudades incluidas en la encuesta, con S/ 2.579,6. Moquegua se ubicó después, con S/ 2.549,9, seguida por Chachapoyas, con S/ 2.527,3.

Puerto Maldonado registró S/ 2.397,5 e Ica llegó a S/ 2.306,7. En las otras 27 ciudades medidas, el promedio fue menor que el de Lima y Callao.

Juliaca ocupó el último lugar, con S/ 1.406,5 mensuales. La diferencia frente a Lima y Callao fue de S/ 1.173,1 al mes. Pucallpa, con S/ 1.745,1, y Bagua Grande, con S/ 1.751,1, también figuraron entre las ciudades con menores ingresos.

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El ingreso de los ocupados en zonas urbanas duplicó la remuneración promedio obtenida por los trabajadores del ámbito rural.

Un trabajador universitario ganó 3,4 veces más que uno con primaria

El nivel educativo marcó la diferencia más amplia en los ingresos laborales. Las personas con educación superior universitaria percibieron un promedio de S/ 3.388,9 mensuales, mientras que quienes tenían primaria o menor nivel de instrucción recibieron S/ 984,7.

Esto significa que un trabajador con estudios universitarios completos ganó 3,4 veces más que uno con educación primaria o menor nivel. La distancia entre ambos grupos fue de S/ 2.404,2 al mes.

Los ocupados con educación superior no universitaria registraron un ingreso promedio de S/ 2.089, mientras que aquellos con secundaria alcanzaron S/ 1.555,3. La formación técnica pagó, en promedio, S/ 533,7 más que la educación secundaria.

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La informalidad afectó a casi siete de cada 10 ocupados

El aumento del ingreso promedio convivió con una alta presencia de empleo informal. Entre octubre de 2025 y setiembre de 2026, el 69,1% de los ocupados trabajó sin la condición de empleo formal, mientras que el 30,9% sí tuvo un empleo formal.

La informalidad bajó 1,5 puntos porcentuales frente al periodo anual anterior, pero aún alcanzó a cerca de siete de cada 10 trabajadores. La incidencia fue más alta en el área rural, donde llegó a 94,2%, frente al 63,5% registrado en las zonas urbanas.

La informalidad laboral abarcó al 69,1% de la población ocupada del país y llegó al 94,2% en las áreas rurales.

Por actividad económica, Agricultura, Pesca y Minería concentró la mayor proporción de informalidad, con 90,8%. La situación también afectó con mayor fuerza a los jóvenes de 14 a 24 años: el 83,4% trabajaba en condiciones informales.

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Las pequeñas unidades productivas concentraron buena parte de esta precariedad. El 70,3% de la población ocupada laboraba en negocios de uno a 10 trabajadores y, en ese segmento, la informalidad alcanzó el 88,0%.

Entre las ciudades evaluadas, Juliaca registró la tasa más alta, con 81,8%, además del menor ingreso promedio mensual, de S/ 1.406,5. En Lima Metropolitana y Callao, donde el ingreso promedio fue el mayor del grupo, la informalidad se ubicó en 53,4%.

Las mujeres y los trabajadores rurales recibieron los menores ingresos

Las mujeres percibieron un ingreso promedio mensual de S/ 1.688,7, frente a los S/ 2.200,3 registrados entre los hombres. La diferencia fue de S/ 511,6 al mes. En otras palabras, por cada S/ 100 que recibió un trabajador, una trabajadora obtuvo S/ 76,7.

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Aunque los ingresos femeninos crecieron 8,2% en el periodo analizado, por encima del avance de 6,8% entre los hombres, la distancia salarial se mantuvo.

Los trabajadores con educación universitaria percibieron ingresos mensuales promedio de S/ 3.388,9, de acuerdo con el INEI.

La brecha coincide con diferencias en la calidad del empleo: el 44,4% de las mujeres tenía empleo adecuado, frente al 63,7% de los hombres. Además, el subempleo afectó al 50,8% de la población económicamente activa femenina, mientras que entre los hombres llegó al 32,5%.

La desigualdad territorial fue mayor. Los ocupados del área urbana obtuvieron un ingreso promedio de S/ 2.149,4 mensuales, más del doble de los S/ 1.029,1 registrados en el ámbito rural. La brecha fue de S/ 1.120,3 al mes.

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Así, el ingreso de un trabajador rural representó el 47,9% del percibido por uno urbano. La diferencia también coincide con una mayor informalidad y una menor protección previsional en el campo: el 94,2% de los trabajadores rurales tuvo empleo informal y solo el 16,1% estuvo afiliado a un sistema de pensiones.