Grupo 5 cerrará la segunda temporada de Zaca TV con una transmisión en vivo

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La segunda temporada de ‘Somos lo que somos’ llegará a su fin con uno de los invitados más esperados por el público del programa. Grupo 5 participará en la edición de cierre de Zaca TV este viernes 27 de noviembre, en una transmisión en vivo que reunirá a los integrantes de la orquesta con los conductores del espacio digital.

La agrupación de cumbia, liderada por Christian Yaipén, fue anunciada como invitada especial para el último episodio de la temporada 2026. La noticia generó reacciones entre los seguidores de Zaca TV y entre los integrantes del programa, quienes compartirán set con una de las orquestas de mayor convocatoria en el país.

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La transmisión se realizará de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube ZacaTVOnline. El programa comenzará a las 11:00 a. m. y terminará a las 12:30 p. m., de acuerdo con el horario habitual de ‘Somos lo que somos’.

El anuncio fue compartido por Zaca TV y Grupo 5 mediante una publicación conjunta en Instagram. “¡Nuestros 11:11 fueron escuchados! Este viernes 27 de noviembre tenemos el lujo de cerrar la segunda temporada con la presencia de Grupo 5”, indicó el mensaje difundido en redes.

Grupo 5 será el invitado del último episodio de la temporada

La participación de Grupo 5 marcará el cierre de una temporada en la que ‘Somos lo que somos’ reunió a creadores de contenido, figuras de redes sociales y personajes del entretenimiento. La presencia de la orquesta suma un componente musical al episodio de despedida.

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El programa está integrado por Giacomo Benavides, Doménico Benavides, Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, conocida como Mafe Sin R. El elenco reaccionó al anuncio de la visita de la agrupación, con Giacomo entre los más entusiastas por la oportunidad de compartir pantalla con los músicos.

La visita llega en un momento de alta actividad para la agrupación. En las últimas semanas, Grupo 5 fue parte del cierre musical de la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, una presentación que generó amplia repercusión en plataformas digitales.

Zaca TV anunció la presentación mediante una publicación compartida en Instagram con la cuenta de Grupo 5.

La orquesta interpretó canciones religiosas adaptadas a la cumbia y algunos de sus éxitos. Las imágenes del público cantando y bailando circularon en redes sociales, al igual que el video de un bombero que lanzó agua hacia los asistentes mientras seguía el ritmo de la música.

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Cuándo y dónde ver a Grupo 5 en Zaca TV

La transmisión con Grupo 5 se realizará el viernes 27 de noviembre desde las 11:00 a. m. El episodio tendrá una duración de una hora y media y se emitirá en vivo por YouTube.

Para seguir el programa, los usuarios deberán ingresar al canal oficial de Zaca TV, identificado como ZacaTVOnline. La emisión será abierta y no requerirá suscripción ni pago para ser vista desde celulares, computadoras, tabletas, televisores inteligentes u otros dispositivos conectados a internet.

La participación de Grupo 5 podrá verse gratis desde las 11:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. El contenido quedaría disponible posteriormente en el canal, aunque la producción no ha confirmado si conservará la transmisión completa o publicará clips del encuentro.

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Zaca TV comunicó que la visita de la orquesta responde al deseo de cerrar la temporada con una edición distinta. El mensaje difundido junto con Grupo 5 agradeció a la agrupación por aceptar la invitación al programa.

La plataforma digital ha ganado presencia entre el público joven con transmisiones en vivo, entrevistas y espacios de conversación encabezados por creadores de contenido. ‘Somos lo que somos’ forma parte de esa propuesta y utiliza YouTube como principal canal de difusión.

Fin de su segunda temporada

La edición del viernes será la última de la segunda temporada del programa. Zaca TV no ha informado cuándo volverá ‘Somos lo que somos’ ni si el mismo elenco continuará en una eventual tercera entrega.

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La presencia de Grupo 5 busca cerrar el ciclo de 2026 con una transmisión de alcance masivo. La orquesta llega tras semanas de actividad en Perú y el extranjero.

Recientemente, la orquesta celebró una presentación en la Base Aérea Las Palmas, donde compartió escenario ante miles de asistentes reunidos para despedir al papa León XIV. El grupo interpretó “Hosanna”, “Alma Misionera” y más temas religiosos con arreglos de cumbia, acompañados por el público que permaneció en el recinto tras la misa.

En esta ocasión, será el encargado de despedir la segunda temporada de ‘Somos lo que somos’ este viernes 27 de noviembre, desde las 11:00 a. m., por el canal ZacaTVOnline en YouTube.

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Grupo 5 confirmó su participación como invitado en el cierre de la segunda temporada del programa 'Somos lo que somos'.