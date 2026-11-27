‘Combate’ prepara “La noche más bacán” para presentar avances de su nueva temporada

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‘Combate’ alista una presentación especial para anunciar los primeros detalles de su regreso a la televisión peruana. El espacio de ATV realizará “La noche más bacán” el miércoles 2 de diciembre, a las 18:30 horas, con una transmisión en vivo por su señal abierta y la plataforma ATV.pe.

La producción confirmó el evento a través de sus redes sociales y adelantó que la jornada incluirá novedades sobre la etapa que prepara bajo el nombre de ‘Combate: Nueva Generación’. Entre los anuncios previstos figuran la presentación de algunos participantes y la identidad de, al menos, uno de los conductores del programa.

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El retorno del formato se produce luego de ocho años fuera de la pantalla. La expectativa se ha instalado entre los seguidores del reality, que tuvo presencia en la televisión peruana durante varias temporadas y enfrentó una competencia directa con ‘Esto es guerra’.

La producción revelará a nuevos competidores y un conductor

“La noche más bacán” será una presentación oficial de la nueva propuesta de ATV. Aunque el canal no ha difundido la lista completa de integrantes ni la fecha de estreno de la temporada, sí adelantó que revelará algunos nombres vinculados a esta fase del programa.

La presencia de nuevos competidores forma parte de la renovación anunciada por el formato. La producción ha convocado a postulantes para conformar el elenco que participará en las pruebas físicas y dinámicas televisivas de esta nueva etapa.

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La conferencia también servirá para despejar una de las principales incógnitas del regreso: quiénes estarán a cargo de la conducción. La información oficial señala que se conocerá la identidad de uno de los presentadores, aunque no precisa si el anuncio incluirá al equipo completo.

Combate presentará a sus nuevos integrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento se transmitirá en simultáneo por la señal de ATV y por su página digital. Según la promoción difundida por el canal, la jornada marcará el inicio de la cuenta regresiva para el regreso de ‘Combate’ bajo la denominación ‘Nueva Generación’.

El formato fue uno de los programas de competencia más reconocidos de la televisión local. Durante su emisión, reunió a equipos de participantes en pruebas de habilidad, resistencia y velocidad, además de segmentos de convivencia y dinámicas con el público.

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‘Esto es Guerra’ anunció cambios para el 1 y 2 de diciembre

En los últimos días, ‘Esto es Guerra’ difundió un avance en el que aseguró que los días 1 y 2 de diciembre ocurrirá algo “nunca antes visto” en sus 14 años de emisión. El programa también informó que el 27 de noviembre iniciaría una eliminación entre los postulantes que buscan ingresar a la competencia.

Los conductores Mathías Brivio y Katia Palma reforzaron el anuncio en las promociones del espacio. “Agárrense todos porque no están preparados para lo que se viene”, expresó Palma en una de las piezas difundidas por América Televisión.

La coincidencia de fechas generó reacciones entre seguidores de ambos formatos en redes sociales. La competencia entre ambos realities marcó una etapa de la televisión peruana durante los años en que coincidieron en pantalla. ‘Combate’ dejó de emitirse en 2018 y su retorno abre la posibilidad de que vuelvan a coincidir en una misma temporada.

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El regreso de ‘Combate’ aún no tiene fecha de estreno confirmada

La presentación de “La noche más bacán” no equivale al estreno de la nueva temporada. ATV ha convocado al público a seguir el evento del 2 de diciembre para conocer las novedades de la producción, pero no ha confirmado cuándo se emitirá el primer programa de ‘Combate: Nueva Generación’.

La revelación de participantes y conductores será uno de los momentos centrales de la jornada. La producción también anticipó que comunicará otras decisiones sobre la propuesta, sin precisar qué aspectos del formato serán distintos respecto de sus temporadas anteriores.

El programa regresa para alegría de sus fieles seguidores.