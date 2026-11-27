Iquitos pasó de soportar temperaturas superiores a los 40 °C a enfrentar lluvias que se prolongaron durante más de doce horas (Créditos: TVPerú)

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Las fuertes lluvias registradas durante más de doce horas inundaron varias calles de Iquitos, en la región Loreto, y afectaron las redes de desagüe de la ciudad. Una de las zonas donde se evidenció esta situación fue el sector de Túpac Amaru, ubicado en el este de la capital loretana, donde motocicletas, mototaxis y automóviles tuvieron dificultades para desplazarse debido a la acumulación de agua en las pistas.

Según informó TVPerú, las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y continuaron a lo largo de la jornada, aunque presentaron algunos intervalos en los que disminuyó su intensidad. Sin embargo, después de esos breves periodos, la lluvia volvía a incrementarse, lo que mantenía inundadas las calles de este sector.

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Las imágenes difundidas por el medio mostraron a diferentes vehículos intentando atravesar las vías anegadas. Las motocicletas y mototaxis avanzaban entre el agua acumulada, mientras que algunos conductores de automóviles preferían no continuar su recorrido debido a las dificultades para circular por determinados tramos.

Uno de los principales riesgos identificados en la zona es la presencia de un bache de considerable profundidad que permanece oculto debajo del agua. Esta condición impide que los conductores puedan reconocer el desnivel de la pista y aumenta el peligro de sufrir accidentes al intentar atravesar las calles inundadas.

Los habitantes de Iquitos suelen estar acostumbrados a lluvias de tres a cuatro horas, pero esta vez las precipitaciones superaron las doce horas de duración - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

La situación también afecta directamente a los residentes de Túpac Amaru. De acuerdo con el informe del medio, algunos vecinos han tenido que elevar sus veredas para evitar que el agua ingrese a sus viviendas. Esta medida busca reducir las posibilidades de que las precipitaciones acumuladas terminen afectando el interior de sus domicilios.

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El episodio ha llamado la atención por su duración, debido a que los habitantes de Iquitos suelen estar acostumbrados a lluvias que se prolongan entre tres y cuatro horas. Sin embargo, esta vez las precipitaciones superaron las doce horas, con momentos de mayor y menor intensidad que mantuvieron complicaciones en las calles.

Senamhi había advertido la ocurrencia de lluvias tras las altas temperaturas

Durante el reporte, TVPerú señaló que, después de la ola de calor experimentada en Iquitos, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido sobre la posibilidad de tormentas en la ciudad. Las precipitaciones registradas forman parte del escenario meteorológico que atraviesa esta zona de la Amazonía peruana.

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El reporte también hizo referencia a las elevadas temperaturas que se han presentado en la capital de Loreto. Según lo señalado en la transmisión, los habitantes no estaban acostumbrados a soportar valores superiores a los 40 °C ni a experimentar lluvias que se extendieran durante más de doce horas.

Un bache de considerable profundidad permanece oculto bajo el agua, lo que representa un riesgo para los conductores que intentan atravesar las calles inundadas - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Asimismo, durante el informe se mencionó al fenómeno El Niño como uno de los factores relacionados con los cambios en las condiciones climáticas de distintas partes del país. En el caso de Iquitos, esta situación se refleja en episodios de intenso calor y posteriores precipitaciones prolongadas.

Las lluvias han dejado calles completamente inundadas en el sector de Túpac Amaru, donde los vehículos deben avanzar con dificultad para evitar los desniveles que permanecen ocultos. A ello se suma la preocupación de los vecinos por el ingreso de agua a sus viviendas y las afectaciones registradas en las redes de desagüe.

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El panorama evidencia las complicaciones que enfrenta la ciudad durante esta jornada de precipitaciones, que se extendieron por más de medio día y alteraron el desplazamiento habitual de los habitantes de Iquitos.

Las precipitaciones también generan preocupación en otras regiones del norte del país, como Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, donde se han reportado episodios de lluvias intensas y sus consecuencias en distintas localidades. En estas zonas, las condiciones meteorológicas han ocasionado inundaciones, acumulación de agua en las calles y dificultades para el tránsito vehicular.