Las intensas lluvias han provocado una grave inundación en la Urb. Ignacio Merino de Piura, con el agua cubriendo las calles hasta la altura de los hombros. Se observan personas siendo rescatadas en balsas ante la magnitud del desastre natural. | ASISMET

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Las intensas lluvias que azotaron Piura durante la noche del jueves 26 de noviembre continúan dejando graves consecuencias este viernes. Calles inundadas, viviendas anegadas, vecinos que requieren ayuda y hasta ambientes del hospital Cayetano Heredia afectados por el ingreso de agua evidencian la magnitud de la emergencia, mientras equipos del Ejército y del Ministerio de Vivienda realizan labores de drenaje en los sectores más golpeados.

El meteorólogo Abraham Levy advirtió que las precipitaciones registradas en Piura y Sullana alcanzaron una magnitud extraordinaria. Según sus reportes, en ambas ciudades habría llovido en una sola jornada lo equivalente a lo que precipita durante un año normal, en un episodio que calificó como la mayor tormenta desde 2017 en las principales ciudades de la región.

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Piura amaneció con calles inundadas y vecinos afectados

La emergencia continúa en distintos sectores de la ciudad, donde el agua acumulada mantiene calles anegadas y dificulta el tránsito. En Ignacio Merino, el nivel llegó a alcanzar los hombros de algunas personas, mientras vecinos de Pachitea reportaron inundaciones en sus viviendas y solicitaron ayuda para retirar el agua y recuperar sus pertenencias.

La situación también alcanzó al hospital Cayetano Heredia, donde se reportó ingreso de agua a algunos ambientes. Las autoridades y equipos de emergencia desplegaron labores para drenar las zonas críticas, mientras las precipitaciones y el riesgo de nuevas inundaciones mantienen en alerta a la población.

Lluvias superaron los 70 milímetros en Piura

El agua anega avenidas de Piura y cubre parcialmente vehículos tras las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. (Andina)

Los registros meteorológicos correspondientes al jueves 26 de noviembre muestran acumulados importantes en distintos puntos de la región. La estación El Chira registró 75,3 milímetros, mientras Piura alcanzó 73,2 mm. También se reportaron 48,9 mm en Hacienda Bigote, 47,7 mm en La Ardilla, 46,3 mm en Morropón y 41,4 mm en Salitral.

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Otros puntos de medición reportaron lluvias de considerable intensidad, como San Miguel, con 36,4 mm; Alamor, con 36,3 mm; Malacasi, con 29,6 mm; y Hacienda Barrios, con 28,1 mm. Los registros evidencian que las precipitaciones alcanzaron diferentes zonas de la región, incluidas localidades de la costa y la sierra piurana.

“La mayor tormenta desde el 2017 ha caído sobre las ciudades mayores de Piura”

En sus reportes del jueves por la noche, Abraham Levy advirtió sobre la intensidad de las precipitaciones que alcanzaban a Piura y Sullana. “La mayor tormenta desde el 2017 ha caído sobre las ciudades mayores de Piura. Varios puntos acumulan más de 100 mm”, señaló, al referirse también a los campos de exportación de frutas alrededor de la ciudad y otros puntos de medición de la periferia.

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Desde las 7:00 p. m., el especialista ya reportaba que en la ciudad de Piura se observaban acumulados de entre 40 y 50 mm. Dos horas y media después, informó que Piura superaba los 70 mm y advirtió que Sullana también había recibido precipitaciones importantes.

Personal de emergencia utiliza un equipo de bombeo para drenar una calle inundada tras las intensas lluvias en la ciudad de Piura. (X/@MINDEF)

En una actualización de las 10:00 p. m., Levy indicó que el aeropuerto de Piura registraba 56,7 mm y Tumbes acumulaba 19,8 mm. También sostuvo que las lluvias registradas en Piura y Sullana equivalían a lo que precipita durante un año normal.

El caudal de los ríos aumenta la preocupación en el norte

La emergencia no se limita a las lluvias que caen sobre las ciudades. Levy alertó también sobre el incremento del caudal que llega desde la frontera con Ecuador, donde reportó más de 2.000 metros cúbicos por segundo, mientras en la parte baja los trabajos de contención soportaban un flujo cercano a los 1.500 m³/s.

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El aumento de los caudales, junto con la activación de quebradas en provincias como Morropón, Ayabaca y Huancabamba, incrementa el riesgo de inundaciones y afectaciones a vías de comunicación y localidades próximas a los cauces.

Piura y Sullana no están preparadas para lluvias de esta magnitud

Ambas ciudades, donde viven alrededor de 800.000 personas, presentan condiciones que las hacen especialmente vulnerables a precipitaciones intensas. Se trata de zonas predominantemente planas y que no cuentan con sistemas adecuados de evacuación de aguas pluviales, por lo que grandes cantidades de lluvia pueden terminar acumulándose en calles y viviendas.

Levy recordó que Piura soportó más de 1.800 milímetros de lluvia durante 1998 y más de 2.100 mm en 1983, años marcados por eventos de El Niño de gran intensidad. Aunque las lluvias actuales todavía deben evaluarse dentro de la evolución del fenómeno climático, la emergencia ya vuelve a exponer las limitaciones de infraestructura de las ciudades del norte para responder a episodios extremos.

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Senamhi mantiene alerta por lluvias intensas

El Senamhi había advertido sobre precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en el norte del país, con riesgo de descargas eléctricas y ráfagas de viento. La alerta roja contempla lluvias en Piura y Tumbes, además de otras regiones, durante estos días.

Un joven traslada a una mujer sobre su espalda para cruzar una calle anegada por las lluvias registradas en Piura. (Walac Noticias)

Las precipitaciones podrían continuar afectando zonas urbanas, quebradas y vías de comunicación, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los caudales. La emergencia en Piura demuestra que el impacto de las lluvias ya no es solo un pronóstico, sino una situación que golpea a miles de personas.