Imágenes captadas en video muestran un asalto armado en la subida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, Callao. Varios individuos portando armas de fuego interceptaron una camioneta oscura en medio de la vía, rodeando el vehículo y efectuando disparos mientras otros automóviles quedaron detenidos en la curva de acceso. La transmisión informativa reporta el robo de pertenencias del interior de la unidad y el posterior escape de los asaltantes.

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Un grupo de delincuentes armados interceptó una camioneta Jeep Cherokee y perpetró un asalto en plena subida Santa Rosa, en el Callao, una de las principales vías de acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez. El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. de este viernes 27 de noviembre y generó momentos de tensión entre los conductores que transitaban por el sector, debido a los disparos efectuados durante la intervención.

Las imágenes difundidas por Latina, que fueron grabadas por un vecino desde un punto cercano, muestran cómo varios sujetos rodearon la unidad para sustraer las pertenencias de sus ocupantes. En el registro audiovisual se observa a hombres armados que descienden de diferentes vehículos y se aproximan a la camioneta, mientras otros permanecen en los alrededores para cubrir la operación.

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De acuerdo con la secuencia, al menos cinco personas habrían participado en el atraco. Los involucrados retiraron del vehículo una maleta de viaje verde, un bolso beige de mujer y otro equipaje que se encontraba en la parte posterior. Tras conseguir estos objetos, corrieron hacia los automóviles que los esperaban para abandonar la zona.

Conductores que transitaban por la subida Santa Rosa se arrojaron al pavimento y retrocedieron para protegerse de los proyectiles - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Así fue el asalto en la subida Santa Rosa

La grabación permite identificar varios vehículos que habrían sido utilizados para ejecutar el robo. Según las imágenes presentadas por Latina, tres unidades estaban ubicadas delante de la Jeep Cherokee, mientras que otras tres, de color blanco, permanecían detrás. Esta distribución habría limitado las posibilidades de desplazamiento de los conductores involucrados en el incidente.

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En otra parte del video se observa a dos sujetos con prendas claras que portaban armas de largo alcance y realizaban disparos. Asimismo, un individuo ubicado cerca de una camioneta gris, estacionada delante de la unidad atacada, también habría apuntado con un arma de fuego.

La situación puso en riesgo a otros automovilistas que circulaban por esta vía. Algunos conductores descendieron de sus unidades y terminaron tendidos sobre el pavimento para protegerse de los proyectiles. Otros optaron por retroceder al escuchar las detonaciones y advertir la presencia de los atacantes.

Delincuentes armados interceptaron una camioneta Jeep Cherokee y perpetraron un asalto en plena subida Santa Rosa en el Callao - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Como consecuencia de las maniobras realizadas durante la emergencia, uno de los vehículos que se encontraba detrás de la camioneta terminó chocando. La Jeep Cherokee quedó detenida en medio de la carretera, mientras los responsables escapaban con los objetos sustraídos.

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Tras conocerse el asalto, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la subida Santa Rosa para realizar las diligencias correspondientes y recoger información que permita esclarecer lo ocurrido. Su presencia en el lugar permitirá iniciar las investigaciones sobre la modalidad empleada por los delincuentes, la identificación de los vehículos involucrados y la ubicación de los responsables.

Hasta el momento, se desconoce el estado de las víctimas, el objetivo del asalto y el paradero de los responsables. Tampoco se ha precisado si hubo personas detenidas como consecuencia del operativo policial. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si los delincuentes tenían información previa sobre los ocupantes de la camioneta.

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Las diligencias policiales deberán establecer si los ocupantes de la Jeep Cherokee eran seguidos antes de llegar a la subida Santa Rosa o si fueron interceptados de manera circunstancial. También será importante determinar cuántas personas participaron directamente en el atraco y qué función cumplió cada uno de los vehículos que aparecen en la grabación.

Otro aspecto pendiente es conocer si los delincuentes actuaron con información previa sobre los ocupantes o los objetos que transportaban. Estos elementos permitirán reconstruir la secuencia del ataque y establecer las responsabilidades de quienes intervinieron.