El volante peruano, formado en el club de La Victoria, atraviesa un momento de incertidumbre contractual tras cinco temporadas en la MLS. Su futuro permanece abierto entre Orlando City y los tres grandes del balompié nacional (Orlando City)

Guardar

Wilder Cartagena tiene una cuenta pendiente con Alianza Lima. El volante nacional, que lleva cinco temporadas en la MLS, atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera en cuanto a su futuro contractual, y en ese escenario de indefinición asoma con fuerza la posibilidad de un regreso al club de La Victoria, donde guarda uno de sus sueños más profundos: levantar un título con la camiseta blanquiazul.

“Tengo ese sueño de niño de salir campeón con Alianza. En el 2019 quedé cerca”, confesó el jugador en el programa Doble Punta.

PUBLICIDAD

Orlando City, la primera opción pero sin acuerdo cerrado

Wilder Cartagena todavía no define su futuro en la MLS. Aunque Orlando City le ofreció negociar un nuevo contrato, el mediocampista peruano reconoció que la renovación dependerá de las condiciones que presente el club estadounidense (Orlando City)

El contrato de Cartagena con el conjunto norteamericano llegó a su fin y las conversaciones para extender el vínculo aún no arrojaron resultados concretos. El mediocampista explicó que existía una cláusula de renovación automática, pero que no se activó porque no alcanzó los objetivos pactados durante la temporada. “Había una opción de renovación automática, pero durante el año no cumplí los objetivos. Ahora me ofrecieron hacer un nuevo contrato, veré lo que ofrecen a ver si se puede llegar a un acuerdo”, señaló el seleccionado peruano.

A pesar de la incertidumbre, el jugador dejó en claro que su prioridad sigue siendo el club ‘Violeta’. “La opción es quedarme. Tengo muchos años acá, estoy cómodo; pero es un tema de negociaciones. Tampoco sé lo que el club me va a ofrecer, hay que conversar y sentarse a escuchar. Igual, me siento en una buena edad por si me toca cambiar, estoy bien físicamente. Orlando es mi primera opción, pero tampoco cierro puertas”, sostuvo el futbolista.

PUBLICIDAD

Desde su arribo al club de Florida a mediados de 2022, Cartagena disputó 103 partidos y acumuló tres goles y dos asistencias, aunque su aporte más valioso siempre fue la recuperación de balón en el mediocampo. Sin embargo, las lesiones le complicaron los últimos ciclos: una rotura del tendón de Aquiles lo marginó durante toda la temporada 2025, y al retornar sufrió un problema muscular que lo alejó de las canchas por varias semanas al inicio del presente año.

El mercado peruano se mueve: tres clubes en carrera

Sporting Cristal sería, hasta el momento, el club que presentó la propuesta económica más importante por Wilder Cartagena. Alianza Lima y Universitario también aparecen en el panorama, aunque todavía podrían mejorar sus ofertas (Orlando City)

La situación contractual de Cartagena no pasó inadvertida en el fútbol peruano. Con los planteles de la Liga 1 ya en proceso de armado para la temporada 2027, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal comenzaron a trabajar en propuestas para el volante nacional.

PUBLICIDAD

Según reveló el periodista Enrique de la Rosa, la oferta más sólida hasta el momento proviene del conjunto rimense. “La oferta mayor es de Sporting Cristal, porque Cristal hoy tiene en mente no comprarle el pase a Álvarez Wallace y quien ocuparía ese tope de gama en la plantilla sería Cartagena. En Alianza están Pavez, Gaibor y Vélez que tienen ese tope de gama; y en la U, la mentalidad es Grueso y ver si lo traen a Ureña. Por eso el que lo está viendo con un protagonismo de que sea titular es Cristal, mas no quiere decir que en estos días los otros clubes se enteren de lo que ofrece Sporting Cristal y lo superen”, detalló De la Rosa.

El escenario, entonces, es dinámico. Los tres grandes del fútbol peruano siguen de cerca la negociación entre Cartagena y Orlando City, a la espera de que se defina si el acuerdo prospera o si el mediocampista queda libre para escuchar otras propuestas.

PUBLICIDAD

El sueño blanquiazul que no se apaga

La posibilidad de volver a La Victoria tiene un significado especial para el mediocampista peruano. Formado en Alianza Lima, Cartagena confesó que espera cumplir algún día el deseo de consagrarse campeón con la camiseta blanquiazul (Andina)

Más allá de los números y las negociaciones, hay un componente emocional que Cartagena no oculta. El volante se formó en Alianza Lima, es hincha declarado del club y guarda con especial cariño el recuerdo de la temporada 2019, cuando estuvo a un paso de coronarse campeón nacional con la institución de La Victoria. Esa espina sigue clavada.

“No descarto a Alianza ni a ningún otro equipo. Es un tema que hay que pensar bien, analizar bien. Solo espero tomar la mejor decisión, esto es trabajo y tocará ir a trabajar donde me toque para dar lo mejor de mí”, afirmó el futbolista, quien también dejó una frase cargada de nostalgia y esperanza respecto a un eventual regreso al club íntimo: “Espero no pase mucho tiempo”.

PUBLICIDAD

El mediocampista de 32 años también puso el foco en su bienestar personal y deportivo de cara a lo que viene. “Espero que se venga lo mejor para mí y mi familia, para seguir creciendo y estar bien en la selección”, expresó Cartagena, quien a pesar de los altibajos físicos de los últimos dos años mantiene vigencia en el radar del cuerpo técnico de la Blanquirroja.

Por ahora, el futuro de Wilder Cartagena permanece abierto. Orlando City tiene la primera opción, pero el mercado peruano espera con atención. Y en algún rincón de ese futuro incierto, el sueño de levantar una copa con Alianza Lima sigue intacto.

PUBLICIDAD