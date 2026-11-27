La ‘chica selfie’ explicó que no tenía motivos para desconfiar del piloto de aviación comercial y cuestionó que se expongan detalles personales de su relación. También aseguró que está feliz con su actual pareja. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La situación sentimental de Rosángela Espinoza quedó en el centro de la polémica luego de que ‘Magaly TV, la firme’ revelara información sobre su nuevo romance con Ricardo Sala Anchorena, un piloto de aviación comercial de 47 años.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

El programa de Magaly Medina presentó documentos que acreditarían que el hombre todavía mantiene un vínculo matrimonial y difundió fotografías de un reciente viaje por Europa en el que habría estado acompañado de su esposa. Ante las revelaciones, la integrante de ‘Esto es Guerra’ decidió romper su silencio y explicar qué le contó su pareja cuando comenzaron a conocerse.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

La noticia generó diversas interrogantes sobre la relación que la popular ‘chica selfie’ mantiene con el piloto, especialmente porque la información difundida por el espacio televisivo contradice la situación sentimental que, según ella, Ricardo le habría descrito al inicio de su acercamiento. Las imágenes y el acta matrimonial presentadas en televisión pusieron bajo la lupa al nuevo galán de la modelo, quien hasta ese momento había mantenido algunos detalles de su romance lejos de la exposición pública.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Minutos antes de la emisión completa del reportaje, Rosángela utilizó sus historias de Instagram para publicar un comunicado y dejar clara su posición frente a las revelaciones. La influencer sostuvo que conoció a Ricardo bajo la información de que estaba separado y que incluso había avanzado con los procedimientos necesarios para formalizar su divorcio.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cuando conocí a Ricardo, me dijo que ya estaba separado, que había firmado en notaría como parte de su trámite de divorcio y que no tenía hijos. Eso me dio tranquilidad para seguir conociéndolo”, escribió la exchica reality.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Rosángela Espinoza cuestiona que se expongan detalles de su relación

En su comunicado, la popular ‘chica selfie’ también hizo referencia a la exposición mediática que enfrenta por su trabajo. Si bien reconoció que es una figura pública y que está acostumbrada a que su vida genere interés, consideró que existen aspectos personales que deberían mantenerse al margen de la discusión pública.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

La influencer marcó una diferencia entre su actividad profesional, que la mantiene constantemente frente a las cámaras, y la vida de Ricardo Sala, quien desarrolla sus actividades laborales lejos del ambiente televisivo y de la exposición que caracteriza a los personajes del espectáculo.

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“Me parece injusto que se expongan detalles personales que están fuera de lugar y se saquen conclusiones sobre mí”, manifestó.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

La modelo asegura que está feliz con Ricardo Sala y pide respeto

Pese a la controversia, Rosángela Espinoza evitó anunciar una ruptura o dar mayores detalles sobre el futuro de su relación. Por el contrario, en su comunicado dejó claro que mantiene su postura respecto al romance y que no desea continuar exponiendo su vida sentimental ante las cámaras.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ aseguró que se encuentra tranquila y feliz junto al piloto, por lo que pidió que se respete la privacidad de ambos. Su mensaje también dejó entrever que no tiene intención de responder a cada una de las informaciones que puedan surgir sobre su pareja.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ricardo es mi pareja, estoy feliz y en paz, y prefiero dejar el tema aquí. Les pido respeto para los dos”, expresó al finalizar su pronunciamiento.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es Ricardo Sala Anchorena, el nuevo novio de Rosángela Espinoza?

La identidad del hombre que habría conquistado a Rosángela Espinoza fue revelada el pasado 24 de noviembre, cuando Magaly Medina presentó en su programa información sobre el piloto de aviación comercial. Se trata de Ricardo Sala Anchorena, de 47 años, quien trabaja en el sector aeronáutico y habría iniciado una relación sentimental con la integrante de ‘Esto es Guerra’.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Según los datos difundidos por ‘Magaly TV, la firme’, el piloto mide aproximadamente 1.80 metros y trabaja para una conocida aerolínea. Además, compartiría con Rosángela algunos intereses relacionados con los viajes y los deportes extremos, actividades que formarían parte de sus afinidades.

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La relación había despertado curiosidad entre los seguidores de la modelo, especialmente porque ella no había brindado demasiados detalles sobre la identidad de su nuevo acompañante. Sin embargo, la difusión de información sobre Ricardo terminó colocando el romance en el centro de la atención mediática.

Uno de los antecedentes que también cobró relevancia fue una declaración que Rosángela había realizado cuando le preguntaron si su nuevo galán tenía hijos. En aquella oportunidad, la influencer respondió de manera tajante y dejó en claro que no estaría interesada en iniciar una relación con alguien que tuviera descendencia. “Primero, no saldría con alguien que tenga hijos. Con esa te digo todo”, declaró entonces.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.