El futbolista del ’rojo matador’ espera a un equipo ’crema’ más cauto a la hora de salir a proponer en ’La Incontrastable’. Crédito: X Denganche.

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Sport Huancayo y Universitario volverán a encontrarse una semana después de la goleada que le dio el Torneo Clausura al cuadro huancaíno. Diego Carabaño, una de las piezas del mediocampo del ‘rojo matador’, anticipó que el equipo ’crema’ modificará la postura que mostró en el último antecedente y apostará por resguardar su arco en la ida de las semifinales. Carabaño prevé un repliegue de los dirigidos por Fabián Bustos.

El futbolista de 29 años consideró que Universitario llegará al estadio IPD de Huancayo con el objetivo de mantener la serie abierta para resolverla en el estadio Monumental. Según su análisis, la altura y el formato de eliminatoria llevarían a los estudiantiles a priorizar el orden defensivo y a buscar oportunidades en acciones aisladas.

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“Nosotros creemos que la U va a venir a esperar, va a plantearse porque sabemos que de local es su fuerte, va a querer, digamos, empatar o mínimo perder por la mínima. Va a ser muy complicado entrarle, pero ojalá que se den los goles para ir tranquilo al Monumental. Creemos que va a venir más precavido porque ya sabemos que es un partido de ida y vuelta. No acaba todo en Huancayo”, declaró a ’Denganche’.

La lectura del mediocampista parte del contexto de una llave de 180 minutos, sin que el resultado de la reciente jornada del Clausura tenga efecto en el marcador global. El 4-1 quedó como referencia anímica y táctica, pero ambos equipos comenzarán la semifinal en igualdad de condiciones y con el pase a la final nacional en disputa.

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Sport Huancayo se alista para recibir a Universitario por la primera semifinal de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

Carabaño señaló que Universitario mantiene registros pocos favorables en la altura. “No solo con Huancayo, también le pasó con Garcilaso [caída 4-0 en Cusco]. O sea, de jugar igual a igual, no creo que les convenga. Sería bonito para nosotros. De igual a igual por la altura, más que todo, jugarle, pero creemos que va a venir a prácticamente a cerrarse. Buscará su pelota parada, una transición, pero siempre replegándose”, sostuvo.

Sport Huancayo buscará aprovechar la condición de local para tomar ventaja antes de la revancha en Lima. El equipo de Richard Pellejero conquistó el Clausura gracias a una campaña de recuperación después de un Apertura irregular y ahora apunta a extender ese rendimiento en los ’play-offs’. El vencedor de esta eliminatoria enfrentará a Alianza Lima en la definición por el título.

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El desarrollo del último encuentro entre Universitario y Sporting Huancayo

Carabaño no ocultó que el resultado del último choque, disputado en la fecha final del Clausura, confirmó la confianza que Sport Huancayo había acumulado durante el torneo. El cuadro local se impuso por 4-1 con dobletes de Javier Sanguinetti y Daniel Porozo, mientras que Bryan Reyna anotó el descuento de Universitario.

El volante aseguró que la goleada no le resultó inesperada por la campaña que había construido su equipo, aunque reconoció que el ritmo con el que llegaron los goles superó sus propias previsiones. La ventaja comenzó a tomar forma desde el primer tiempo y se amplió al inicio del complemento, antes de la reacción crema.

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Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

“No me sorprendió el 4-1 a la ‘U’; la rapidez con la que metimos los goles, sí. Somos un equipo intenso. No ganamos los partidos de suerte, hemos formado un buen equipo y estamos en un gran nivel. Nosotros salimos a ganar y a meter los goles rápido”, manifestó el mediocampista.

Universitario llegará a la semifinal con la opción de recuperar futbolistas que no participaron en la caída anterior en Huancayo. Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, Jorge Murrugarra y César Inga aparecen como alternativas para Bustos, quien deberá decidir si modifica el once y el esquema para afrontar un nuevo compromiso en la altura.

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El antecedente del Apertura también forma parte de la preparación. En ese duelo, Universitario venció 2-1 a Sport Huancayo en el estadio Monumental con goles de Álex Valera y Anderson Santamaría. Piero Magallanes convirtió para los huancaínos. Un triunfo para cada uno resume los cruces de la temporada antes de esta serie decisiva.

¿Cuándo juegan Universitario y Sporting Huancayo?

Sport Huancayo recibirá a Universitario el domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo, por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El partido será transmitido por L1MAX y estará disponible también en la plataforma Liga 1 Play.

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La vuelta se disputará el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental. Universitario será local en ese encuentro por su mejor ubicación en la tabla acumulada, mientras que Sport Huancayo buscará llegar a Lima con una diferencia que le permita sostener su aspiración al título.

Universitario visitará a Sport Huancayo por la semifinal ida de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS Universitario/Liga 1.