Grupo 5 confirmó su participación como invitado en el cierre de la segunda temporada del programa 'Somos lo que somos'.

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Grupo 5 confirmó su participación como invitado especial en el cierre de la segunda temporada de ‘Somos lo que somos’, programa producido por Zaca TV. El anuncio, difundido a través de las redes sociales oficiales del canal, generó una reacción eufórica de Giacomo Benavides, uno de los conductores del espacio, quien expresó su entusiasmo de manera pública tanto en los comentarios de la publicación como en sus propias historias de Instagram.

La presentación de la agrupación de cumbia está programada para este viernes 27 de noviembre, en una transmisión que se realizará de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. a través del canal de YouTube ZacaTVOnline. Se trata del episodio que pondrá fin a la segunda temporada del programa, uno de los más seguidos en el formato digital de entretenimiento juvenil.

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Zaca TV confirmó la presencia de Grupo 5 para el episodio de cierre

El anuncio oficial se realizó a través de la cuenta de Instagram de Zaca TV, que compartió una publicación en conjunto con la cuenta de Grupo 5. “¡Nuestros 11:11 fueron escuchados! Este viernes 27 de noviembre tenemos el lujo de cerrar la segunda temporada con la presencia de Grupo 5!!! Eternamente agradecidos con ustedes porque puedan acompañarnos!”, escribió el canal en la descripción del post.

Zaca TV anunció la presentación mediante una publicación compartida en Instagram con la cuenta de Grupo 5.

La publicación, que incluyó una imagen promocional con los integrantes de la agrupación, especificó el horario y la plataforma de transmisión del episodio especial. La producción de ‘Somos lo que somos’ está conformada por Giacomo Benavides, Doménico Benavides, Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, conocida en redes como “Mafe sin R”.

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Giacomo Benavides celebró el anuncio en redes sociales

La reacción de Giacomo Benavides no tardó en llegar. En los comentarios de la publicación de Zaca TV, el conductor escribió: “AHHHHHHHHHHHHHHHHHH ESTOY TAN LISTO”, mensaje que acumuló más de 1.100 “me gusta” entre los seguidores del canal.

El entusiasmo de Benavides se replicó también en su cuenta personal de Instagram, donde compartió una historia con una cuenta regresiva para el episodio del viernes.

“Sigo sin poder creer que vamos a tener a Grupo 5 acompañándonos en el último programa de la temporada!! Activen recordatorio!!!”, escribió el conductor en la publicación, que incluyó la imagen promocional del evento junto a un contador de días, horas y minutos para el estreno.

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Entre los usuarios que reaccionaron a la noticia, una seguidora del canal comentó: “Todos vamos a estar lloricumbeando”, mensaje que también superó las 900 reacciones en la publicación original de Zaca TV.

Benavides activó una cuenta regresiva en sus historias de Instagram para convocar a la audiencia al programa final.

El reencuentro revive las bromas sobre el pasado de Giacomo con la agrupación

El anuncio del cierre de temporada reactivó entre la comunidad digital del programa una serie de clips humorísticos previos, en los que Giacomo Benavides bromeaba sobre un supuesto paso por Grupo 5 en 2023, e incluso aseguraba en tono de broma haber compuesto junto a Christian Yaipén algunos de los éxitos de la agrupación. Estos videos volvieron a circular en TikTok y en el canal oficial de Zaca TV en YouTube tras confirmarse la presencia real de la orquesta en el programa.

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La coincidencia entre el anuncio y la reciente celebración del cumpleaños número 30 de Benavides, realizada junto al resto del elenco, contribuyó a que el momento se posicionara como tendencia entre los seguidores del formato durante los días previos a la transmisión del viernes 27 de noviembre.