El Ministerio de Cultura presenta en su sede central de San Borja la exposición «Wasinman Kutispa: Volviendo a casa», integrada por 47 piezas arqueológicas y obras de arte repatriadas del extranjero o recuperadas en operativos policiales. La muestra reúne ceramios de culturas prehispánicas como Chimú, Chancay y Moche, además de lienzos virreinales de la escuela cusqueña sustraídos en Puno. La vocera del sector, Evelyn Centurión, detalla el proceso de restitución del patrimonio cultural.

Guardar

El Ministerio de Cultura exhibe 47 piezas arqueológicas y bienes culturales recuperados del extranjero y de investigaciones policiales en el salón Paracas de su sede en Lima. La muestra reúne objetos que habían salido del país por distintas vías y que volvieron a custodia estatal tras gestiones diplomáticas, operativos policiales y procesos de identificación.

La exposición incluye piezas de las culturas Nasca, Chancay, Chimú y Moche, además de pinturas y material bibliográfico de los siglos XVII y XVIII. El público podrá visitarla de forma gratuita hasta el 27 de noviembre, de martes a domingo, entre las 9:30 y las 16:30.

PUBLICIDAD

La muestra permite observar parte de un proceso que suele extenderse durante años: la ubicación de una pieza fuera del país, la revisión de su origen, la recopilación de pruebas sobre su procedencia y, finalmente, las negociaciones o acciones legales para conseguir su devolución. Cada objeto recuperado vuelve a integrarse al patrimonio nacional bajo administración del Estado.

El Ministerio de Cultura expone en Lima una colección de piezas cerámicas prehispánicas recuperadas mediante gestiones diplomáticas y operativos policiales.

Treinta y siete bienes fueron repatriados desde varios países

Del total de objetos expuestos, 37 bienes culturales fueron repatriados desde Alemania, Suiza, Estados Unidos, Brasil y otros países. Según informó Evelyn Centurión, vocera del Ministerio de Cultura, la recuperación requirió coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

PUBLICIDAD

Parte de las piezas fue localizada en Italia, Alemania, Suecia e Inglaterra. La identificación de estos bienes puede partir de alertas en catálogos, subastas, colecciones privadas, ventas por internet o investigaciones relacionadas con redes de tráfico ilícito. El seguimiento permite contrastar fotografías, descripciones, registros de excavaciones y características materiales.

Cuatro cabezas de porra prehispánicas forman parte de la muestra de 47 bienes culturales recuperados que el Ministerio de Cultura presenta en su sede de San Borja, en Lima.

Las otras 10 piezas arqueológicas fueron recuperadas por la Policía de Turismo en intervenciones efectuadas dentro del país. Estos hallazgos muestran que la protección del patrimonio no depende solo de las gestiones internacionales. También involucra controles en carreteras, aeropuertos, comercios, inmuebles y zonas cercanas a sitios arqueológicos.

Las obras de la escuela cusqueña volvieron desde Estados Unidos

Entre los bienes reunidos en el salón Paracas figuran las pinturas “La huida de Egipto” y “Virgen de las Mercedes”, dos obras de la escuela cusqueña del siglo XVII. Ambas fueron sustraídas en Puno en 2012 y recuperadas en Estados Unidos en 2024.

PUBLICIDAD

Una vasija de cerámica prehispánica forma parte de la muestra de bienes culturales recuperados que el Ministerio de Cultura presenta en su sede en Lima.

La restitución de obras coloniales presenta desafíos distintos a los de los objetos prehispánicos. Las pinturas pueden pasar por colecciones privadas, galerías, casas de subastas o instituciones culturales. Para solicitar su devolución, las autoridades deben acreditar el robo o la salida irregular, establecer la titularidad del bien y documentar su vínculo con el país.

La recuperación de estas dos piezas también pone el foco en la importancia de los inventarios patrimoniales. Un registro con fotografías, medidas, descripciones técnicas y antecedentes de propiedad facilita la búsqueda de una obra cuando aparece en el circuito comercial internacional o en una colección fuera de Perú.

PUBLICIDAD

Figurillas de cerámica prehispánica forman parte de la muestra de bienes culturales recuperados que el Ministerio de Cultura expone en Lima.

El patrimonio peruano salió por saqueos, compras y colecciones privadas

La presencia de patrimonio peruano en museos extranjeros responde a procesos históricos diversos. Durante los siglos XIX y XX, viajeros, coleccionistas, diplomáticos, investigadores y comerciantes adquirieron o trasladaron piezas arqueológicas y artísticas a otros países. En muchos casos, esos movimientos ocurrieron cuando la protección legal era menor o los controles estatales resultaban insuficientes.

Otra parte de los bienes salió a través del saqueo de sitios arqueológicos y del tráfico ilícito. La extracción clandestina afecta el valor histórico de las piezas porque rompe su relación con el lugar donde fueron encontradas. Cuando un objeto pierde su contexto, se vuelve más difícil reconstruir su función, su antigüedad y los vínculos que mantenía con otros hallazgos.

PUBLICIDAD

Una vasija antropomorfa prehispánica integra las 47 piezas recuperadas que exhibe el Ministerio de Cultura en el salón Paracas de su sede en Lima.

También existen objetos que ingresaron a museos extranjeros mediante compras, donaciones o legados. Eso no implica que todos tengan una procedencia regular o que hayan salido del país con autorización. En numerosos casos, la ausencia de documentos claros sobre el origen de una pieza abre discusiones sobre su propiedad, su traslado y la responsabilidad de las instituciones que la conservan.

La devolución exige acreditar el origen y la salida irregular

La repatriación no ocurre de manera automática, incluso cuando una pieza tiene rasgos asociados a una cultura peruana. Las autoridades deben demostrar, con información técnica y documental, que el bien pertenece al patrimonio nacional y que fue extraído o exportado sin la autorización correspondiente.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Cultura de Perú presenta en el salón Paracas una muestra de 47 bienes culturales y piezas arqueológicas recuperadas del extranjero y de incautaciones policiales.

El proceso suele incluir la intervención de arqueólogos, historiadores del arte, especialistas en patrimonio, fiscales, policías y funcionarios diplomáticos. Las investigaciones pueden apoyarse en denuncias de robo, catálogos de museos, fotografías antiguas, inventarios parroquiales, peritajes y documentos de archivo.

En los casos que llegan a subastas o ventas privadas, el tiempo resulta determinante. Una alerta temprana puede permitir que el Estado solicite el retiro de una pieza antes de que cambie de propietario. Por esa razón, la vigilancia del mercado internacional y el intercambio de información entre países forman parte de las herramientas contra el tráfico de bienes culturales.

La exposición estará abierta hasta el 27 de noviembre

Las 47 piezas recuperadas permanecen expuestas en el salón Paracas como parte de una actividad abierta al público. La exhibición propone acercar los bienes restituidos a los visitantes y explicar el trabajo institucional que permitió su retorno.

PUBLICIDAD

Además de los objetos arqueológicos, las pinturas coloniales y el material bibliográfico permiten mostrar que el patrimonio en riesgo abarca períodos y soportes distintos. Los bienes prehispánicos, las obras virreinales, los documentos antiguos y otros objetos históricos pueden ser objeto de robo, comercio ilegal o traslado sin autorización.

La visita gratuita estará disponible hasta el 27 de noviembre, de martes a domingo, entre las 9:30 y las 16:30. La muestra se presenta como una oportunidad para conocer piezas que permanecieron fuera del país y que ahora vuelven a estar bajo custodia del Ministerio de Cultura.