La hija de Melanie Martínez recordó en ‘Magaly, el podcast’ el motivo que la llevó a expresar públicamente sus diferencias con el líder de la Gran Orquesta Internacional. Reconoció que buscaba llamar la atención de su padre y que la situación vivida el año pasado la lastimó profundamente. Podcast Magaly Medina.

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Camila Domínguez volvió a hablar sobre uno de los momentos más sensibles de su vida familiar y sorprendió al revelar qué la motivó a exponer públicamente sus diferencias con Christian Domínguez.

La joven, hija del cantante y de Melanie Martínez, reconoció que cuando recurrió a las redes sociales para expresar su malestar, lo hizo con la intención de llamar la atención de su padre, pues sentía que necesitaba más tiempo, compañía y cariño de su parte.

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Camila Domínguez se sincera sobre su distanciamiento con Christian Domínguez: “Sentía que algo se había roto”. Captura: Magaly Medina el podcast.

Durante una entrevista en ‘Magaly, el podcast’, la joven recordó cómo vivió aquella situación y explicó que, desde su perspectiva de entonces, hacer públicos sus sentimientos era la manera que había encontrado para que el cumbiambero entendiera lo que estaba pasando. Su confesión permitió conocer otra mirada sobre el conflicto familiar, marcado por las expectativas de una hija que deseaba compartir más momentos con su progenitor.

“En ese momento decidí que era una manera de llamar la atención de mi papá, pero en mi momento de niña creí que era la mejor opción”, se sinceró Camila, al recordar la decisión que tomó en aquella etapa.

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Camila Domínguez se sincera sobre su distanciamiento con Christian Domínguez: “Sentía que algo se había roto”. Captura: Magaly Medina el podcast.

Camila Domínguez admite que buscaba más atención de su papá

La joven explicó que uno de los principales motivos de su incomodidad era la falta de tiempo compartido con Christian Domínguez. Camila quería que su padre estuviera presente en momentos que consideraba importantes, como sus actividades escolares, presentaciones y otras experiencias propias de su crecimiento. Esas ausencias, según dejó entender, terminaron convirtiéndose en una fuente de tristeza y frustración.

Camila Domínguez se sincera sobre su distanciamiento con Christian Domínguez: “Sentía que algo se había roto”. Captura: Magaly Medina el podcast.

Al recordar lo que esperaba de él, la hija del cantante fue clara al explicar que no pedía necesariamente grandes gestos, sino que pudiera acompañarla y participar de su vida cotidiana. La presencia de un padre en acontecimientos que para una hija tienen un significado especial era precisamente lo que quería conseguir.

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“Obviamente, quería hacer notar que necesitaba que mi papá empiece a darme la atención que yo quería que me dé (...) Yo quiero que mi papá venga a mis actuaciones del colegio, yo quiero que mi papá me saque cuando pueda”, reveló Camila Domínguez.

Camila Domínguez se sincera sobre su distanciamiento con Christian Domínguez: “Sentía que algo se había roto”. Captura: Magaly Medina el podcast.

La hija de Christian Domínguez no se arrepiente de haber expresado lo que sentía

Durante la conversación, Camila también dejó en claro que no se arrepiente de haber manifestado sus emociones y de haber hecho visible su malestar. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha podido reflexionar sobre la manera en que abordó aquella situación y reconoce que algunos aspectos de su vida personal debieron permanecer lejos de la exposición pública.

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La joven entiende que recurrir a las redes sociales significó poner una parte de su intimidad familiar frente a otras personas, algo que hoy observa de manera diferente. Su reflexión no supone que haya dejado de sentir lo que expresó en su momento, sino que ahora considera que pudo existir otra forma de afrontar aquel episodio.

Camila Domínguez se sincera sobre su distanciamiento con Christian Domínguez: “Sentía que algo se había roto”. Captura: Magaly Medina el podcast.

Camila Domínguez habla de su relación con Melanie Martínez y el vínculo especial con su padre

En otro momento de la entrevista, la hija de Melanie Martínez destacó que actualmente mantiene una relación muy bonita con su madre. Si bien no profundizó en detalles sobre la dinámica familiar, sí reconoció que el vínculo que tenía con Christian Domínguez también era especial para ella, por lo que el conflicto terminó afectándola de manera significativa.

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Camila Domínguez se sincera sobre su distanciamiento con Christian Domínguez: “Sentía que algo se había roto”. Captura: Magaly Medina el podcast.

Camila dejó entrever que, precisamente por el cariño que sentía hacia su progenitor, lo sucedido durante el año pasado tuvo un impacto emocional mucho mayor. No era una diferencia con cualquier persona, sino con alguien cuya presencia esperaba y cuya atención consideraba importante en distintas etapas de su vida.

“Obviamente, cuando pasó lo que sucedió el año pasado, sí me lastimó bastante y más porque era mi papá, entonces yo sí sentía que algo se había roto”, expresó al cerrar su testimonio.

Camila Domínguez se sincera sobre su distanciamiento con Christian Domínguez: “Sentía que algo se había roto”. Captura: Magaly Medina el podcast.