El cuadro danés cayó 2-0 ante Inter Escaldes en la cuarta fecha de la fase liga del torneo europeo. El lateral peruano disputó los 90 minutos, pero no pudo evitar el tropiezo que dejó al equipo en la duodécima posición con 7 puntos. (FC Copenhague)

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El FC Copenhague conoció la derrota en la Conference League 2026-27. El conjunto danés, que hasta esta jornada mantenía su invicto en el certamen europeo, cayó 2-0 ante Inter Escaldes de Andorra en condición de visitante por la cuarta fecha de la fase liga.

Marcos López, lateral peruano, fue titular y completó los 90 minutos sin poder revertir un resultado que se definió temprano y se complicó aún más en el segundo tiempo con dos expulsiones en el equipo nórdico.

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El golpe temprano que cambió el partido

Copenhague comenzó en desventaja ante Inter Escaldes después de recibir un gol a los 19 minutos. David López aprovechó una de las primeras ocasiones del conjunto andorrano y condicionó el desarrollo del encuentro. (FC Copenhague)

El encuentro comenzó con una propuesta ofensiva del equipo local, que tomó el control del balón desde el inicio y presionó sobre el arco rival con insistencia. La estrategia dio resultados a los 19 minutos, cuando el mediocampista David López aprovechó una de las pocas situaciones claras del primer tiempo para abrir el marcador y poner en ventaja a los andorranos.

El tanto funcionó como un baldazo de agua fría para Copenhague, que no encontró respuestas inmediatas. Inter Escaldes, por su parte, administró la ventaja con orden y no le dio espacios al conjunto danés para generar peligro real. El 1-0 al descanso dejaba el duelo abierto en teoría, pero el trámite del partido anticipaba que la remontada sería difícil.

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Dos expulsiones que sentenciaron a Copenhague

El conjunto de Marcos López sufrió un segundo tiempo para el olvido: Delaney fue expulsado a los 54 minutos y Markgraf recibió la roja tres minutos después. Con nueve hombres, Copenhague no pudo evitar el segundo tanto rival. (FC Copenhague)

El complemento trajo más problemas que soluciones para el equipo de Marcos López. A los 54 minutos, Thomas Delaney vio la tarjeta roja y dejó al conjunto danés con diez hombres. Tres minutos después, a los 57, Akos Markgraf recibió la misma sanción y Copenhague quedó con nueve jugadores en cancha, una situación que prácticamente cerró cualquier posibilidad de reacción.

Inter Escaldes no desaprovechó la superioridad numérica. A los 59 minutos, el delantero español Faysal Chouaib convirtió desde el punto penal y estableció el 2-0 definitivo. El gol llegó como consecuencia directa de la inferioridad en cancha del cuadro visitante y terminó por liquidar un partido que ya se presentaba cuesta arriba. Copenhague no pudo generar ninguna respuesta seria en los minutos finales y el marcador no se movió hasta el pitazo final.

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Con este resultado, Inter Escaldes consiguió su primer triunfo en la presente edición de la Conference League, mientras que Copenhague encajó su primera derrota en el torneo y vio cómo su rendimiento europeo dio un paso atrás en una noche para olvidar.

La tabla y lo que viene para el equipo de Marcos López

Marcos López y sus compañeros perdieron la oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la Conference League. Con siete unidades, el conjunto danés buscará recuperar terreno cuando reciba a Lugano el próximo 10 de diciembre. (FC Copenhague)

Tras la caída, Copenhague quedó ubicado en la duodécima posición de la tabla de la fase liga de la Conference League con 7 puntos. La distancia con el líder Mónaco, que acumula 12 unidades, se amplió y el conjunto danés perdió una oportunidad valiosa de acercarse a los puestos de privilegio del certamen.

El próximo compromiso europeo del equipo de Marcos López será en casa, cuando reciba a Lugano (Suiza) —actualmente en el sexto lugar de la Europa League 2026-27— el jueves 10 de diciembre a las 12:45. Antes de ese duelo continental, Copenhague tendrá un partido de liga este domingo 29 de noviembre a las 10:00, donde recibirá a Midtjylland.

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La urgencia por recuperarse es doble: el equipo necesita sumar en el plano local y, al mismo tiempo, reencauzar su camino en Europa antes de que las posiciones en la fase liga se consoliden. Para Marcos López, que completó su segundo partido consecutivo como titular en el torneo, la derrota ante Inter Escaldes representa un llamado de atención en una competencia donde los márgenes de error se reducen con cada jornada que pasa.