Mauro Cantoro aseguró que el delantero de Alianza Lima será tomado en cuenta por Marcelo Gallardo. (Desmarcados)

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Alianza Lima, también de la Liga 1 2026 con 23 tantos. El desempeño del delantero es crucial en el equipo de Pablo Guede y se alista para afrontar Eryc Castillo vive uno de sus mejores momentos, no solo es el goleador de, también de lacon 23 tantos. El desempeño del delantero es crucial en el equipo dey se alista para afrontar la definición del título nacional.

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Su increíble presente le abrió nuevamente las puertas de la selección de Ecuador. Mauro Cantoro reveló que Marcelo Gallardo convocará al jugador de 31 años para la fecha FIFA de marzo, y no sería el único.

“Marcelo Gallardo llamará a Eryc Castillo a la selección de Ecuador para la fecha FIFA de marzo y probablemente también a José Carabalí. Jamás diría algo si me lo hubiera dicho un amigo de un amigo, pero esto me lo ha dicho alguien de peso”, apuntó el exjugador de Universitario de Deportes en el programa ‘Desmarcados’.

Soccer Football - Ecuador unveil new coach Marcelo Gallardo - Casa de la Seleccion, Quito, Ecuador - September 17, 2026 Ecuador Football Federation president Francisco Egas and Marcelo Gallardo attend a press conference to present Gallardo as the new coach of Ecuador's national soccer team REUTERS/Cristina Vega

El regreso de Eryc Castillo a la selección de Ecuador

El recorrido de Eryc Castillo con Ecuador incluyó convocatorias, minutos en cancha y un gol decisivo en amistosos internacionales. El atacante recibió su primera oportunidad en julio de 2017, cuando fue incluido en la nómina de la selección absoluta.

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Su estreno ocurrió el 27 de julio de aquel año frente a Trinidad y Tobago. Ese partido marcó el inicio de su participación con el combinado ecuatoriano en la categoría mayor.

Dos años después, la ‘Culebra’ tuvo una intervención determinante ante Perú. El 5 de septiembre de 2019 anotó el tanto que definió la victoria de Ecuador por 1-0, en un compromiso amistoso.

La presencia del futbolista no se limitó a esos encuentros. En octubre de 2019 volvió a aparecer entre los convocados por Jorge Célico, responsable del equipo nacional.

La citación correspondió al amistoso ante Argentina. Los llamados, el debut y la anotación confirman su paso por la selección ecuatoriana.

Eryc Castillo fue convocado por primera vez en julio de 2017.

¿Quiénes serán los rivales de Ecuador en la fecha FIFA de marzo?

La Selección de Ecuador tiene previsto volver a la actividad en marzo de 2027, durante una doble fecha FIFA destinada a partidos amistosos. La preparación continuará con ese tipo de compromisos porque las Eliminatorias todavía no habrán comenzado.

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El cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo busca aprovechar esos encuentros para consolidar una base de jugadores y elevar su nivel antes del inicio del proceso clasificatorio.

La selección de Ecuador consiguió su primer triunfo en casa en la era Marcelo Gallardo ante Costa Rica. - créditos: LaTri

La Conmebol deberá comunicar en los próximos meses el calendario de las próximas Eliminatorias. Hasta entonces, los amistosos serán la instancia disponible para probar alternativas y sostener el ritmo competitivo del plantel.

Para la ventana de marzo, el ‘tricolor’ podría enfrentarse otra vez a selecciones de Sudamérica o de la Concacaf. Los posibles rivales europeos quedarían fuera de consideración debido a sus compromisos en la Nations League.

La expectativa es que la Federación consiga adversarios mejor ubicados en el ranking internacional, con el objetivo de elevar la exigencia de los partidos de preparación.

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Fechas y posibles rivales de Alianza Lima para la final de la Liga 1 2026

Alianza Lima esperaba la definición de la llave de semifinales para conocer su ruta hacia el título de la Liga 1 2026. Su rival saldrá de los duelos entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

Las semifinales se disputarían el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, y la final quedaba programada para el 8 y el 13 de diciembre.

Alianza Lima en la final de Liga 1 2026: fechas de los partidos y posibles rivales en la definición por el título.