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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,47 soles peruanos, lo que representa una ligera disminución del -0,05% respecto al precio de cierre anterior de 3,47 soles. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,41%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 2,99%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, lo que sugiere un debilitamiento de la moneda local. La volatilidad actual del 5,12% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 6,61%, indicando un período de estabilidad en el mercado cambiario.