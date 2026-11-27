En el noticiero de Radio Nacional se informa sobre el lanzamiento del DNI digital presentado por el Reniec. Durante la transmisión se explica el funcionamiento de la aplicación móvil que permite a los ciudadanos identificarse desde sus teléfonos celulares. Las imágenes muestran la interfaz digital en el dispositivo, así como los procesos de seguridad que incluyen la configuración de códigos de acceso, verificación dactilar y validación biométrica para trámites presenciales y virtuales.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó el DNI digital gratuito, una credencial voluntaria que permite acreditar la identidad desde el teléfono celular. La herramienta está disponible para ciudadanos peruanos mayores de edad que cuenten con un documento físico vigente y busca ampliar las alternativas de identificación en trámites presenciales y virtuales.

El nuevo formato conserva el valor legal, la eficacia jurídica y la fuerza probatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI) físico. No obstante, no elimina la vigencia del DNI azul ni del DNI electrónico. La credencial funciona como un complemento que permanece almacenado en el equipo móvil del titular y puede utilizarse cuando una institución tenga mecanismos para verificarla.

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La medida apunta a reducir las dificultades que generan el extravío, el robo o el olvido del documento físico. Reniec informó que cerca del 20% de las solicitudes de DNI corresponde a duplicados, una proporción asociada a la pérdida o sustracción de las credenciales. Con el formato digital, el ciudadano podrá disponer de una alternativa de identificación en su celular.

El DNI digital permite compartir solo los datos necesarios en cada trámite

La jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde, señaló que la plataforma incorpora mecanismos criptográficos para resguardar la información personal. El sistema permite que el titular autorice el envío de datos específicos según el trámite que realice, sin necesidad de exponer toda la información contenida en su documento.

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La credencial digital incluye los mismos datos que aparecen en la versión física, como nombres, fotografía, número de DNI y otros elementos de identificación. Sin embargo, el uso de la aplicación habilita una validación controlada por el ciudadano, quien decide cuándo comparte la información y con qué entidad pública o privada.

El sistema no equivale a mostrar una fotografía, una captura de pantalla o una copia del documento. La verificación depende de la credencial alojada en la aplicación y de los controles dispuestos por Reniec. Para acreditar la identidad, la entidad que recibe la información debe contar con un mecanismo compatible con el DNI digital.

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Un ciudadano sostiene un teléfono celular que presenta el documento de identidad digital de Perú junto a su versión física sobre un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro requiere dos aplicaciones y una validación biométrica

El trámite está dirigido a mayores de 18 años con un DNI convencional o electrónico vigente. Para iniciar el proceso, los usuarios deben descargar las aplicaciones oficiales Perú Pass e ID Perú en dispositivos Android o iOS. Ambas herramientas cumplen funciones distintas dentro del registro y la posterior consulta de la credencial.

Perú Pass opera como una billetera digital en la que se almacena el DNI digital. Desde esa aplicación, el usuario puede incorporar su credencial, revisar sus datos y autorizar el intercambio de información cuando una institución solicite comprobar su identidad. Reniec también prevé que los padres puedan administrar las credenciales digitales de sus hijos menores de edad.

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ID Perú interviene durante la verificación biométrica. La aplicación permite confirmar que la persona que solicita el documento digital corresponde al titular del DNI físico. El proceso no implica tomar una fotografía nueva para reemplazar la existente, sino comparar el rostro del usuario con los registros que administra Reniec.

Un usuario realiza una autenticación de identidad mediante el sistema de reconocimiento facial en un teléfono móvil para trámites oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de seis dígitos y el escaneo del DNI forman parte del proceso

El primer paso dentro de Perú Pass consiste en crear una clave secreta de seis dígitos. Reniec recomienda no usar fechas de nacimiento, secuencias como 123456 ni combinaciones fáciles de asociar con el titular. El código debe mantenerse bajo reserva, ya que permite acceder a la credencial almacenada en el teléfono.

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Luego, el ciudadano debe seleccionar la opción para obtener el DNI digital y escanear la zona de lectura del documento físico. El sistema solicitará información personal para corroborar la identidad, entre ella datos vinculados con el titular y su entorno familiar. La aplicación puede formular preguntas de autenticación antes de habilitar la siguiente etapa.

La validación concluye con el reconocimiento facial mediante la cámara del celular y los controles de seguridad de ID Perú. El sistema comprueba que la persona frente al dispositivo coincide con la información registrada en la base de datos institucional. Si las verificaciones resultan satisfactorias, el DNI digital queda incorporado en Perú Pass.

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Un teléfono móvil ilustra las opciones de RENIEC e ID Perú para bloquear y revocar credenciales de identidad digital ante la pérdida o el robo del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al documento depende de una clave o de la biometría del celular

La credencial solo puede abrirse con el código personal configurado durante el registro. Perú Pass también permite activar opciones biométricas disponibles en el equipo, como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Estas funciones añaden una capa de seguridad para evitar que terceros consulten los datos del titular.

Iván Torres, asesor de la Jefatura Nacional de Reniec, indicó que alrededor de 60.000 ciudadanos ya instalaron el DNI digital. La entidad espera que el uso de la herramienta se extienda en instituciones públicas y privadas, aunque aclaró que ninguna persona está obligada a descargarla ni a utilizarla como único medio de identificación.

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Quienes prefieran mantener únicamente el documento físico pueden hacerlo sin restricciones. El DNI azul y el DNI electrónico conservan su vigencia, mientras que la nueva credencial funciona como una opción adicional. Reniec recomendó descargar las aplicaciones solo desde las tiendas oficiales y evitar compartir claves, códigos de acceso o datos personales.

En todo este periodo el DNI digital será gratis. - Crédito Reniec

Reniec permite revocar la credencial si el celular es robado o se pierde

En caso de pérdida o robo del teléfono, el titular puede solicitar la revocación del DNI digital mediante la plataforma web de Reniec. Ese procedimiento deshabilita la credencial vinculada al dispositivo afectado y permite evitar que un tercero intente utilizarla para realizar validaciones de identidad.

La entidad aconsejó realizar la revocación apenas el ciudadano advierta que ya no tiene control del celular. Después de completar ese trámite, podrá gestionar una nueva credencial desde otro equipo compatible. El acceso al documento permanece protegido por la clave personal y, si el usuario lo activa, por los mecanismos biométricos del aparato.

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Un teléfono celular escanea el código QR de otro dispositivo para validar una credencial de identidad digital vinculada al RENIEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para completar la descarga, el teléfono debe contar con condiciones técnicas que permitan leer información del DNI, utilizar la cámara y ejecutar los controles de seguridad. Reniec recomendó verificar la compatibilidad del dispositivo, disponer de conexión estable a internet y mantener actualizadas las aplicaciones antes de iniciar el registro.