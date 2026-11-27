El repertorio combinará clásicos, éxitos radiales, canciones poco habituales en vivo y nuevo material del grupo.

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Amén cerrará 2026 con un concierto de dos horas y un repertorio elegido por sus seguidores. La banda peruana se presentará el viernes 11 de diciembre en Yield Bar, en la Plaza San Martín del Centro de Lima, con sus siete integrantes sobre el escenario y una selección de canciones que incluirá clásicos, éxitos de radio, temas menos habituales en vivo y material reciente.

El show será el último de los dos conciertos que el grupo realizará este año con su formación completa. La presentación tendrá una duración prevista de dos horas, un formato que permitirá recorrer distintas etapas de la discografía de la agrupación liderada por Marcello Motta.

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Amén convocó a sus seguidores a participar en la elección de parte del repertorio a través de sus redes sociales. La dinámica busca incluir canciones que el público suele pedir y que no siempre integran las listas de sus presentaciones habituales.

La noche también contará con la venta de productos oficiales de la banda, entre ellos polos, afiches autografiados, stickers y gorras. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

El público participará en la selección de las canciones

El concierto de diciembre tendrá una lista de temas construida a partir de varias vertientes. Amén interpretará composiciones reconocidas de su trayectoria, canciones que tuvieron presencia en las radios y piezas que mantienen un vínculo particular con sus seguidores, aunque aparecen con menor frecuencia en los escenarios.

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La consulta al público a través de redes sociales definirá parte del repertorio. Con esa iniciativa, el grupo incorporará pedidos de sus fanáticos para el encuentro de cierre de año en Lima.

La propuesta contempla, además, la difusión de nuevo material. La banda no precisó cuáles serán las canciones recientes que formarán parte de la presentación, pero confirmó que el concierto combinará su catálogo conocido con novedades de su producción musical.

Amén cerrará 2026 con un concierto de dos horas el viernes 11 de diciembre en Yield Bar, en el Centro de Lima.

El formato extendido diferenciará esta fecha de otros recitales. Según la información difundida por la organización, será una de las pocas ocasiones de 2026 en las que Amén se presente con todos sus músicos y con un recorrido amplio por su obra.

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Los siete integrantes de Amén estarán en el escenario

La formación anunciada para el concierto reúne a Marcello Motta, en primera guitarra y voz; Henry “el Chino” Ueunten, en teclados; Manuel “el Pulpo” Chávez, en batería; y “Maluki” Santa Cruz, en congas.

También participarán Nathan Chara “el Rabino”, en guitarra; Sebastián Roca, en bajo; y Juan “el Apache” Ferreyra, en armónica. Los siete músicos integrarán una presentación de dos horas en la que la banda buscará abarcar distintas sonoridades de su repertorio.

El escenario elegido será Yield Bar, local ubicado en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima. La fecha está prevista para el viernes 11 de diciembre, cuando el grupo despedirá el año ante su público capitalino.

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El anuncio se produce en un año con pocas presentaciones de la formación completa. Por ese motivo, el concierto concentrará la presencia de los integrantes que acompañan a Motta y una lista de canciones pensada para incluir tanto los temas de mayor circulación como aquellos que suelen quedar fuera de los shows convencionales.

La venta de entradas ya está habilitada en Joinnus

Los asistentes podrán adquirir artículos vinculados con el grupo durante la fecha. El merchandising oficial incluirá polos, gorras, stickers y afiches autografiados, de acuerdo con la información de la producción.

La venta de entradas para el concierto de Amén se realiza en Joinnus. La fecha reunirá a la banda completa en el Centro de Lima y ofrecerá un repertorio con participación de los seguidores que respondieron a la convocatoria del grupo en sus canales digitales.

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Marcello Motta encabezará la presentación junto a los siete integrantes de la formación completa de la banda peruana.