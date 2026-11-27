Piero Magallanes suele representar una amenaza por los flancos. - Crédito: Sport Huancayo

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Aunque la muy buena dinámica de Sport Huancayo invita a creer que posee una importante superioridad por encima de cualquier oponente, no todos en la interna creen que ese aspecto sea capital para plantarle cara a Universitario de Deportes en las semifinales de la Liga 1 2026.

Piero Magallanes integra esa agrupación; de hecho, ha ido más allá al compartir una visión inesperada sobre el rival de turno. Durante un diálogo con Movistar Deportes indició que el vigente monarca del fútbol peruano lleva ventaja por su condición de tricampeón.

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Piero Magallanes se caracteriza por su buen golpeo de balón desde media distancia. - Crédito: Difusión

“Creo que cualquier equipo que juegue con la ‘U’ en estos últimos años, [igual] el favorito va a ser la ‘U’ siempre. Ahora no están pasando por un gran momento, pero tienen grandes jugadores, que estas instancias las conocen muy bien”, aseveró.

“Entonces, eso también pesa. Para mí, en lo personal, siento que el favorito de la llave es la ‘U’. No quiero desmerecernos para nada, pero nosotros somos un equipo de provincia, que en todos los papeles nosotros hemos campeonado sin que nadie dé un sol por lo que eso pasara”, sumó.

El desequilibrante volante nacional ofreció su visión sobre el rival por el pase a la final del fútbol peruano. | VIDEO: Movistar Deportes

Reconocía, por otro lado, Magallanes que “el grupo está contento” por aparecer en una fase decisiva por la disputa del título nacional y que existe “mucha confianza de poder hacer las cosas bien, como lo venimos haciendo”.

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Sport Huancayo actuará como local en el duelo de ida, aunque contando solo con la autorización de recibir público local en la gradería de occidente; una semana más tarde, el elenco viajará a la capital para afrontar la revancha en el Monumental.

Piero Magallanes mantiene una gran influencia en el aparato ofensivo del Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Ritmo plausible

Luego de dos periodos en Comerciantes Unidos, siendo el último su primera incursión en la élite de Perú, Piero Magallanes asumió un traslado muy ilusionante hacia Sport Huancayo, donde se le ofreció continuidad y protagonismo dentro de un elenco variopinto.

Atrajo a la dirigencia su rapidez al espacio, desequilibrio por los costados, potencia en remates de media distancia e intención de incursionar en el área. Aquellas características aparecieron mucho el año pasado y fueron repotenciadas con la presencia de Richard Pellejero.

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El delantero de Sport Huancayo recibe su primera convocatoria a la selección peruana mayor, una noticia inesperada que celebra tras mantener la ilusión y trabajar junto a sus compañeros para representar al país (Bicolor )

En la pasada temporada, Magallanes participó en 28 encuentros, sumando seis goles y tres asistencias, estadísticas que ofrecen una medida de lo que hizo colaborando en el aparato ofensivo. Para el periodo posterior se esperó un rendimiento superior, el cual demoró por un descalabro deportivo inicial.

Tuvo que volver el ‘Pelle’ para poner las cosas en orden en Sport Huancayo, pero sobre todo dotarle nuevamente de confianza a Piero Magallanes. Con ese retorno se apreció cómo el mediocentro reverdeció sobre el terreno de juego hasta el punto de transformarse en un futbolista seleccionable.

Piero Magallanes ha respondido a las exigencias con Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Al haber recuperado una buena parte de su mejor versión, Magallanes se integró por primera vez en la ‘bicolor’. Fue durante la gira norteamericana y de buenas a primeras se hizo de un lugar. Primero entró de cambio para luego fijarse como titular. El técnico Mano Menezes valoró su entrega, coraje y talento.

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Con la oportunidad más que aprovechada, el volante del Sport Huancayo ha dado un paso muy importante para seguir siendo nominado por una selección peruana obligada a la regeneración si es que planea luchar por tomar ventaja en las Eliminatorias 2030.