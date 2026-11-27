La ‘chica selfie’ explicó que no tenía motivos para desconfiar del piloto de aviación comercial y cuestionó que se expongan detalles personales de su relación. También aseguró que está feliz con su actual pareja. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La situación sentimental de Rosángela Espinoza volvió a generar interrogantes luego de que las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ la abordaran para preguntarle directamente si conocía que su nuevo galán, Ricardo Sala Anchorena, todavía estaría casado. La integrante de ‘Esto es Guerra’ se mostró incómoda ante las consultas de la reportera y evitó responder sobre el estado civil del piloto, luego de que el programa de Magaly Medina difundiera documentos de su matrimonio y fotografías de un reciente viaje por Europa junto a su esposa.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

La popular ‘chica selfie’ había comenzado a mostrarse ilusionada con esta nueva relación, que despertó curiosidad desde que se conoció la identidad del hombre que la acompañaba. Sin embargo, la difusión de información sobre la vida familiar de Ricardo cambió el panorama y puso su romance bajo la lupa. El detalle que más llamó la atención fue que el piloto no solo mantendría un vínculo matrimonial legal, sino que habría compartido viajes familiares con su todavía esposa durante los últimos años.

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En medio de las revelaciones, el equipo periodístico del programa acudió a buscar a Rosángela para conocer su versión y preguntarle si estaba al tanto de la situación. La modelo no quiso profundizar en el tema y respondió brevemente que no podía declarar, aunque la reportera insistió con otras preguntas relacionadas con la confianza que tendría en su pareja.

La reacción de la influencer se produjo después de que ella misma publicara un comunicado en sus redes sociales para explicar que Ricardo le había asegurado que estaba separado y que había iniciado los trámites de divorcio. No obstante, las nuevas imágenes difundidas por el espacio de espectáculos volvieron a poner en discusión esa versión.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Rosángela Espinoza es consultada sobre el matrimonio de Ricardo Sala

Las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ abordaron a Rosángela Espinoza y fueron directamente al punto que había generado mayor controversia: la situación sentimental de Ricardo Sala Anchorena. La reportera quiso saber si la integrante de ‘Esto es Guerra’ estaba segura de que su nuevo galán se encontraba soltero o si él le había dicho que ya estaba divorciado.

“¿Está soltero realmente, Rosángela?, ¿te dijo que está divorciado?”, le preguntó la periodista. La respuesta de la modelo fue corta y no permitió conocer mayores detalles sobre lo que sabía acerca del matrimonio del piloto. “Mi amor, no puedo hablar”, contestó mientras evitaba pronunciarse sobre las revelaciones del programa.

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La reportera no se quedó con esa respuesta y buscó conocer si Rosángela había conversado con Ricardo sobre las imágenes que lo mostrarían viajando con su todavía esposa. También quiso saber si la modelo confiaba en él y si estaba al tanto de una posible ruptura matrimonial. “¿Rompió una relación?, ¿confías en Ricardo?”, insistió la periodista.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la popular ‘Rous’ optó por no responder. De acuerdo con lo señalado en el material difundido, la modelo aludió a que sus compromisos contractuales con ‘Esto es Guerra’ le impedían hablar sobre determinados asuntos personales. Así, evitó confirmar si conocía los viajes familiares del piloto o si había recibido explicaciones sobre las fotografías que se habían presentado en televisión.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Ricardo Sala habría viajado a Europa con su todavía esposa

La controversia alrededor del nuevo galán de Rosángela Espinoza tomó fuerza cuando ‘Magaly TV, la firme’ presentó información sobre su matrimonio y sus recientes desplazamientos junto a su esposa. El programa mostró el acta matrimonial de Ricardo Sala Anchorena, documento que señala que contrajo matrimonio el 29 de noviembre de 2018 con una mujer de 46 años.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Según la información difundida, ambos se conocieron cuando ella trabajaba como aeromoza y él se desempeñaba como piloto. Su relación habría comenzado aproximadamente diez años atrás, por lo que el vínculo sentimental entre ambos antecedería a la boda que quedó registrada en el documento presentado por el espacio televisivo.

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Pero el acta matrimonial no fue el único elemento que llamó la atención. El programa también mostró fotografías de un viaje a Europa en el que Ricardo habría estado acompañado de su todavía esposa y del hijo de ella. Según el adelanto difundido por el espacio de Magaly Medina, este desplazamiento se habría realizado hace menos de tres meses.

La información generó interrogantes sobre la situación actual de la pareja, especialmente porque las imágenes mostrarían que ambos compartieron actividades familiares durante un viaje fuera del país. Este detalle contrastó con la versión que, según Rosángela, el piloto le habría dado cuando comenzaron a conocerse: que ya estaba separado y que había iniciado los trámites para divorciarse.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

El piloto habría dejado su hogar por problemas de pareja en 2024

Otro de los datos que se conocieron sobre la vida sentimental de Ricardo Sala Anchorena fue un registro realizado en una dependencia policial. Según la información presentada por el programa, el 4 de enero de 2024, el piloto dejó constancia en la comisaría de Chacarilla de su retiro voluntario del hogar por motivos de incompatibilidad de caracteres.

Este antecedente habría marcado un momento complicado en la relación matrimonial. Sin embargo, la información difundida también señala que la pareja habría superado aquella crisis, pues posteriormente volvió a realizar viajes familiares.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Entre los desplazamientos mencionados figuran viajes a Estados Unidos y Jamaica durante 2025, así como una visita a Brasil a inicios de 2026. Estos antecedentes cobraron relevancia luego de que se conocieran las fotografías del reciente viaje europeo, pues mostrarían que el vínculo entre Ricardo y su esposa habría continuado después del episodio registrado en 2024.

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La existencia de un retiro voluntario del hogar no acredita por sí sola que un matrimonio haya terminado. Tampoco significa necesariamente que las personas hayan retomado una convivencia permanente. Sin embargo, los viajes familiares difundidos por el programa abrieron nuevas preguntas sobre la relación que el piloto mantendría actualmente con su esposa.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina ya había revelado la identidad del nuevo galán de Rosángela

La identidad del hombre que habría conquistado a Rosángela Espinoza se conoció el pasado 24 de noviembre, cuando Magaly Medina presentó información sobre él en su programa. Se trata de Ricardo Sala Anchorena, un piloto de aviación comercial de 47 años que habría iniciado un romance con la integrante de ‘Esto es Guerra’.

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Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con los datos difundidos por el espacio de espectáculos, el hombre mide aproximadamente 1.80 metros, trabaja para una conocida aerolínea y comparte con Rosángela algunas aficiones, entre ellas los viajes y los deportes extremos.

La relación había despertado curiosidad entre los seguidores de la modelo, quien se mostraba ilusionada con esta nueva etapa sentimental. Sin embargo, la revelación sobre el matrimonio del piloto modificó el interés alrededor de la pareja y generó cuestionamientos sobre cuánto conocía Rosángela de su vida personal.

Uno de los antecedentes que también volvió a cobrar importancia fue una respuesta que la influencer dio cuando le preguntaron si su nuevo galán tenía hijos. En aquella oportunidad, la modelo fue tajante al explicar que no estaría dispuesta a salir con alguien que tuviera descendencia. “Primero, no saldría con alguien que tenga hijos. Con esa te digo todo”, respondió.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.

Rosángela aseguró que Ricardo le dijo que estaba separado

Antes de ser abordada por la reportera de Magaly Medina, Rosángela Espinoza ya había utilizado sus historias de Instagram para explicar su posición frente a las primeras revelaciones sobre el matrimonio de Ricardo. En ese pronunciamiento, sostuvo que el piloto le había informado que estaba separado y que había firmado documentos ante una notaría como parte de su trámite de divorcio.

“Cuando conocí a Ricardo, me dijo que ya estaba separado, que había firmado en notaría como parte de su trámite de divorcio y que no tenía hijos. Eso me dio tranquilidad para seguir conociéndolo”, escribió.

La modelo también cuestionó que se expusieran aspectos personales de su relación y consideró injusto que se sacaran conclusiones sobre ella. En ese sentido, recordó que su trabajo la mantiene expuesta ante el público, mientras que Ricardo desarrolla su vida profesional lejos de las cámaras. “Me parece injusto que se expongan detalles personales que están fuera de lugar y se saquen conclusiones sobre mí”, manifestó.

Finalmente, dejó claro que no tenía intención de continuar hablando sobre el tema y aseguró que estaba tranquila con su relación. “Ricardo es mi pareja, estoy feliz y en paz, y prefiero dejar el tema aquí. Les pido respeto para los dos”, concluyó.

Rosángela Espinoza responde tras difundirse acta matrimonial de su novio y fotos con su esposa en Europa. Captura: Magaly TV La Firme.