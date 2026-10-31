¿Por qué subió el precio del dólar en octubre en Perú? Y lo que le espera para noviembre

El dólar ya llegó a S/3,4700, por factores internacionales que impactaron al sol peruano. - Crédito Andina

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Octubre había empezado con un precio del dólar de S/3,4530 en Perú y si bien en las primeras semanas se ha regulado el precio con ligeras bajas, a fines ya de este mes el Banco Central de Reserva reportó un valor de cierre del tipo de cambio de S/3,4700 (en la sesión cambiaria del viernes 30 de octubre).

Así, “el dólar terminó octubre en S/3,470, su cotización más alta del mes, y acumuló un incremento de 0,99% frente al sol peruano. La divisa estadounidense pasó de S/3,436 al cierre de septiembre a S/3,470 al finalizar octubre, una diferencia de 3,4 céntimos. Durante el mes, el tipo de cambio registró un mínimo de S/3 ,416, en medio de la volatilidad internacional y una mayor demanda de dólares en el mercado local”, según apunta Kambista.

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¿Pero qué presionó al sol peruano a la baja y movió al tipo de cambio al alza? Serían los mismo factores que mantendrían la expectativa en noviembre: el alza del precio del petróleo y los movimientos con respecto a las decisiones de la FED frente a la inflación en Estados Unidos.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Lo que aumentó el dólar

“El sol peruano enfrentó presiones tanto externas como internas. El incremento del petróleo, la persistencia de la inflación estadounidense y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal influyeron en el comportamiento del dólar”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Asímismo, a nivel local, “la demanda de divisas superó la oferta corporativa y de los exportadores, lo que llevó al BCRP a intervenir mediante instrumentos cambiarios”.

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Sobre los principales factores internacionales, Kambista señala que lo que empujó al tipo de cambio en Perú fue el encarecimiento del petróleo, con el Brent alcanzando los US$ 117,14 por barril y el WTI los US$ 103,94, ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Sol peruano aún puede hacerse más fuerte. - Crédito Captura de Andina

“A ello se sumaron los indicadores de Estados Unidos: su economía creció 3.4% en el tercer trimestre y la inflación subyacente se ubicó en 3.1% interanual. Aunque la Reserva Federal mantuvo sus tasas entre 3.75% y 4.00% en octubre, estos resultados elevaron las expectativas de un nuevo incremento en diciembre”, se agrega.

Además, como s sabe, en el Perú, el Banco Central de Reserva (BCRP) mantuvo su tasa de referencia en 4,25% durante octubre, mientras las reservas internacionales representaron el 26% del PBI a septiembre. Sin embargo, “el mercado también estuvo atento a los riesgos del Fenómeno El Niño Costero y a las medidas fiscales para enfrentarlo. En ese contexto, el Congreso aprobó un crédito suplementario superior a S/8.200 millones, destinado a financiar acciones de respuesta y otras obligaciones públicas”.

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¿Y cómo vendría noviembre?

Asimismo, según el análisis de Kambista, la publicación de la inflación peruana de octubre, prevista para el 2 de noviembre, será uno de los primeros indicadores que observará el mercado. Pero también influirán las elecciones subnacionales del 29 de noviembre y la evolución de los precios del petróleo.

El dólar bajaría este año un poco más. - Crédito Andina

“El reporte identifica a S/3,470 como un nivel de resistencia, seguido de S/3,485 y S/3,500, mientras que los soportes se ubican en S/3,450, S/3,438 y S/3,425. Estos niveles son referencias técnicas para el seguimiento del mercado, no proyecciones de cierre”, apunta Kambista.

Como se recuerda, el mercado espera mayor apreciación del sol peruano, y, en realidad, confían en que a fin de año el dólar baje de precio. La última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP (de fines de septiembre) revela exactamente lo que espera el mercado del dólar.

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Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,37 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,35 en julio y S/ 3,39 en agosto)

Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,35 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,36 en julio y S/ 3,35 en agosto)

Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,40 en julio y S/ 3,40 en agosto).