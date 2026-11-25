En el noticiero Primera Hora de TVPerú Noticias se informa sobre el adelanto del cierre del año escolar en cuatro regiones del norte del país: Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. La disposición responde a la prevención frente a las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño y comprende a más de 1,4 millones de estudiantes. La infografía presentada detalla las fechas finales del calendario lectivo para cada departamento entre noviembre y diciembre.

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Las clases escolares concluirán antes de lo previsto en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad por las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. La modificación del calendario busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal educativo a los riesgos que pueden generar las precipitaciones, las inundaciones y las dificultades de acceso a los colegios. La medida alcanza a 1,4 millones de escolares de las cuatro regiones del norte de Perú.

El cierre de las actividades lectivas tendrá fechas distintas en cada jurisdicción. Tumbes será la primera región en finalizar el año escolar, con el término de las clases fijado para el 20 de noviembre de 2026. Luego seguirá Piura, donde las actividades culminarán el 27 de noviembre. En La Libertad, el último día de clases será el 2 de diciembre, mientras que Lambayeque cerrará el calendario el 4 de diciembre.

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Las fechas establecidas también ordenan el tramo final de las evaluaciones escolares. Cada institución educativa deberá organizar las pruebas, la revisión de los aprendizajes y la entrega de resultados dentro del período reducido que corresponde a su región. El adelanto no implica que se suspendan las evaluaciones, sino que los colegios deberán adecuar su planificación para completar los procesos pedagógicos antes de la fecha de cierre dispuesta para cada zona.

Una estudiante de secundaria lee el libro Cuentos Andinos junto a sus compañeros en un aula escolar bajo el programa del Plan Lector en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tumbes terminará las clases el 20 de noviembre y Piura lo hará una semana después

En Tumbes, la decisión de adelantar el término del año escolar responde a las condiciones climáticas que afectan a la región. Las lluvias pueden alterar el traslado de los alumnos, comprometer la infraestructura de los centros educativos y dificultar la continuidad de las jornadas presenciales. Por ese motivo, el calendario local fue modificado para que las clases concluyan el 20 de noviembre.

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Un grupo de estudiantes comparte actividades didácticas en un aula adaptada que promueve la educación inclusiva en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación obliga a las escuelas tumbesinas a concentrar durante las semanas previas las actividades pendientes del año. Las evaluaciones finales, el registro de calificaciones y las acciones de recuperación deberán ajustarse al nuevo cronograma. Las direcciones de los colegios tendrán que informar a las familias las fechas específicas de exámenes, reuniones y entrega de libretas, según la organización de cada plantel.

En Piura, donde el ciclo escolar finalizará el 27 de noviembre, el margen será una semana mayor que en Tumbes. La región también forma parte de las zonas con mayor exposición a lluvias intensas durante episodios asociados al fenómeno de El Niño. El objetivo es que los estudiantes culminen sus obligaciones académicas antes de que un eventual agravamiento de las condiciones meteorológicas afecte la asistencia o genere riesgos en los desplazamientos.

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Una infografía de TVPerú Noticias detalla el adelanto del fin de clases en cuatro regiones del norte de Perú debido a las lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño.

La Libertad cerrará el 2 de diciembre y Lambayeque, el 4 de diciembre

El calendario de La Libertad establece que las clases terminarán el 2 de diciembre. La fecha permitirá a las instituciones educativas desarrollar las evaluaciones de cierre durante noviembre y los primeros días de diciembre, de acuerdo con las necesidades de cada grado. Los equipos directivos deberán priorizar las actividades que permitan determinar el nivel de avance de los estudiantes y completar los registros oficiales.

Estudiantes con uniforme escolar corren por el patio de un colegio en el marco del debate sobre las medidas de disciplina y la prevención de la violencia en Perú.

La Libertad concentra zonas urbanas, rurales y de difícil acceso, por lo que la aplicación del calendario requerirá coordinación entre autoridades educativas, colegios y familias. En los sectores donde la lluvia afecte caminos, puentes o servicios básicos, la anticipación del cierre busca evitar que los alumnos deban concurrir a clases en condiciones que puedan comprometer su seguridad. La medida apunta a mantener la continuidad del proceso de evaluación sin extender la presencialidad hasta las últimas semanas habituales del año.

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Lambayeque será la última de las cuatro regiones incluidas en el cambio de calendario. Las actividades escolares concluirán el 4 de diciembre, una fecha que también marca el límite para organizar las evaluaciones finales y las tareas administrativas propias del cierre del ciclo. Los centros educativos deberán definir con anticipación sus cronogramas para evitar que los alumnos y sus familias reciban información contradictoria sobre exámenes, recuperación de aprendizajes o entrega de documentos.

Una infografía de TVPerú Noticias detalla el cierre anticipado de clases escolares en cuatro regiones del norte de Perú ante las lluvias por el fenómeno de El Niño.

Las cuatro regiones son las únicas con un calendario escolar adelantado por las lluvias

La modificación alcanza únicamente a Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. Según la información difundida, estas son las cuatro regiones que adelantarán el fin de las clases debido a las lluvias intensas y al contexto generado por el fenómeno de El Niño. El resto del país mantendrá el calendario escolar previsto, salvo que las autoridades adopten nuevas disposiciones frente a situaciones particulares.

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Estudiantes peruanos durante una jornada escolar. El nuevo Índice de Resultados Escolares muestra que Perú avanzó en cobertura, pero todavía enfrenta brechas en trayectoria educativa y aprendizajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre las fechas de término responde a la situación de cada región y a la necesidad de ordenar los cierres administrativos y pedagógicos. El adelanto contempla la culminación de las clases, pero también exige que las escuelas garanticen el desarrollo de las evaluaciones previstas. Los docentes deberán consolidar las notas y los resultados de aprendizaje dentro de los plazos establecidos, mientras que las familias tendrán que considerar las nuevas fechas para acompañar el cierre del año académico.

Un gráfico informativo señala las fechas de cierre adelantado del ciclo escolar en Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque ante el fenómeno de El Niño en Perú.

El ajuste del calendario pone el foco en la prevención ante una temporada de lluvias que puede afectar la infraestructura educativa y la movilidad de las comunidades. Para los 1,4 millones de escolares comprendidos en la medida, las fechas clave serán el 20 de noviembre en Tumbes, el 27 de noviembre en Piura, el 2 de diciembre en La Libertad y el 4 de diciembre en Lambayeque. Cada colegio deberá comunicar el detalle de sus evaluaciones y actividades finales antes del cierre de clases.

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