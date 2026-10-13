BCRP busca elevar a más de USD 2.700 millones el aporte de Perú al FMI: ¿cómo afectará las reservas internacionales?

El Banco Central de Reserva del Perú tramita un proyecto para incrementar en un 50% la cuota del país ante el FMI.

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) busca elevar a más de USD 2.700 millones la cuota de Perú ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante un proyecto de ley que requiere aprobación del Congreso antes del 15 de noviembre de 2026. La operación elevaría en 50% la participación del país en el organismo y ampliaría su acceso potencial a líneas de financiamiento.

La iniciativa propone que la cuota peruana pase de 1.334,5 millones a 2.001,8 millones de derechos especiales de giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI. El incremento equivale a 667,3 millones de DEG, unos USD 903 millones bajo la cotización referencial utilizada en el documento.

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El presidente del BCRP, Julio Velarde, remitió la propuesta para que el país formalice su consentimiento a una decisión adoptada por la Junta de Gobernadores del FMI el 15 de diciembre de 2023. En esa oportunidad, Perú votó a favor del aumento global de cuotas, según la exposición de motivos.

El BCRP usaría activos de reserva, sin recursos del presupuesto

El proyecto establece que el aumento se financiará con operaciones a cargo del banco central, sin una partida del Presupuesto General de la República ni desembolsos del Tesoro Público.

Del total adicional, el 25% —unos 166,8 millones de DEG— deberá pagarse en derechos especiales de giro, monedas de otros países que señale el FMI o una combinación de ambos. El 75% restante, cerca de 500,5 millones de DEG, corresponde a la parte pagadera en moneda nacional.

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La propuesta plantea elevar la cuota peruana a 2.001,8 millones de derechos especiales de giro, lo que representa un aumento cercano a 903 millones de dólares. REUTERS/Johannes P. Christo

La operación no reducirá el monto total de las reservas internacionales de Perú. Sí modificará la composición de los activos externos del BCRP: una parte de los recursos que hoy se mantiene en depósitos u otros instrumentos pasará a registrarse como posición financiera del país frente al FMI.

El documento no estima el costo de oportunidad de esos activos ni precisa cuáles instrumentos podrían cambiar dentro del portafolio de reservas. También indica que el saldo pagadero en moneda nacional se instrumentará mediante pagarés u otros documentos que suscribirá el banco central.

Aunque la propuesta no contempla un gasto público directo, la Ley 10640 establece que el Gobierno peruano garantiza los aportes del BCRP al FMI y las operaciones que realice con ese organismo.

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La cuota sirve como referencia para préstamos y voto dentro del FMI

Las cuotas constituyen la principal fuente de recursos del FMI. Su monto se utiliza para determinar la participación de cada país en la estructura de gobierno de la entidad y los límites de acceso a sus mecanismos de crédito.

Por ello, el incremento elevaría en términos absolutos el financiamiento potencial al que Perú podría acceder en caso de requerir apoyo. No supone la entrega automática de USD 903 millones ni habilita recursos para cubrir el gasto público. Cualquier préstamo dependería de las políticas vigentes, las condiciones aplicables y la aprobación del FMI.

Las operaciones de la banca central asumirán el financiamiento de la cuota sin generar gastos en el Presupuesto General de la República. CONGRESO DEL PERÚ

La revisión aprobada en diciembre de 2023 contempla un aumento equiproporcional de 50% para todos los miembros. Esto implica que la iniciativa no busca elevar la participación relativa de Perú frente a otras economías, sino ampliar el volumen de recursos aportados al FMI.

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Una vez se cumplan las condiciones de vigencia, el total de cuotas del FMI pasaría de aproximadamente 476.300 millones a 715.700 millones de DEG.

El Congreso debe autorizar el consentimiento antes del 15 de noviembre

El Convenio Constitutivo del FMI dispone que una cuota no puede modificarse sin el consentimiento del país miembro. En el caso peruano, se necesita una ley que habilite al BCRP a ejecutar las operaciones y comunicar formalmente la decisión.

El plazo para entregar ese consentimiento fue prorrogado hasta el 15 de noviembre de 2026. Al 29 de abril, 149 países habían aceptado el aumento, con un respaldo equivalente al 76,66% de las cuotas computables. Para que la medida entre en vigor, se requiere alcanzar al menos el 85%.

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El antecedente más cercano es la Ley 29823, aprobada en 2011, que autorizó el alza de la cuota peruana desde 638,4 millones hasta 1.334,5 millones de DEG.