Varios vehículos no autorizados circulan por el carril segregado del sistema de transporte Metropolitano a la altura de la estación Tomás Valle en Lima. (Lisset Chumbemuni)

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Una nueva denuncia ciudadana pone en evidencia el uso indebido de la vía exclusiva del Metropolitano en Lima Norte. Durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre, dos combis de transporte público y un automóvil particular fueron captados circulando por el corredor reservado para los buses de este sistema de transporte masivo.

El hecho se registró aproximadamente a las 9:00 a. m., en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Tomás Valle, en las inmediaciones del centro comercial Plaza Norte, en medio de la congestión vehicular propia de las primeras horas del día.

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En las imágenes se observa a dos unidades identificadas con el nombre de la empresa de transportes Transcallao S.A. y un automóvil de color negro ocupando la vía segregada del Metropolitano, mientras los buses del servicio compartían el mismo tramo.

Un automóvil particular y un vehículo de transporte público transitan por el carril exclusivo del Metropolitano a la altura de la estación Tomás Valle en Lima. (Lisset Chumbemuni)

Combis y auto particular ocupan la vía exclusiva del Metropolitano

Una de las unidades de transporte público presenta la placa ACZ-749, mientras que el automóvil particular, de marca Chevrolet, lleva la matrícula BKK-632.

De acuerdo con el reporte ciudadano, los vehículos habrían ingresado al corredor mediante maniobras que pusieron en riesgo la seguridad vial.

Esta práctica no solo representa un incumplimiento de las normas de tránsito cuando se realiza sin autorización, sino que también puede afectar la frecuencia de los buses y prolongar los tiempos de desplazamiento de los pasajeros.

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La existencia de congestión vehicular en los carriles contiguos no autoriza a los conductores a utilizar la infraestructura destinada al Metropolitano.

Una furgoneta de transporte urbano transita por el carril segregado del sistema Metropolitano de Lima frente a la congestión de la vía contigua. (Lisset Chumbemuni)

¿Cuánto es la multa por invadir la vía exclusiva del Metropolitano?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) advirtió que ingresar sin autorización al corredor exclusivo del Metropolitano constituye una infracción grave, tipificada con el código G10 del Reglamento Nacional de Tránsito.

Para 2026, esta infracción contempla las siguientes sanciones:

Multa económica de S/ 440 , equivalente al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Acumulación de 20 puntos en contra en el récord del conductor.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es la autoridad competente para imponer las papeletas correspondientes.

Solo determinados vehículos de emergencia, como ambulancias, patrulleros y unidades de bomberos, pueden utilizar esta infraestructura en situaciones de emergencia comprobada y con sus luces y sirenas activadas.

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Una flota de autobuses del Metropolitano en un patio de operaciones en Lima se prepara para el programa Impulso Mujer que incorpora a mujeres conductoras. (ATU)

Más de 80 accidentes por invasión de la vía del Metropolitano

La invasión del corredor exclusivo constituye una problemática recurrente en Lima. Según información de la ATU, durante 2025 se registraron más de 80 accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no autorizados que ingresaron indebidamente a esta infraestructura.

Asimismo, hasta el 23 de julio de 2026, la Policía Nacional había impuesto 346 papeletas a conductores por cometer esta infracción, como resultado de 24 operativos de fiscalización.

Entre los puntos donde se han desarrollado intervenciones figuran las inmediaciones de las estaciones Tomás Valle y Honorio Delgado, en la avenida Túpac Amaru.

La circulación indebida de vehículos en estos espacios puede generar riesgos de colisión, retrasos en el servicio y una menor eficiencia en el traslado de los pasajeros del transporte público.

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Por el momento, no se cuenta con una confirmación oficial sobre la identificación de los conductores involucrados en el hecho reportado este miércoles ni sobre la imposición de eventuales sanciones.