La economía peruana registró un crecimiento de el 3,1% durante el tercer trimestre de 2026 y le da un impulso al gobierno de Keiko Fujimori

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La economía peruana registró un crecimiento de el 3,1% durante el tercer trimestre de 2026, un resultado que superó la expansión del 2,8% alcanzada en el periodo anterior y que representa un respaldo para la administración de Keiko Fujimori. El avance estuvo respaldado principalmente por el crecimiento de la inversión privada y la demanda interna, aunque algunos sectores productivos enfrentaron dificultades por las condiciones climáticas y la menor actividad minera.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el producto bruto interno (PBI) aumentó el 3,1% entre julio y septiembre, en comparación con el mismo periodo de 2025. La cifra coincidió con el promedio de las estimaciones de los economistas consultados por Bloomberg y mostró una aceleración frente al trimestre abril-junio.

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De acuerdo a Bloomberg, el comportamiento favorable de la demanda interna y la inversión privada representa un respaldo para el Gobierno, que asumió el poder en julio con el compromiso de reactivar la actividad económica y facilitar las inversiones empresariales.

Uno de los principales motores de la expansión económica en Perú fue la inversión privada

Inversión privada y demanda interna impulsaron el crecimiento

Uno de los principales motores de la expansión económica fue la inversión privada, que creció 12,4% durante el tercer trimestre. A este desempeño se sumó el avance de la demanda interna, que registró un incremento de 6,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ambos componentes contribuyeron a sostener el crecimiento del país, en un contexto en el que el Gobierno busca eliminar obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos y ampliar la participación de trabajadores en la economía formal.

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El dinamismo de la inversión privada constituye un indicador de la disposición del sector privado a ejecutar proyectos y generar empleo.

Sin embargo, el crecimiento no fue uniforme en todos los sectores. La producción minera registró una contracción de 3,9%, lo que afectó el resultado general de la actividad económica.

Keiko Fujimori saluda a representantes del sector financiero durante su visita a la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos. (Presidencia de la República)

Minería y sectores vinculados al clima registraron dificultades

El desempeño de la minería fue uno de los principales factores que limitaron una mayor expansión del PBI. Perú es el tercer productor mundial de cobre, por lo que las variaciones en la actividad minera tienen relevancia para la producción nacional y las exportaciones.

A las dificultades de este sector se sumaron las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, que perjudicaron los cultivos, la pesca y otras industrias relacionadas.

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Las consecuencias alcanzan actividades importantes para la economía peruana. El país es uno de los principales exportadores de harina de pescado utilizada en la alimentación animal y también tiene una presencia destacada en el comercio internacional de productos agrícolas como uvas, arándanos, mangos y paltas.

Las alteraciones climáticas pueden afectar las cosechas, reducir la disponibilidad de recursos hidrobiológicos y generar dificultades en las cadenas de producción y comercialización. Por ello, el impacto de El Niño representa un riesgo que va más allá de los sectores directamente afectados y puede repercutir en el desempeño económico de los siguientes meses.

Crecimiento acumulado de 3,2% entre enero y septiembre

El crecimiento acumulado del PBI llegó al 3,2% entre enero y septiembre de 2026. Aunque el resultado muestra una evolución favorable, todavía se encuentra ligeramente por debajo de la meta establecida por el Gobierno para el cierre del año, que apunta a una expansión del 3,4%.

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Las proyecciones de las instituciones económicas también muestran diferencias respecto al resultado que podría alcanzar Perú al finalizar el ejercicio.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene una estimación de crecimiento del 3,2%, cifra que coincide con la proyección de Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense. Por su parte, BBVA Research, unidad de análisis económico del banco español BBVA, revisó recientemente a la baja su previsión, al pasar del 3,1% al 2,9%, debido principalmente a los efectos que podría generar el fenómeno El Niño sobre las actividades productivas.

Bloomberg señala que, si se cumplen la mayoría de las previsiones, Perú registraría su tercer año consecutivo de crecimiento superior al 3%. Este comportamiento se produciría después de la recuperación de la recesión registrada en 2023.

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Según los analistas consultados, el país podría alcanzar el ritmo de expansión más rápido entre las seis mayores economías de América Latina.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada publicó datos sobre el crecimiento de las exportaciones peruanas desde el 1999.

El Gobierno de Keiko Fujimori busca impulsar la inversión

El crecimiento económico representa un respaldo para la administración de Keiko Fujimori, que asumió el Gobierno en julio de 2026 y ha planteado como uno de sus objetivos reactivar la economía mediante la eliminación de barreras a la inversión privada y la incorporación de más trabajadores al empleo formal.

La administración mantiene una orientación favorable a las empresas y busca generar condiciones para fortalecer la actividad económica.

Perú ha figurado durante años entre las economías con mejor desempeño de América Latina, debido a factores como su crecimiento económico, la estabilidad de su moneda y unas tasas de interés relativamente bajas frente a otros países de la región. Asimismo, históricamente ha mantenido niveles de inflación inferiores a los de varias economías latinoamericanas.

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No obstante, el panorama actual presenta nuevos desafíos que podrían modificar las expectativas de crecimiento.

La lideresa política peruana Keiko Fujimori ofreció un discurso durante su visita a El Salvador ante autoridades gubernamentales, diplomáticos y empresarios. En su intervención pública, transmitida en vivo, expuso sobre seguridad ciudadana, la historia política reciente de Perú y las garantías económicas que ofrece su país para el intercambio comercial y la inversión extranjera, en presencia de figuras como el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa.

Inflación sube a 5,25% y el Banco Central eleva la tasa de interés

Uno de los principales riesgos para la economía peruana es el incremento de los precios de los combustibles y los alimentos presionó la inflación al alza.

Según Bloomberg, los precios al consumidor llegaron a un nivel de 5,25%, una cifra que supera ampliamente el límite superior del 3% establecido dentro del rango meta de inflación del Banco Central de Reserva.

La situación llevó al BCRP a elevar el costo del crédito por primera vez en casi cuatro años. A comienzos de noviembre, el BCRP incrementó la tasa de interés de referencia en 0,25 puntos porcentuales, hasta situarla en 4,50%.

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El aumento de la tasa de interés busca responder a las presiones inflacionarias, pero también puede encarecer el acceso al crédito para las familias y las empresas, un factor de riesgo para el consumo y la inversión.

A este escenario se suman los riesgos de un fenómeno El Niño de mayor intensidad, el incremento de los precios internacionales de los combustibles y unas tasas de interés más elevadas en los mercados internacionales.

El BCRP consideró el alza de alimentos y energía, los choques de oferta y los riesgos geopolíticos, aunque prevé que la inflación se modere. Foto: ComexPerú

Gobierno plantea ampliar el gasto público en S/ 18.000 millones para 2027

Frente a este escenario, el Gobierno de Keiko Fujimori busca contar con mayores recursos para proteger la economía de los riesgos externos y climáticos.

De acuerdo con Bloomberg, la administración pretende habilitar un margen de hasta S/ 18.000 millones, equivalentes a aproximadamente USD 5.200 millones, en gasto adicional para 2027.

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Para lograrlo, el Gobierno propone modificar las reglas fiscales y ampliar el límite máximo del déficit fiscal hasta 2,4% del PBI el próximo año, frente al 1,4% establecido anteriormente.

La iniciativa todavía necesita la aprobación del Congreso de la República. Aunque el partido de Fujimori constituye el bloque más numeroso del Parlamento, no cuenta con una mayoría propia, por lo que deberá conseguir respaldo de otras agrupaciones políticas para sacar adelante la propuesta.

La modificación fiscal permitiría al Ejecutivo disponer de un mayor margen de gasto frente a posibles dificultades económicas, el impacto de El Niño, el encarecimiento de los combustibles y las condiciones financieras internacionales.

Un mapa conceptual ilustra las anomalías térmicas del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico junto con indicadores meteorológicos y de vigilancia sanitaria en Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y riesgos para 2027

Los resultados del tercer trimestre muestran que la inversión privada y la demanda interna continúan siendo componentes importantes para sostener el crecimiento del país. Sin embargo, la evolución de la economía durante los próximos meses dependerá también de la capacidad para enfrentar los riesgos climáticos, controlar la inflación y mantener condiciones favorables para la actividad empresarial.

El Gobierno busca alcanzar una expansión del 3,4% en 2026 y plantea ampliar el margen fiscal para el siguiente año. No obstante, las proyecciones del Banco Central y de las entidades financieras muestran que existen factores que podrían limitar el desempeño económico.

La caída de la producción minera, los efectos de El Niño sobre la agricultura y la pesca, el incremento de los precios de los alimentos y combustibles y las mayores tasas de interés serán variables importantes para determinar el ritmo de crecimiento.