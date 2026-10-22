Perú

Gobierno entregará bonos a familias afectadas por el “Meganiño” y a jubilados ONP: ¿Cuándo?

Bono Meganiño. El gobierno de Keiko Fujimori ha confirmado que entregará dinero para familias afectadas por el fenómeno El Niño, el primer gran reto de su mandato. El MEF detalló que también irá para pensionistas de la ONP para afrontar posible subida de la inflación

Keiko Fujimori
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Se viene un “Meganiño”. Así lo llamó la presidenta Keiko Fujimori, en conferencia de prensa, junto al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Frente a esto, han anunciado que, similar a la pandemia por COVID-19, el Gobierno entregará bonos a los más afectados. Y, tal cual se ha señalado, será desde este diciembre de 2026 (para los jubilados ONP).

“La pandemia nos enseño a focalizar mejor, y después de 6 años, tenemos mejores sistemas para saber hasta la manzana donde puedan estar los afectados”, señaló Cuba. ¿A quiénes irán los bonos?

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  • Familias en el sur. Las que puedan perder parte de su ganado o cosechas
  • Familias en el norte, afectadas por el exceso de lluvias
  • Familias cerca a Lima, afectadas por huaicos y de zonas vulnerables
  • Jubilados ONP, que se entregarán bonos durante tres a cuatro meses para defenderse de la posible alza de la inflación.

En desarrollo...

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