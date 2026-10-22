Gobierno entregará bonos a familias afectadas por el “Meganiño” y a jubilados ONP: ¿Cuándo?

Se viene un “Meganiño”. Así lo llamó la presidenta Keiko Fujimori, en conferencia de prensa, junto al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Frente a esto, han anunciado que, similar a la pandemia por COVID-19, el Gobierno entregará bonos a los más afectados. Y, tal cual se ha señalado, será desde este diciembre de 2026 (para los jubilados ONP).
“La pandemia nos enseño a focalizar mejor, y después de 6 años, tenemos mejores sistemas para saber hasta la manzana donde puedan estar los afectados”, señaló Cuba. ¿A quiénes irán los bonos?
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- Familias en el sur. Las que puedan perder parte de su ganado o cosechas
- Familias en el norte, afectadas por el exceso de lluvias
- Familias cerca a Lima, afectadas por huaicos y de zonas vulnerables
- Jubilados ONP, que se entregarán bonos durante tres a cuatro meses para defenderse de la posible alza de la inflación.
En desarrollo...
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