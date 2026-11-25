El ministro José Tangherlini anunció que el tren Lima-Chosica podría iniciar operaciones a finales de diciembre de 2026. (Andina)

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, informó que el tren Lima-Chosica podría iniciar operaciones a finales de diciembre de 2026 en un primer tramo que conectaría Chosica con una estación situada en el centro de Lima. El anuncio plantea una puesta en marcha parcial del servicio, mientras las estaciones y otras intervenciones en la vía quedan sujetas a un proyecto adicional.

En declaraciones a Canal N, Tangherlini señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabaja junto con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y con el alcalde Gallardo para acelerar la operación de los trenes entre ambos puntos.

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El titular del sector explicó que ProInversión figura como administrador del contrato del tren Lima-Chosica, mientras el ministerio mantiene su rol como ente rector del transporte. Según indicó, las entidades involucradas sostuvieron reuniones para avanzar en la habilitación del servicio antes del cierre de este año.

El ministro precisó que la fecha prevista corresponde a diciembre de 2026. “Este diciembre. El mismo alcalde lo, lo ha anunciado. Estamos corriendo contra el tiempo-”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que el tren entre en funcionamiento durante ese mes.

Los coches y locomotoras pasarían al concesionario para su acondicionamiento

Tangherlini señaló que, al momento de sus declaraciones, se trabajaba en las autorizaciones necesarias para trasladar los coches y las locomotoras que se encuentran bajo administración de la municipalidad hacia el concesionario.

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El objetivo de ese traslado, según explicó, es que el concesionario realice el “overhauling” necesario a las unidades antes de su incorporación al servicio. El ministro vinculó ese proceso con la meta de iniciar la operación del tren entre Chosica y Lima hacia finales de diciembre.

“La idea que tenemos junto con el alcalde, junto con ProInversión, es que, eh, hacia finales de diciembre pueda ya iniciar operación, eh, el tren de, de Chosica a Lima, Lima-Chosica”, afirmó Tangherlini.

La proyección anunciada se limita a un recorrido entre Chosica y una estación ubicada en el centro de Lima. El ministro no detalló el nombre de esa estación ni precisó cuántos coches o locomotoras formarían parte de la primera etapa operativa.

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La primera etapa no contempla las estaciones del proyecto adicional

Ante una consulta sobre las estaciones, el ministro sostuvo que el inicio previsto para diciembre se concentraría en un solo tramo. “Solamente va a haber un tramo de Chosica hacia la estación, eh, del centro de Lima”, manifestó.

Tangherlini explicó que las estaciones corresponden a una iniciativa adicional. Según señaló, ese componente forma parte de un proyecto que también incluye la segregación adecuada de la vía, una intervención que permitiría desarrollar mayores velocidades en el recorrido.

El ministro indicó que dichas obras requieren una adenda y que ProInversión trabaja ese proyecto adicional. En ese marco, diferenció la puesta en operación proyectada para diciembre de las inversiones necesarias para la construcción de estaciones y la separación de la línea ferroviaria.

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La segregación de la vía y el desarrollo de estaciones no fueron presentados como condiciones previas para el arranque del tramo entre Chosica y el centro de Lima. El anuncio del ministerio apunta a habilitar primero esa conexión, mientras ProInversión lleva adelante los estudios e instrumentos vinculados con la siguiente fase.

El costo del proyecto quedará definido en los estudios técnicos

Consultado por el monto de inversión que demandará la solución de transporte, Tangherlini afirmó que esa cifra será parte de los estudios técnicos y de ingeniería. No brindó un cálculo ni un presupuesto estimado para el proyecto.

El ministro dijo que esos estudios deberán considerar la segregación de la línea, la construcción de las estaciones y el análisis técnico requerido para el desarrollo de la infraestructura. “El monto de inversión entiendo que, eh, va a formar parte de los estudios técnicos, de los estudios de ingeniería”, indicó.

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Tangherlini sostuvo que la conexión entre Chosica y Lima beneficiaría a una población que se trasladará entre “estos dos puntos alejados”. La definición del monto de inversión, la infraestructura de estaciones y la segregación de la vía quedarán a cargo del proyecto adicional que, según el ministro, será desarrollado por ProInversión.