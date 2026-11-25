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Efectivos de la Policía Nacional del Perú habrían operado al servicio de ‘La Jauría’, la organización criminal liderada por Jolín Bazán Valderrama, según la investigación del programa de Willax. Uno de los sicarios más buscados tendría vínculos con agentes de distintos rangos en la región La Libertad.

Los nexos no solo habrían facilitado operaciones delictivas de la banda, sino también la entrega de información sobre su organización rival, ‘Los Pulpos’, mediante comunicaciones por llamadas telefónicas y WhatsApp.

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Un testigo clave, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que tras una intervención policial se le pidió explícitamente no dejar constancia de los hallazgos.

“Les habían pedido que no lo consignen en acta, que no remitan nada de eso a la fiscalía”, señaló el testigo, quien calificó la situación como “algo grave”.

Policías habrían protegido a Jolín Bazán y filtraron información sobre Los Pulpos| Foto: Willax Televisión (Beto A Saber)

Video dentro de la Divincri reveló instrucciones a Jolín Bazán

En 2023, Jolín Bazán Valderrama fue intervenido por primera vez en el distrito de Huanchaco. Para entonces ya pesaba sobre él una requisitoria y señalamientos por integrar Los Pulpos. Pese a ello, recuperó la libertad.

Un video grabado dentro de la propia División de Investigación Criminal (Divincri) registró las instrucciones que agentes policiales habrían dado a Bazán sobre qué declarar ante la fiscalía: debía sostener que el arma hallada en su poder había sido sembrada, ya que no podía cargarla entre sus prendas.

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“Hágale, que todo corre, que todo corre. Para ir por abajo, porque se va a venir abajo, mira”, se escucha decir a uno de los agentes en la grabación.

Un video muestra a agentes policiales que enseñan a Jolín Bazán cómo declarar ante la fiscalía| Foto: Captura de video de Willax TV

Aquel 23 de abril de 2023, Bazán fue capturado junto a Edinson Alfredo García Vázquez, suboficial de la Policía de 28 años. Más de tres años después, se desconoce si García Vázquez fue procesado o separado de la institución.

Policía condenado por secuestro fue luego absuelto

García Vázquez no es el único policía vinculado a Bazán. En noviembre de 2022 fue capturado Elvis Solano Castañeda, suboficial que se había desempeñado en la sección de robos y homicidios de la Divincri de Trujillo. Bazán viajó junto a este efectivo hasta Lima para entregar información sobre un hombre de confianza de Johnson Pulpo, líder de la organización rival.

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Solano Castañeda fue condenado a 30 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, operación atribuida a Bazán. Sin embargo, esta fue revocada. El tribunal lo absolvió y ordenó su inmediata liberación.

César Quiroz, exconsejero regional de La Libertad, vinculó este episodio con el secuestro y posterior muerte del padre de un alcalde local.

Agentes policiales custodian a alias Jolín, cabecilla de la banda La Jauría, durante su traslado en una pista aérea tras su captura en un operativo conjunto. (Agencia Andina)

“En una conversación que hay entre Johnson Pulpo y el ya fallecido Gato Coté, donde Johnson le dice al Gato Coté, presuntamente Jolín Bazán colaboraría con la Policía Nacional, sería informante de la Policía Nacional”, relató Quiroz.

Overt David Bazan Villanueva fue capturado por primera vez el 18 de agosto de 2010 tras el secuestro y robo al contador de una fábrica de embutidos, intervención en la que murió un expolicía que lo acompañaba, Peter Benítez Contreras.

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Tras cumplir condena, fue detenido nuevamente el 26 de febrero de 2024 en una cevichería de Trujillo, ya como miembro reconocido de ‘Los Pulpos’. En esa ocasión se le incautó un celular con mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp y registros de llamadas con oficiales y suboficiales de la tercera macrorregión policial de La Libertad. Según el testigo clave consultado, el dispositivo contenía comunicaciones con cinco policías: dos de alto grado y el resto pertenecientes a la oficina de inteligencia regional.

Víctor Revoredo, entonces jefe de la lucha contra el crimen organizado en La Libertad, reconoció que la Inspectoría investigaba estos vínculos. Pese a los hallazgos, según el testigo clave, los propios agentes que intervinieron el celular habrían pedido no dejar constancia de la información en acta ni remitirla a la fiscalía.

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El coronel Carlos Augusto Ato Morales aparece en la historia porque en 2024 ocupaba el cargo de jefe de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI) de la Policía Nacional del Perú en La Libertad, precisamente cuando se produjo la incautación del celular del hermano de Jolín. En ese contexto, el entonces gobernador regional César Acuña solicitó, el 12 de noviembre de 2024, la remoción de Ato Morales en medio de denuncias sobre presuntas filtraciones.

Meses después, Bazán Villanueva sería asesinado cuando ingresaba a una discoteca en Trujillo.