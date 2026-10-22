Perú

MEF sobre bonos y medidas contra El Niño: “Los países de la región nos ven con envidia, no todos pueden responder así”

El Gobierno ha anunciado cuatro grandes intervenciones para hacer frente al impacto de El Niño y otros dos choques de oferta en los próximos meses y confían en el éxito de estas medidas

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.
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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, señaló este jueves que el Perú cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos que permiten responder con acciones concretas y una política anticíclica los riesgos derivados del fenómeno El Niño.

Como se sabe, en la conferencia de prensa tanto Cuba como la presidenta Keiko Fujimori anunciaron las medidas que se tomarán: bonos monetarios para familias vulnerables, mantenimiento de obras, subsidios a combustibles y obras de infraestructura.

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Asimismo, desde Palacio de Gobierno, Cuba aseguró que el Perú es de los pocos países en el mundo que puede llevar a cabo un paquete de medidas de esta magnitud. “No todos los países pueden hacerlo, solo los países solventes. La gran mayoría de países del planeta no puede responder así”, señaló el ministro tras mencionar que el Perú posee una deuda pública de alrededor de 30% del Producto Bruto Interno (PBI).

Elmer Cuba, ministro de Economía de Perú
El MEF confía en que Perú tiene el dinero suficiente para aprobar el desembolso de dinero para las cuatro intervenciones que se darán en los siguientes meses. - Crédito Presidencia

Las cifras que ven con confianza

¿Qué motiva al MEF a dar estas declaraciones? Perú tendría el espacio fiscal necesario para dar medidas como esta, un lujo que, Cuba sugiere, otros países de la región no pueden darse. “Los países de la región nos ven con cierta envidia porque ellos quisieran hacer lo mismo, pero no pueden. Tienen 60% u 80% de deuda y no pueden responder de esa manera y nosotros lo vamos a hacer”, indicó.

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Asimismo, el nivel de déficit fiscal de alrededor de 2% se ubica muy por debajo del resto de países emergentes en el mundo, lo que permite al actual Gobierno ejecutar medidas de gran magnitud sin afectar la estabilidad fiscal.

Por eso, el ministro consideró que “esto no es algo menor, es fruto, y rindo homenaje a todos mis colegas que me han antecedido en el puesto en los últimos 20 años porque gracias a ellos y su responsabilidad fiscal tenemos ese espacio que lo podemos usar ahora sin problemas”, puntualizó.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori y el MEF anunciaron las medidas para defender la economía en los próximos meses de su mandato. - Crédito Difusión

Hay espacio fiscal para este gasto, según el MEF

La economía global enfrentará amenazas que podrían afectar el dinamismo de cualquier país, por lo que será clave ejecutar medidas fiscales para mitigar el impacto de las mismas, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Asimismo, el ministro hizo mención de tres choques de oferta que enfrentan las economías de todo el mundo, como son el fenómeno El Niño, el aumento de los precios de los combustibles y las mayores tasas de interés internacionales. Estos son también señalados por la presidenta Fujimori como los tres impactos.

“Cada uno de estos choques de oferta amenaza el normal funcionamiento de cualquier economía y puede afectar el dinamismo del Perú, algo que no vamos a permitir porque tenemos espacio fiscal”, indicó Cuba en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en el Congreso de la República
El MEF ya había adelantado anteriormente que se venían estas intervenciones. - Crédito MEF

La medidas que tomará el Gobierno

Son cuatro medidas que se tomarán y que implican destinar mayor gasto público. Estas son:

  • Bonos monetarios para familias vulnerables y jubilados de la ONP. Se destinará S/2.500 millones para proteger a estas poblaciones vulnerables frente a impactos El Niño y serían entregados cada mes durante tres a cinco meses
  • Mantenimiento de obras. Serán S/2.000 millones para estas intervenciones que también se espera que generen empleo en el corto plazo
  • Subsidios de combustible. Se destina S/500 millones para que los conductores afronten las alzas del precio en la gasolina y otros
  • Obras de infraestructura. Se destinará S/13.000 millones, de los cuales una parte irá para el sector Educación (S/6.000 millones) y otra para terminar obras que estaba paralizadas (S/7.000 millones).

Sobre los bonos, quienes lo reciban serán las familias vulnerables en diferentes partes del Perú y otras poblaciones cuya economía pueda ser impactada en los próximos meses. A detalle, son cuatro grupos que serán beneficiados:

  • Familias vulnerables del sur andino. Más allá de que sean impactadas por el FEN o no
  • Familias afectadas por las lluvias en el norte del país
  • familias damnificadas por huaycos y desbordes de ríos (más que nada cerca a Lima)
  • Personas en situación de vulnerabilidad, como los jubilados, adultos mayores y otros.

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