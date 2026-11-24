Trabajadores no pueden recibir aumentos y bonos, a excepción de los ya contemplados. - Crédito UGEL02

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Ya solo falta un mes para que acabe 2026, y el Ministerio de Economía y Finanzas ha reiterado —justamente previo a diciembre, el mes de cierre del año, de Navidad, donde los trabajadores suelen ser agasajados— la prohibición vigente en el Presupuesto Público 2026 de aprobar aumentos y bonos para trabajadores públicos.

“La Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de las funciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1440 (Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público), recordó a las entidades del Sector Público que respecto a los ingresos de personal están prohibidas las medidas económica adicionales que impliquen aumentar este monto.

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“El artículo 6 de la Ley Nº 32513 (Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026) prohíbe el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, sin importar su forma, modalidad, periodicidad o fuente de financiamiento”, resalta la prohibición de incrementos y nuevos beneficios.

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Entidades no pueden aumentar ingresos

Las entidades públicas no pueden contravenir el artículo 6 de la Ley del Presupuesto. Pero esto no implica que el gobierno no pueda aprobar beneficios adicionales, solo que estos deberán estar fundamentados en su presupuesto y, como suele suceder, incluir un apartado que se excluya de lo que señala este artículo (como pasa con las medidas que se pactan por la negociación colectiva).

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Asimismo, el artículo 6 prohíbe la aprobación de nuevos conceptos con estas mismas características (de aumentos y bonos). “En consecuencia, todo acto administrativo que contravenga esta disposición es nulo de pleno derecho, inejecutable e inexigible, bajo responsabilidad del titular de la entidad que lo emita”, aclara el MEF.

El Ministerio de Economía justo reitera esta medida, vigente desde inicios del año, a puertas de diciembre, donde se dan agasajos y se dan beneficios adicionales a los trabajadores públicos. Porque sí hay bonos extras que se entregan ese mes que están validados por el mismo Presupuesto.

Mientras, cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

Lo que se paga en diciembre

Además del sueldo, los trabajadores públicos sí recibirán un bono extra este diciembre. Se trata del aguinaldo de S/300 para todos los trabajadores y la gratificación para los empleados CAS.

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¿A quiénes se entregará el aguinaldo? Este irá para

Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, la Ley 29944 y la Ley 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1153

Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público

El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley 15117, los Decretos Leyes 19846 y 20530, el Decreto Supremo 051-88-PCM, la Ley 28091 y el Decreto Legislativo 1133.

El convenio colectivo centralizado quedó firme. Ahora falta que se aprueba el Presupuesto Público 2027. - Crédito Andina

Estos recibirán los siguientes montos contemplados en presupuesto:

Los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, cuyos montos ascienden, cada uno, hasta la suma de S/300

La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400. (Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad, cuyo monto corresponde al señalado en el presente literal, se incluye en la planilla de pagos del mes de junio).

Asimismo, la entidades públicas que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada se sujetan a lo establecido en la Ley 27735, Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad.

De igual manera, los servidores contratados bajo el régimen del servicio civil, perciben los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad en julio y diciembre, respectivamente, conforme lo establece la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y el Reglamento de Compensaciones de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

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Por otro lado, los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 perciben por concepto de aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, hasta el monto al que hace referencia el literal a) del numeral 7.1 (el 20% de su sueldo).