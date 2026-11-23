Verifica si tu boleto tiene premio con la combinación ganadora, la Boliyapa y las bolillas del ‘Sí o Sí’. El pozo acumulado asciende ahora a S/ 11′619,263. América TV/ La Tinka.

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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este domingo 22 de noviembre. El tradicional sorteo de La Tinka congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 11′250,627.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías, ya que la modalidad del ‘Sí o Sí’ repartió importantes premios en efectivo en el país.

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Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron el destino de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 7, 26, 47, 34, 30 y 6.

¡Sube el premio! El pozo de La Tinka alcanza los S/ 11′619,263 para este miércoles 25 de noviembre. Captura: América TV.

Ganadores de la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’ del 22 de noviembre

Cuando la jugada principal deja con la miel en los labios a los apostadores, los ojos se posan sobre la ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’. Para la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el número 29. El reporte de resultados detalló que en esta edición no hubo ganador con 5 aciertos más la boliyapa (premio de S/ 100,000), pero sí se registraron 2 boletos premiados con 5 aciertos simples.

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Por su parte, la dinámica del ‘Sí o Sí’ requirió extraer las bolillas 46, 9, 11 y 23 hasta dar con los boletos premiados, resultando ganadora la bolilla 23. En esta sección, cuatro afortunados tinkeros se repartieron el premio de S/ 50,000 de esta modalidad.

Tras no reventar el premio mayor en esta jornada, el Pozo Millonario de La Tinka continuará acumulándose y pondrá en juego un monto estimado de S/ 11′619,263 para su próximo sorteo, programado para el miércoles 25 de noviembre.

¡Sube el premio! El pozo de La Tinka alcanza los S/ 11′619,263 para este miércoles 25 de noviembre. Captura: América TV.

Cómo reclamar los premios de La Tinka

Los jugadores que obtuvieron algún acierto en el sorteo del 22 de noviembre pueden hacer efectivo el cobro de sus ganancias en los puntos de venta autorizados a nivel nacional, siempre que el monto sea menor a S/ 5,000. Para montos mayores o iguales a esa cifra, incluidos los premios de 5 aciertos y el pozo del ‘Sí o Sí’, es necesario presentar el boleto original en buen estado junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en las oficinas principales de Intralot en Lima.

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Quienes participaron a través de la plataforma web de La Tinka tienen la opción de gestionar el desembolso directamente desde su cuenta virtual. El sistema permite transferir los fondos a una cuenta bancaria registrada o generar un código de cobro para retirarlo en efectivo en los locales habilitados, cumpliendo con los plazos establecidos en el reglamento oficial del juego.

¡Sube el premio! El pozo de La Tinka alcanza los S/ 11′619,263 para este miércoles 25 de noviembre. Captura: América TV.

¿Qué días se juega La Tinka y hasta qué hora se puede comprar?

Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana, específicamente los miércoles y domingos a partir de las 22:50 horas. Las transmisiones en vivo se emiten a través de la señal abierta de América Televisión y mediante las plataformas digitales oficiales de la lotería, donde un notario público certifica la extracción de cada bolilla.

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Para participar en cualquiera de las ediciones semanales, los usuarios tienen plazo para adquirir sus jugadas hasta las 21:50 horas del mismo día del sorteo. Las apuestas pueden registrarse tanto de forma presencial en los puntos de venta autorizados a nivel nacional como a través de la web oficial de Intralot, utilizando el saldo virtual disponible en la cuenta del jugador.