¿Qué responden las AFP sobre la caída de la rentabilidad de los fondos de pensiones? - Crédito Andina

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¿Tranquilidad para los afiliados AFP? Ante la caída de los fondos de pensiones, que alertó y asustó a afiliados —un grupo, sobre todo del fondo 3, marcaron rentabilidad negativa—, las AFP han respondido mensajes de sus afiliados, que consultaron a estas empresas a través de redes sociales.

Si bien se debe apuntar que para este 25 de noviembre parte de la caída fue paliada, y ahora cuentas ya muestran una rentabilidad positiva, si según datos de la SBS, este año la rentabilidad viene con una tendencia a la baja.

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¿Cómo responde AFP Integra, AFP Habitat, Profuturo AFP y Prima AFP a las preocupaciones de sus afiliados? El mensaje es similar: explican la caída por los factores nacionales e internacionales, así como señalan que la rentabilidad de los fondos debe medirse al largo plazo.

Los afiliados de las AFP reportan que están perdiendo rentabilidad. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Empresas AFP responde por caída de rentabilidad

Se ha dado una caída de los fondos de pensiones, en el contexto de movimiento fuertes del mercado internacional y nacional, frente también al fenómeno El Niño, el Perú se encuentra inclusive ajustando su expectativa de crecimiento para este 2026.

La caída de fondos ha asustado a afiliados, quienes inclusive antes de la nota sobre la baja rentabilidad de Infobae Perú, mostraron su preocupación en redes sociales. ¿Cómo responden las AFP?

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“Entendemos tu preocupación. La reciente caída en el valor de los fondos responde principalmente a la incertidumbre política en algunos países y a las expectativas sobre el crecimiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Recuerda que las fluctuaciones son parte del comportamiento de los mercados, especialmente en los fondos con mayor exposición a renta variable. Por ello, es importante evaluar el desempeño de tus inversiones con una visión de largo plazo. En AFP Habitat continuamos monitoreando y gestionando las inversiones de los fondos”, respondieron de AFP Habitat.

Y en medio de todo se propone el noveno retiro de AFP. El tema se toca en el programa Hablemos Claro de Exitosa Noticias, donde el periodista Nicolás Lúcar entrevista vía Zoom a la especialista en temas financieros Rossana Gallesio.

Por otro lado, Profuturo AFP señaló que “las variaciones en la rentabilidad de los fondos se deben a diferentes factores internacionales y nacionales. Es importante recordar que la rentabilidad se mide a largo plazo y que en situaciones similares la rentabilidad se ha recuperado, logrando un balance positivo”.

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Mientras, Prima AFP señaló lo siguiente: “Tu fondo se invierte en los mercados financieros, por lo que varía día a día según el panorama económico y tiende a recuperarse en el largo plazo”.

En el caso de AFP Integra, la comunicación más reciente en respuesta a un cliente, públicamente en redes sociales, es de hace una semanas: “Nos importa mucho tu caso. Puedes escribirnos por WhatsApp o llamarnos a nuestra central telefónica”.

Revisa tu cuenta AFP. Esta muestra es de un afiliado cuya rentabilidad cayó fuertemente. - Crédito Cortesía a Infobae Perú

Rentabilidad del Fondo 3

En los últimos año el fondo 3 de las AFP es el que ha generado las mayores rentabilidades para los afiliados AFP, pero también es el más riesgoso.

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¿Y cómo va la rentabilidad de estos fondos? Por un lado, en la lectura de su rentabilidad nominal (el valor sin considerar inflación) están los siguientes datos:

AFP Habitat generó la mayor rentabilidad en octubre, de 25,41% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Integra generó una rentabilidad en octubre de 19,75% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Prima generó una rentabilidad en octubre de 20,96% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Profuturo generó la menor rentabilidad en octubre, de 13,26% (acumulado en los últimos 12 meses).

Mientras, en el valor real, considerando la inflación, están los siguientes porcentajes:

AFP Habitat generó la mayor rentabilidad real en octubre, de 19,15% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Integra generó una rentabilidad real en octubre de 13,77% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Prima generó una rentabilidad real en octubre de 14,93% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Profuturo generó la menor rentabilidad real en octubre, de 7,61% (acumulado en los últimos 12 meses).