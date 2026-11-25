Cuatro provincias de Ucayali en nivel rojo por temperaturas de niveles históricos. Foto: Agencia Andina.

Guardar

Policías, periodistas de campo, repartidores, vendedores y obreros de construcción son algunos de los trabajadores que, por las características de sus actividades, deben permanecer varias horas expuestos al sol. Esta situación, sumada al esfuerzo físico y las altas temperaturas, puede elevar el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y, en los casos más graves, un golpe de calor.

Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Resolución Ministerial N.º 341-2026-TR, que establece medidas para prevenir y mitigar los riesgos laborales asociados a condiciones climáticas extremas. Entre las disposiciones se contempla incorporar la hidratación en los planes de gestión de riesgos térmicos, con el propósito de proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

PUBLICIDAD

¿Cómo prevenir los golpes de calor durante la jornada laboral?

La Dra. Romy Mayta, especialista en salud ocupacional de B. Braun y experta en deshidratación y golpes de calor, explica que el riesgo depende de factores como la intensidad de las labores, las condiciones ambientales y el tiempo de exposición. Por ello, recomienda adoptar medidas preventivas durante la jornada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Aprovechar las pausas para enfriar el cuerpo. Permanecer durante varias horas bajo el sol puede provocar una acumulación de calor en el organismo. Por ello, es importante realizar descansos en espacios frescos o con sombra, beber agua con frecuencia y refrescarse el rostro y el cuello antes de retomar las actividades. Reducir el esfuerzo físico durante las horas de mayor calor. Cuando no sea posible modificar el horario de trabajo, se recomienda disminuir el ritmo de las tareas más exigentes y evitar esfuerzos continuos. Cargar materiales, caminar largas distancias o trasladar mercadería incrementa la producción de calor del organismo y puede acelerar el agotamiento. Utilizar ropa adecuada. Siempre que las condiciones laborales lo permitan, es preferible vestir prendas ligeras, transpirables y de colores claros. También se puede utilizar un sombrero de ala ancha o una gorra con protección para el cuello, sin dejar de lado los equipos de seguridad obligatorios. Reconocer las señales de alerta. Los mareos, el dolor de cabeza, las náuseas, la debilidad intensa y los calambres pueden ser síntomas de agotamiento por calor. Ante estas molestias, se debe suspender la actividad, buscar un lugar fresco e hidratarse si la persona está consciente y puede beber sin dificultad. Si los síntomas persisten o empeoran, es necesario buscar atención médica.

¿Qué hacer ante una sospecha de golpe de calor?

Los ciudadanos de diferentes zonas del Perú deberán soportar temperaturas superiores a los 30°C en los últimos días del año 2023. (Composición Infobae)

La especialista advierte que la confusión, las convulsiones y la pérdida del conocimiento son señales de alarma que pueden indicar un golpe de calor. Se trata de una emergencia médica que requiere atención inmediata.

Ante esta situación, se recomienda:

Llamar a los servicios de emergencia. En Perú, se puede contactar al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a través del 106.

Trasladar a la persona a un lugar fresco y con sombra, siempre que sea seguro hacerlo.

Retirar el exceso de ropa para facilitar el enfriamiento del cuerpo.

Comenzar a enfriar a la persona de inmediato con agua fría, paños húmedos y ventilación.

No darle líquidos si está confundida, convulsiona, permanece inconsciente o no puede tragar con seguridad.

No esperar a que los síntomas desaparezcan para solicitar atención médica. Se debe continuar con las medidas de enfriamiento mientras llega la ayuda.

La Dra. Romy Mayta recuerda que la prevención debe formar parte de la organización de las actividades laborales, especialmente en aquellas ocupaciones que requieren permanecer al aire libre durante periodos prolongados.

PUBLICIDAD