Los afiliados de las AFP reportan que están perdiendo rentabilidad. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

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Esta mañana varios afiliados a las AFP han revisado sus fondos AFP y se han dado con la sorpresa de una gran caída en la rentabilidad que se estaba generando. Cabe mencionar que si bien hay una caída general que corresponde a las caída de la Bolsa de Valores de Lima y a Wall Street, esta se ha traducido en un gran impacto para los fondos más arriesgados en las AFP.

Y uno de los que se ha visto más impactado es el fondo 3, el fondo arriesgado, uno que se suele recomendar a los afiliados más jóvenes. Cuentas de AFP que estaban generando rentabilidades altas a 20,47% (dato de octubre, según reporte de la SBS, para la rentabilidad nominal acumulada en octubre al periodo de un año) ha caído a generar pérdida para los afiliados (según la captura del momento de este martes 24 de noviembre)

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¿A qué se debe esto? Según César Antunez, economista especializado en Finanzas, esta caída, que ha afectado fuertemente al fondo Tipo 3, sería una consecuencia del ajuste de precios en los metales. Algo que también impactó en la Bolsa de Valores de Lima. Pero también factores geopolíticos han impactado en la rentabilidad de los afiliados del fondo 3.

Revisa tu cuenta AFP. Esta muestra es de un afiliado cuya rentabilidad cayó fuertemente. - Crédito Cortesía a Infobae Perú

Fondos AFP caen para los más arriesgados

Se debe considerar que las AFP ofrecen diferentes tipos de fondo, según el destino de las inversiones a donde se coloca el dinero de los afiliados. Así, el fondo 3 es el más arriesgado, y históricamente es el que puede generar mayor rentabilidad, pero también puede ser el que caiga más y sea más vulnerable.

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Para una muestra, un fondo compartido a Infobae Perú, que tenía aportes acumulados de alrededor de S/8.000 estaba generando una rentabilidad de S/1.000 a octubre de este año ha caído fuertemente y tiene ahora una rentabilidad de -S/93.

Pero, ¿por qué? Es cierto que los fondos AFP han estado cayendo este año. Solo hace falta ver los datos de la SBS para ver cómo en el fondo 3 se ha retrocedido en la rentabilidad, pasando de 31,72% en septiembre a 20,47% en octubre.

En el programa Hablemos Claro de Exitosa Noticias, el periodista Nicolás Lúcar entrevista vía Zoom a la especialista en temas financieros Rossana Gallesio. Durante la conversación, se analiza la propuesta de un noveno retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el Perú, abordando la situación actual de los afiliados, el impacto en el sistema previsional y la realidad del mercado laboral en el país.

“La caída se debe a la corrección de las acciones mineras tras el ajuste en los precios de los metales. Esto impactó en la Bolsa de Valores de Lima, que reportó un Índice General que retrocedió -7,91% en octubre, y un Índice Selectivo que cayó -6,83%”, señala Antunez.

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Pero hay más. Adicionalmente, “existe presión de factores geopolíticos como el conflicto entre EE.UU. e Irán. Este conflicto bélico afectó principalmente al Fondo 3 (hasta 80% renta variable y 20% renta fija), que reportó una rentabilidad de 12 meses de 31,72% en setiembre a 20,47% en octubre en rentabilidad nominal”.

Ahora esa caída sería mayor para noviembre, pero esto solo se comprobaría con los datos que se reporten a la SBS. Mientras, los afiliados pueden verlo directamente en su fondo AFP. tan solo deben ingresar y revisar cuánto es la rentabilidad que ha generado sus aportes. En casos del fondo 3, esto podría ser negativo, dependiendo de las inversiones en que su dinero este según la AFP a la que esté afiliado.

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El noveno retiro AFP está en el Congreso, pero la SBS alerta que la rentabilidad podría caer incluso más con uno nuevo aprobado. - Crédito Andina

Cómo va la rentabilidad del fondo 3

Como se sabe, en los últimos año el fondo 3 de las AFP es el que ha generado las mayores rentabilidades para los afiliados, pero también es el más riesgoso.

¿Cómo va la rentabilidad de estos fondos? Por un lado, en la lectura de su rentabilidad nominal (el valor sin considerar inflación) están los siguientes datos:

AFP Habitat generó la mayor rentabilidad en octubre, de 25,41% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Integra generó una rentabilidad en octubre de 19,75% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Prima generó una rentabilidad en octubre de 20,96% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Profuturo generó la menor rentabilidad en octubre, de 13,26% (acumulado en los últimos 12 meses).

Por otro lado, en el valor real, considerando la inflación, están los siguientes porcentajes:

AFP Habitat generó la mayor rentabilidad real en octubre, de 19,15% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Integra generó una rentabilidad real en octubre de 13,77% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Prima generó una rentabilidad real en octubre de 14,93% (acumulado en los últimos 12 meses)

AFP Profuturo generó la menor rentabilidad real en octubre, de 7,61% (acumulado en los últimos 12 meses).