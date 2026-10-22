AFP: fondos de pensiones registraron rentabilidades de hasta 31,72% en los últimos 12 meses

Según Prima AFP, el Fondo 3 obtuvo la mayor rentabilidad promedio del sistema, con un 31,72%. Foto: Andina

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Los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) obtuvieron resultados positivos en sus cuatro modalidades durante los 12 meses terminados en setiembre de 2026. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los rendimientos promedio alcanzaron un máximo de 31,72%, en un periodo marcado por la volatilidad de los mercados financieros internacionales.

La evolución de las inversiones fue diferente según el perfil de cada portafolio. Los fondos con mayor exposición a la renta variable lideraron las ganancias, mientras que aquellos orientados a instrumentos más conservadores presentaron avances más moderados. En paralelo, el desempeño de los activos peruanos contribuyó a los resultados de las administradoras privadas de pensiones.

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¿Cuánto rindieron los cuatro tipos de fondos AFP?

De acuerdo con la información difundida por Prima AFP, el Fondo 3 encabezó los resultados del sistema, con una rentabilidad promedio de 31,72% en los últimos 12 meses a setiembre de 2026. En segundo lugar se ubicó el Fondo 2, con 17,72%, seguido del Fondo 1, que registró 7,51%. El Fondo 0 obtuvo un rendimiento promedio de 4,43%.

Estas cifras corresponden al promedio de cada categoría y no necesariamente coinciden con el desempeño individual de todas las administradoras. En el caso de Prima AFP, el Fondo 3 alcanzó una rentabilidad de 32,99%, mientras que el Fondo 2 llegó a 19,21%. Por su parte, el Fondo 1 registró un retorno de 7,71%.

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En el programa Hablemos Claro de Exitosa Noticias, el periodista Nicolás Lúcar entrevista vía Zoom a la especialista en temas financieros Rossana Gallesio. Durante la conversación, se analiza la propuesta de un noveno retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el Perú, abordando la situación actual de los afiliados, el impacto en el sistema previsional y la realidad del mercado laboral en el país.

El Fondo 1 está dirigido a afiliados de entre 60 y 65 años y mantiene aproximadamente el 90% de su portafolio en instrumentos de renta fija. El 10% restante se encuentra expuesto a la renta variable, cuya evolución también influyó en los resultados de esta modalidad.

Factores que influyeron en el rendimiento de las inversiones

Carlo León, gerente de Renta Fija de Prima AFP, explicó que los resultados se obtuvieron en un entorno internacional complejo para los instrumentos de deuda. Entre los factores que condicionaron el comportamiento de estos activos mencionó las presiones inflacionarias, las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por el elevado endeudamiento de las economías desarrolladas.

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El ejecutivo señaló que el incremento de las tasas de interés repercute en el valor de los instrumentos de renta fija. Este escenario se reflejó en los movimientos registrados por los mercados durante las últimas semanas del periodo analizado y planteó desafíos para la gestión de los portafolios de inversión.

Sin embargo, el comportamiento de la renta variable también favoreció a los fondos peruanos. Según León, los mercados internacionales recibieron el impulso de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial, mientras que en el ámbito local sobresalieron los sectores minero y bancario.

Carlo León, gerente de Renta Fija de Prima AFP, señaló que estos resultados se registraron en un contexto internacional adverso para los instrumentos de deuda. Foto: ComexPerú

La combinación de estos factores contribuyó al desempeño de los fondos, incluso en un contexto de fluctuaciones financieras. En particular, la exposición parcial del Fondo 1 a las acciones permitió que este portafolio también se beneficiara de la evolución de los mercados bursátiles.

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Deuda soberana peruana y perspectivas para los fondos

Otro elemento destacado por León fue la resistencia de la deuda soberana peruana frente al contexto de alto endeudamiento global. Entre los factores que respaldaron su comportamiento mencionó el nivel de deuda del país, las reservas internacionales, las tasas reales y la credibilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para mantener la inflación dentro del rango meta.

El gerente de Renta Fija de Prima AFP agregó que la reducción de la prima de riesgo y la expectativa de un menor déficit fiscal contribuyeron a disminuir las necesidades de financiamiento. En este último aspecto, señaló que los ingresos extraordinarios provenientes de los metales favorecieron las perspectivas fiscales.

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Estos elementos formaron parte del entorno en el que se desenvolvieron las inversiones previsionales durante los últimos 12 meses. No obstante, los resultados corresponden al periodo concluido en setiembre de 2026 y no garantizan que los fondos mantengan los mismos rendimientos en los meses siguientes.

La propuesta para autorizar un noveno retiro de fondos de pensiones de las AFP en Perú genera el debate y posiciones divididas. El informe incluye opiniones de ciudadanos en las calles, declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Sheput, y el análisis del especialista Miguel Alzamora sobre el impacto económico de la medida en las futuras jubilaciones y el sistema de salud pública.

Finalmente, León resaltó el trabajo de los equipos de inversión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que gestionaron sus portafolios durante un año caracterizado por la volatilidad de los mercados financieros. Los resultados registrados reflejan tanto las condiciones internacionales como el desempeño de los activos locales en los que invierten los fondos.

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