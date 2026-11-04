Tu AFP se reduciría por al fenómeno El Niño, pero se espera recuperación a largo plazo

Crece la preocupación de los afiliados sobre su dinero en las cuentas AFP. ¿Impactará mucho El Niño? - Crédito Andina/Renato Pajuelo

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En medio de la expectativa del retiro de AFP, el que ya tiene un proyecto de ley en el Congreso y está recibiendo las primeras opiniones previo al debate en la Comisión de Economía, los afiliados tendrán que ver a sus fondos de pensiones afrontar el impacto del Fenómeno El Niño (FEN).

Como se sabe, el FEN ya tiene un costo estimado para la economía peruana: según el Reporte de Inflación de septiembre del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este restaría 0,9 puntos porcentuales al crecimiento del PBI este año y 1,1 puntos el 2027. La entidad redujo su proyección de crecimiento a 3,2% para el 2026 y a 3% para el 2027 y los sectores más golpeados serían la pesca y el sector agropecuario, con caídas de 30,7% y 1,5%, respectivamente.

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¿Esto podrá impactar a tu fondo AFP? Prima AFP detalla que los impactos los anteriores fenómenos El Niño sí han impactado a los fondos de pensiones, al menos, inicialmente, haciendo que se generen pérdidas para los afiliados, de hasta 12%. Pero también señalan que, dado que los fondos son de largo plazo, pasada la temporada del impacto, estos se recuperan.

Mientras, un proyecto ya planea dar dinero de las cuentas para los afiliados para afrontar el FEN. - Crédito Andina

El impacto del FEN

Como se sabe, además de la corrección de la proyección del PBI en Perú, el BCR también elevó su proyección de inflación para el 2026 de 3,8% a 4,2%. Frente a este escenario, muchos afiliados se preguntan qué pasará con su fondo de pensiones. Pero desde Prima AFP ponen ‘paños fríos’.

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“El Niño se monitorea y se incorpora en el análisis de riesgo de nuestras inversiones. Un fondo diversificado no apuesta a un solo sector ni a un solo país. Eso ayuda a reducir su exposición a riesgos específicos y a afrontar episodios como este con una perspectiva de largo plazo”, señaló Carlo León, gerente de Renta Fija de Prima AFP.

Para la AFP, la clave está en cómo se invierte el ahorro previsional. “Hoy el ahorro de los afiliados cuenta con una mayor diversificación. Al cierre del 2025, el 48% de la cartera de las AFP estaba invertida en el exterior, lo que reduce la exposición a riesgos locales”, explica León. Pero no siempre habría sido así: en los primeros años del sistema, el tope para invertir fuera del país era de 5%, y ahora el límite legal es de 80% y el BCR lo administra con un tope operativo de 51%.

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El video presenta un segmento de noticias que comienza con una presentadora en un estudio televisivo. Luego, muestra al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, exponiendo gráficos económicos. Las imágenes incluyen una carretera con tráfico nocturno, una vía inundada con vehículos y personas, un autobús de transporte público circulando por una calle urbana, y una toma de un edificio alto. Se abordan las previsiones económicas, la proyección del PBI, y la posible disminución de los precios de los pasajes ante la baja del precio del petróleo, además de los efectos del fenómeno El Niño.

De esta manera, las inversiones en el Perú se reparten entre bonos del Gobierno, depósitos y valores de empresas de distintos sectores. Así, se reduce la exposición del fondo a un golpe concentrado en la pesca o en el agro. El Niño también puede afectar a otras empresas y presionar la inflación: alimentos más caros pueden reducir el poder adquisitivo del ahorro.

Pero un tercer factor pone en contexto esto: el tiempo. Mientras un episodio de El Niño dura meses, el fondo de pensiones, en cambio, se construye con décadas de aportes y su rentabilidad se mide en ese horizonte. “Los fondos de pensiones, por diseño, apuntan a plazos largos de inversión que permiten afrontar mejor las fluctuaciones de corto plazo”, aseguró León.

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Se viene el FEN: el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

¿Qué pasó en los Niños anteriores?

Asimismo, Prima AFP comparte los resultados en cuatro episodios relevantes de El Niño, según la serie del BCR para el fondo único y, desde diciembre del 2005, el Fondo 2. Las cifras miden la rentabilidad real de los doce meses previos a cada fecha y reflejan también otros factores de mercado:

El Niño de 1997-1998 (extraordinario, de marzo de 1997 a septiembre de 1998). Coincidió con las crisis asiática y rusa, en un sistema que nació con un tope de 5% para invertir fuera del país. La rentabilidad real a doce meses llegó a una pérdida de 7,1% al cierre del episodio. Pero el fondo se recuperó: tras perder 4,8% real en 1998, ganó 18,7% en 1999 y en esos dos años acumuló una ganancia real de 13%.

El Niño del 2015-2016 (fuerte, de abril del 2015 a julio del 2016). Según el BCR, tuvo un impacto sobre las lluvias menor que el del 2017. La rentabilidad real a doce meses bajó hasta −4,2% en febrero del 2016, fue de 2,9% al finalizar el episodio y cerró el año en 6,5%.

El Niño del 2017 (moderado, de diciembre del 2016 a mayo del 2017). Sus lluvias golpearon con fuerza la costa norte y el BCR estima que restó 0,8 puntos porcentuales al PBI. Durante el episodio, la rentabilidad real a doce meses no bajó de 6,2% y el 2017 cerró con 10,4%.

El Niño del 2023-2024 (de febrero del 2023 a marzo del 2024). El BCR estima que restó 1,1 puntos porcentuales al PBI del 2023, año en que la economía se contrajo 0,6%. Todavía influida por las pérdidas del 2022, la rentabilidad real a doce meses empezó el episodio con una pérdida de 12,6% y lo cerró en 5,8%. El 2023 terminó con 6,5% real y el 2024 con 2,2%.

En tres de los cuatro episodios analizados, la rentabilidad real a doce meses fue positiva al cierre del evento. El único en rojo se recuperó al año siguiente. Este año, con El Niño presente desde febrero, la rentabilidad real a doce meses del Fondo 2 fue de 12,6% a septiembre.

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