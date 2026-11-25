El Salsa Lima Festival 2027 se realizará el sábado 29 de mayo en el Estadio San Marcos.

Guardar

La convocatoria para el Salsa Lima Festival 2027 ya superó las 30 mil entradas vendidas, según informó la empresa organizadora Life Music Concerts. El evento reunirá a exponentes de la salsa nacional e internacional el sábado 29 de mayo de 2027 en el Estadio San Marcos, donde se espera una asistencia multitudinaria.

La cartelera incluye a Óscar D’León, La India, Luis Enrique, Rey Ruiz, José Alberto “El Canario”, Los Van Van, Charlie Cardona, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, David Pabón, Willie Rosario y su orquesta, Tony Vega, Porfi Baloa y sus Adolescentes y Grupo Galé.

PUBLICIDAD

Entre los anuncios que concentran mayor expectativa figuran los regresos de Eddie Santiago y Roberto Blades, dos intérpretes asociados a la salsa romántica. Ambos volverán a encontrarse con el público peruano luego de varios años sin presentarse en el país.

Las entradas continúan disponibles a través de Teleticket. La organización todavía no ha precisado si el avance en la venta de localidades implicará la habilitación de nuevas zonas o cambios en la distribución del recinto.

Eddie Santiago volverá al Perú después de más de una década

El regreso de Eddie Santiago será uno de los momentos centrales de la jornada. El cantante puertorriqueño, conocido por su repertorio de salsa romántica, tuvo su última visita registrada en Perú en diciembre de 2011.

PUBLICIDAD

Santiago alcanzó notoriedad durante la década de 1980 y se convirtió en una de las voces más vinculadas a la expansión comercial de la salsa sensual. Sus canciones mantienen presencia en radios, fiestas y plataformas digitales, donde continúan siendo parte de listas dedicadas a la música tropical.

El público podrá esperar temas como “Tú me quemas”, “Qué locura enamorarme de ti”, “Lluvia”, “Tú me haces falta”, “Mía”, “Me fallaste” y “Antídoto y veneno”, aunque el repertorio final dependerá de la producción y de la selección que realice el artista para su presentación en Lima.

Eddie Santiago regresa a Perú.

La participación de Eddie Santiago marcará su retorno a los escenarios peruanos tras cerca de 16 años de ausencia. El cantante llegará con un catálogo asociado a una etapa de la salsa que mantuvo vigencia en distintos países de América Latina.

PUBLICIDAD

Roberto Blades también se reencontrará con sus seguidores peruanos

El cartel del Salsa Lima Festival 2027 incluye a Roberto Blades, cantante panameño conocido como “El Baby de la Salsa”. Su participación supondrá el regreso al Perú después de cuatro años de ausencia.

Blades desarrolló una trayectoria vinculada a la salsa romántica desde finales de los años 80 y consolidó un repertorio que permanece vigente entre los seguidores del género. Canciones como “Lágrimas”, “Ya no regreso contigo”, “Si estuvieras conmigo”, “Poquita fe”, “Flor dormida”, “Detalles” y “Víctima de afecto” forman parte de su discografía más reconocida.

El encuentro de Eddie Santiago y Roberto Blades permitirá reunir en un mismo escenario a dos artistas asociados a las baladas salseras que dominaron emisoras y discotecas latinoamericanas durante varias décadas.

PUBLICIDAD

La programación apunta a reunir canciones que marcaron la salsa romántica con repertorios de orquestas y solistas vinculados a otras vertientes de la música tropical.

Roberto Blades cantará en festival peruano.

Óscar D’León, La India y Luis Enrique encabezan una cartelera internacional

El festival contará también con el venezolano Óscar D’León, uno de los intérpretes más reconocidos de la salsa en América Latina. El artista ha construido una trayectoria de décadas con títulos como “Llorarás”, “Detalles”, “Que se sienta” y “Yo quisiera”.

La India será otra de las figuras principales. La cantante puertorriqueña es una de las voces femeninas más representativas de la salsa y cuenta con canciones como “Ese hombre”, “Vivir lo nuestro”, “Dicen que soy” y “Mi mayor venganza”.

PUBLICIDAD

Luis Enrique, conocido como “El Príncipe de la Salsa”, se integrará a la programación con temas como “Yo no sé mañana”, “Así es la vida”, “Desesperado” y “Tú no le amas, le temes”. Su presencia refuerza la apuesta por un repertorio que combina clásicos de varias épocas.

También participarán Rey Ruiz, José Alberto “El Canario”, Maelo Ruiz, Tony Vega, Luisito Carrión y David Pabón. A ellos se sumarán orquestas como Los Van Van, de Cuba; Grupo Galé, de Colombia; y Porfi Baloa y sus Adolescentes, agrupación venezolana vinculada a canciones como “Clase social” y “Persona ideal”.

El cantante Maelo Ruiz regresa a Perú para ser parte de Salsa Lima Festival 2027.

Willie Rosario y su orquesta completan una lista que reúne intérpretes y agrupaciones con una extensa trayectoria en la salsa. La presencia de estos nombres perfila al festival como una reunión de artistas que han sostenido carreras en escenarios internacionales durante varias décadas. La cita es el el sábado 29 de mayo de 2027 en el Estadio San Marcos.

PUBLICIDAD