El proceso de cambio voluntario está dirigido a los trabajadores incorporados antes de 2013 que conservaron el cobro sobre el sueldo.

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Desde el 14 de diciembre de 2026, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que permanecen bajo la comisión por flujo podrán elegir si conservan ese esquema o migran a una comisión calculada sobre el saldo de sus nuevos aportes. El plazo para presentar la solicitud vencerá el 14 de mayo de 2027.

La elección será voluntaria. Quienes no comuniquen una decisión dentro de ese período seguirán bajo la modalidad de comisión sobre la remuneración, también denominada comisión por flujo. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estableció que las administradoras deberán ofrecer información y simuladores para que cada afiliado compare el efecto de ambas alternativas antes de definir su opción.

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La medida alcanza a quienes se afiliaron antes de 2013 y, cuando se introdujo el sistema de comisión por saldo, optaron por mantenerse bajo el cobro aplicado directamente a sus ingresos mensuales. Los afiliados que ingresaron al sistema desde ese año se encuentran, en general, bajo el esquema de comisión por saldo.

Los trabajadores que no presenten su solicitud dentro del plazo fijado por la SBS permanecerán en el esquema de comisión por flujo.

La comisión por flujo se descuenta del sueldo mensual

En la comisión por flujo, la administradora cobra un porcentaje de la remuneración asegurable del trabajador cada vez que realiza un aporte obligatorio. El descuento se efectúa sobre el sueldo, sin depender del dinero que el afiliado ya tenga acumulado en su cuenta individual.

En el caso de AFP Integra, la comisión por flujo equivale actualmente a 1,55% mensual de la remuneración. Ese porcentaje se suma al aporte obligatorio destinado al fondo de pensiones y a la prima de seguro que corresponda en cada caso.

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La comisión por saldo, en cambio, se calcula sobre los recursos acumulados en la Cuenta Individual de Capitalización. Comprende los aportes efectuados y la rentabilidad que estos generan, aunque la nueva oportunidad de migración tendrá una regla específica para proteger el fondo formado antes del cambio.

Si un afiliado decide trasladarse al esquema por saldo, el cobro no se aplicará sobre el dinero acumulado hasta mayo de 2027, ni sobre la rentabilidad pasada o futura de esos recursos. La comisión alcanzará únicamente a los aportes que se realicen desde junio de 2027 y al rendimiento que produzcan esos nuevos depósitos.

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La comisión por flujo descuenta un porcentaje directo de la remuneración asegurable y equivale al 1,55% mensual en AFP Integra.

El cambio incluirá una etapa de transición hasta mayo de 2034

La migración no supondrá que el cobro sobre la remuneración desaparezca de inmediato. Desde junio de 2027 hasta mayo de 2034 habrá una transición de siete años bajo un sistema de comisión mixta.

Durante ese período, el afiliado que migre tendrá un componente de cobro sobre su sueldo y otro sobre el saldo correspondiente a los nuevos aportes. La parte calculada sobre la remuneración disminuirá de forma gradual hasta llegar a cero. A partir de junio de 2034, el cobro se efectuará solo sobre el saldo de los nuevos aportes y la rentabilidad que generen.

La comisión sobre saldo de AFP Integra es de 0,78% anual. Esa tasa no puede compararse de manera directa con el 1,55% mensual de la comisión por flujo, ya que cada una se aplica sobre una base distinta: una sobre la remuneración y la otra sobre el dinero acumulado.

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Antes de escoger, los afiliados deberán revisar su edad, el horizonte hasta su jubilación, la continuidad de sus aportes, la situación laboral, el fondo acumulado y la proyección de ingresos futuros. Desde el 14 de diciembre, las administradoras deberán habilitar simuladores con estimaciones personalizadas sobre las comisiones, los aportes y el saldo proyectado bajo ambos esquemas.