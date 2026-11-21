Las flotas pesqueras chinas seguiría pescando ceca al mar peruano. - Crédito REUTERS/Agustin Marcarian

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El Movimiento Ecologista del Perú compartió recientemente videos que habrían sido tomados desde el interior de barcos poteros chinos, que estaban pescado frente a una zona económica especial del Perú, lo que recuerda que la pesca ilegal sigue siendo una de las taras y de las más importante violaciones a la soberanía del Perú.

En un reporte para Diario UNO, el periodista Herbert Mujica, recoge las declaraciones con un excongresista que viene años cubriendo esto, Roberto Vieira, también experto en temas pesqueros.

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Para él la cifra es de afectación es clara y supera lo que el gobierno chino habría invertido en Chancay. “Como lo he manifestado en múltiples entrevistas, China nos ha robado recursos pesqueros por encima de los US$ 4.000 millones de dólares, una cifra que duplica lo invertido en Chancay, a eso hay que agregar el daño al bolsillo de los pescadores, sus familias y la proteína que perdemos teniendo un grado alarmante de niños anémicos”, señaló el excongresista.

La problemática de la depredación de pota ya lleva, al menos, 20 años en Perú. Una historia de impunidad, preocupación por la alimentación y sustento, sin soluciones. - Crédito Composición Infobae/El Peruano/La Hora/Esmeraldas

Barcos pesqueros se llevan la pota

El excongresista Roberto Vieira es experto en temas pesqueros, y señaló que en las reuniones de la presidenta y el mandatario Xi Jinping no se mencionó el impacto de los barcos pesqueros en la economía peruana.

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Vieira opinó para Diario UNO que que “La materia delicada no estuvo presente en la agenda con los chinos y se trata de la pesca ilegal de la flota china en el borde de las 200 millas del Perú y dentro de su jurisdicción, afectando gravemente nuestra economía y la comida marina de los peruanos, rica en proteína, aceites grasos y omega 3”.

El excongresista se ha mantenido denunciando este tema durante los últimos años. “Por ignorancia, por desidia, por corrupción, todo esto ha sido permitido por años. Algunos ignorantes saldrán a decir: ‘pero la mayoría de sus barcos pescan en la milla 201, aguas internacionales’, sin darse cuenta lo que significa colocar una muralla de barcos con tecnología de punta, pescando en forma automatizada la pota, también han tenido barcos de arrastre de medio fondo, en menor número”, aclaró.

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Flota extranjera presiona límites marítimos peruanos: más de 500 barcos chinos operaron cerca de la ZEE en 2024 . X: @DWalpiri

¿Competencia desleal?

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, también se pronunció sobre el tema. Este repostéó en sus redes sociales un video en el que se observa a embarcaciones pesqueras chinas realizando faenas de extracción de pota frente a una Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana. Las imágenes fueron difundidas al Movimiento Ecologista del Perú y registradas el 17 de noviembre, muestran las operaciones desde el interior de los barcos. Navarro acompañó la publicación con el mensaje: «“Mientras tanto, en el Pacífico…“.

Como se sabe, estos días anteriores Perú estuvo presente en el el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Por lo que la presidenta Keiko Fujimori en China sostuvo una reunión con el presidente Xi Jinping en Shenzhen. Para Vieira se esperaba que hubiera algún apoyo de parte de China para detener esta situación, pero no se reportado acuerdo alguno.

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Exportación de pota se incrementó drásticamente. (Foto: Agencia Andina)

Para Vieira, la Cancillería “se olvidó de agendar el principal problema que tenemos con China que está afectando nuestra Pesquería , nuestra economía , a cientos de miles de personas que viven del recurso pota (Calamar gigante) hoy perjudicadas por la competencia desleal China”.

El experto en temas pesqueros señala que se trata de “un problema que arrastramos más de una década , en perjuicio del pueblo peruano, de su alimentación rico en proteína en un país de alto índice de anémicos. Lo donado por China (para afrontar los efectos del fenómeno El Niño, que se reveló hace unos días como anuncio a la prensa) representa solo el 0,01% del robo al mar peruano.

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