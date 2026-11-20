Pescadores peruanos realizan faenas en una pequeña embarcación en el marco de las ayudas económicas otorgadas por el Gobierno. (Agencia Andina)

Guardar

El Gobierno de Perú aprobó dos medidas de apoyo económico para los trabajadores del sector pesquero afectados por el Fenómeno El Niño, que contemplan un esquema de financiamiento para casi 20.000 trabajadores de la pesca industrial y la entrega de dos bonos de 750 soles —equivalentes a 1.500 soles en total— para cerca de 60.000 pescadores artesanales registrados a nivel nacional. El anuncio fue realizado por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, tras la sesión del Consejo de Ministros.

El primer bono será abonado en diciembre y el segundo en febrero, con el objetivo de sostener a los pescadores que atraviesan dificultades para desarrollar sus actividades con normalidad. En paralelo, el esquema de financiamiento busca que los trabajadores de la pesca industrial, sin ingresos desde mayo, cuenten con recursos para mantener sus hogares hasta mayo del próximo año, cuando se estima que se reinicie la actividad.

PUBLICIDAD

El ministro Juan Carlos Requejo anunció medidas económicas y bonos estatales para pescadores peruanos ante el impacto del Fenómeno El Niño en el sector. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Flota pequeña podrá exportar

El ministro informó que el Ejecutivo articuló acciones para que la flota de madera, la más pequeña dentro de la pesca industrial, pueda continuar con la captura de samasa, una especie cuya disponibilidad representa una alternativa en el contexto del fenómeno climático. Según Requejo, la articulación con el Gobierno chino permitió avanzar en las gestiones para habilitar la exportación de harina, aceite de pescado y samasa, un proceso que, según el funcionario, se concretó en tiempo récord.

La medida busca mantener activa una porción del sector mientras se mantiene la paralización de la actividad industrial principal, concentrada en la captura de anchoveta. El ministro no precisó plazos adicionales para la implementación de estas gestiones comerciales con el país asiático.

PUBLICIDAD

Varios pescadores manipulan cajas con pota en un muelle artesanal de Perú en medio de la escasez de recursos atribuida al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

S/2.000 millones en garantías

Requejo recordó que el Gobierno implementó otras medidas de respaldo para las micro y pequeñas empresas (mype) de los sectores afectados por El Niño. Entre ellas mencionó el otorgamiento de 2.000 millones de soles en garantías para préstamos dirigidos a las mype, principalmente de los rubros pesca, acuicultura y textil, que pueden acceder a financiamiento garantizado por el Estado a tasas bajas.

El funcionario añadió que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) aprobó nuevas medidas para aplazar las obligaciones tributarias de la flota pesquera industrial, paralizada desde mayo por la falta de ingresos. Las medidas, según precisó, estarán sujetas a un monitoreo constante para evaluar la necesidad de implementar acciones complementarias en favor de la acuicultura y la pesca conforme avancen las actividades, informó la agencia Andina Noticias.

PUBLICIDAD

Varios pescadores artesanales arrastran una embarcación hacia la orilla en una playa de la costa de Perú afectada por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Escasez de recursos marinos

Esta mañana, pescadores del distrito limeño de Chorrillos describieron cómo la escasez de recursos marinos afecta sus actividades y sus ingresos. “No hay pesca pa nosotros, menos va a haber para los pelícanos, porque cuando hay, nosotros le damos de comer, pero no hay ahorita”, relató uno de los trabajadores a Exitosa.

El pescador señaló que la situación es aún más complicada en el norte del país, donde las lluvias y las inundaciones agravan las dificultades del sector. “Yo creo que en el norte está, está más bravo y está más ahí metido”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio. Entre las pocas especies que logran capturar mencionó la lisa, la sierra y el pampanito.

PUBLICIDAD

Los pescadores y comerciantes del terminal pesquero de Chorrillos atraviesan momentos difíciles debido al fenómeno de El Niño. La escasez de pesca y la baja demanda de productos marinos han reducido drásticamente sus ingresos, obligándolos a luchar por su sustento. (Crédito: Exitosa)

Agua caliente reduce la pesca en el sur

Los pescadores consultados atribuyeron la escasez al incremento de la temperatura del mar asociado al Fenómeno El Niño. “El agua está caliente, pues sabe que el Niño está afectando a todo el pueblo”, indicó uno de ellos a Exitosa. La falta de anchoveta también afecta a los pelícanos de la zona, que encuentran menos alimento debido a que los pescadores ya no cuentan con excedentes para compartir.

La situación también repercute en el comercio. Los comerciantes del mercado de Chorrillos describieron un panorama de puestos cerrados y pocos compradores, en contraste con el movimiento que habitualmente registraba este espacio.

Pesca - pescadores

Frente a la escasez, los pescadores artesanales han tenido que priorizar el consumo familiar y la venta de sus capturas para subsistir. “Si agarramos cinco docenas, llevamos una pa la casa pa comer y el resto lo vendemos pa poder sobrevivir, porque estamos mal, no hay pesca”, explicó.

PUBLICIDAD